Даже если отрицательные ставки сделать, все равно будут нести для сохранности средств в обезналиченном виде.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:13
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:21
Нюанс в тому, що якщо ми перестанемо позичати валюту закордоном, і (через валютні ОВДП) віддамо валюту громадян в якості оплати валютних боргів, то звідки тоді взяти ці долари коли прийдеться погашувати облігації перед українцями? Ми ж не вміємо друкувати долари.
Позичати у громадян у валюті можна лише для згладжування касових розривів під час підготовки до виплати боргів. Але ж це "зладжуваня" зараз фактично працює. Ми бачимо що своїх 50-150 млн $ мінфін майже постійно збирає під час розміщень валютних паперів.
Цього достатньо.
Велика дохідність заощаджень допомагає багатим, а не бідним. Адже 10% річних в гривні від 100 тис і від 1 млн грн. це 10 і 100 тис відповідно.
Якщо пересічний заощадив лише 100 тис, то 10 тис процентів в рік йому погоди не зроблять. А от 100 тис - це вже інша сума.
Великі відсотки по депозитах стимулюють пасивні інвестиції які не приносять нічого доброго державі. Бо через великі депозити і кредити дорогі, і багатіям не має резону інвестувати в бізнес, адже легше, вигідніше, а головне менш ризикованіше буде просто тримати гроші в банку.
Інфлція в даному контексті, це вже інше питання, яке заслуговує іншого обговорення.
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:24
Возможно, но не физики.У нас народ удавится за 5грн... валюту купить никто никому еще не запрещал..пусть даже не нал..
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:24
За 5 лет количество пенсионеров сократилось на 1 млн - но на дефицит пенсионного фонда это не особо повлияло...Добрый вечер!
Завтра куда? Вниз или в гору?
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Или я не совсем понял Вашу мысль, или это не совсем так.
Уже на первичном рынке доходность отличается от купонной.
Берем сегодняшний результат первичного размещения:
В документе есть графа "Номінальний рівень дохідності (%)" - это купон, и есть "Встановлений рівень дохідності (%)" - это реальная процентная ставка. Они различаются.
Также отличаются графы "Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)" и "Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій".
Т.о. видно, что уже при первичном размещении облигации продаются либо с дисконтом, либо с дополнительной премией. В сегодняшнем размещении мы видим оба варианта.
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:34
Ого, ви і тут спеціаліст
Одразу плюс 50% від чергового обов'язкового платежу не хочете?))
По курсу. Нбу в принципі козел, але не безрогий.
Він підіграв олігархам і довів ринок до багаторічних максимумів на рівні 28.50. НБУ бачить всі розклади, але він свідомо власною бездіяльністю закинув курс так високо, він не боявся саморозігріву, бо чудово розуміє, що це не можливо, всі голі і босі і не можуть довго підтримувати високий попит на валюту, НБУ може закинути пару соток на боковику і пролетимо гривню за день чи два. Кіт у вигляді НБУ грався з сліпими маленькими мишами джунгаріками, тут пригадували інфляцію, НБУ завжди чихати на неї, вони служать тупим бородатим експортерам надр. А клерки іноді постфактум пишуть оповідання дітям, які цікавляться темою інфляції і курсоутворення, а також перебувають у пошуках логіки в діях НБУ.
Скоріш за все, завтра НБУ взагалі не буде втручатися і можемо знову зростати, але вже не так стрімко.
По аукціону ОВДП- просто жах.
Гірше не придумаєш.
Доларові папери перевклала напевне якась держструктура, а по гривні якісь особи купили на 3 копійки, які не читають новин і не знають які зараз реальні ставки.
Гадаю, що треба напрягати держбанки, нехай купують ОВДП, це вихід із важкої ситуації що склалася, банки нехай не пасуться на депозитних сертифікатах НБУ, а зроблять корисну справу для держави, заодно в них не буде голова боліти куди прилаштувати надмірну ліквідність.
Ось такі справи друзі, не приємно, але не смертельно, чекаємо новин від північного агресора, що там в ідіотських котелках, головами ті помойки важко назвати.
Успіхів, у нас все буде добре, а може і чудово.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 18 січ, 2022 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:35
думал, на форуме это всем понятно
депозиты физиков на конец года - 458 ярдов грн. рост за 2021 - 60 ярдов
юрики - 557 ярдов грн, рост - 117 ярдов
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:35
Со многим не согласен. Выделил наиболее спорное утверждение на мой взгляд. Что такое проценты по ОВГЗ по сравнению с доходом от бизнеса ? 0 ? Я не знаю таких людей, которые вытянули из бизнеса и вложили в ОВГЗ, но не отрицаю что такие есть, но это при умирающем бизнесе. Если не выдержал конкуренции (только не вплетайте сюда государство) и получаешь меньше чем дает ОВГЗ, то да, наверное лучше ОВГЗ.
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:38
будем разбирать ставки штрафов за просрочку разных налогов и сроки просрочки?
не советую, вряд ли Вы спец по налогам
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