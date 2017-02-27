RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 89168917891889198920>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 201
Гривня
10%
21
Долар
63%
126
Євро
5%
10
Інші валюти
1%
2
Крипта
4%
9
Нерухомість
5%
11
ОВДП
2%
5
Ваш варіант
8%
17
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:13

  profan написав:Я думал люди уже не ложат на депозит - который меньше уровня инфляции.

Даже если отрицательные ставки сделать, все равно будут нести для сохранности средств в обезналиченном виде.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10846
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:он озвучивает их здесь, что плюс - не только теоретики, но и практики ;)

Пускай озвучивает, если ему рекламу одобрили, правда в интернете подобных ресурсов десятки, кому интересно он их имеет в закладках, но речь всеравно не о том была
SILVER_UA
 
Повідомлень: 900
З нами з: 21.07.10
Подякував: 181 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:21

  Игорь написав:
  zРадио написав:Имей валютные ОВГЗ доходность хотя бы отдаленно связанную с реальностью, на предложение кредитовать государство под 6-8% годовых в долларе выстроилась бы длинная очередь резидентов.

А какая это реальность ? Может государство оценило риски и пришло к выводу что 6-8% не потянут ? Ведь не стоит же цель кинуть на выходе ?

Нюанс в тому, що якщо ми перестанемо позичати валюту закордоном, і (через валютні ОВДП) віддамо валюту громадян в якості оплати валютних боргів, то звідки тоді взяти ці долари коли прийдеться погашувати облігації перед українцями? Ми ж не вміємо друкувати долари.
Позичати у громадян у валюті можна лише для згладжування касових розривів під час підготовки до виплати боргів. Але ж це "зладжуваня" зараз фактично працює. Ми бачимо що своїх 50-150 млн $ мінфін майже постійно збирає під час розміщень валютних паперів.
Цього достатньо.
Велика дохідність заощаджень допомагає багатим, а не бідним. Адже 10% річних в гривні від 100 тис і від 1 млн грн. це 10 і 100 тис відповідно.
Якщо пересічний заощадив лише 100 тис, то 10 тис процентів в рік йому погоди не зроблять. А от 100 тис - це вже інша сума.
Великі відсотки по депозитах стимулюють пасивні інвестиції які не приносять нічого доброго державі. Бо через великі депозити і кредити дорогі, і багатіям не має резону інвестувати в бізнес, адже легше, вигідніше, а головне менш ризикованіше буде просто тримати гроші в банку.
Інфлція в даному контексті, це вже інше питання, яке заслуговує іншого обговорення.
Realist
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 1598 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:24

  Zebra написав:
  profan написав:Я думал люди уже не ложат на депозит - который меньше уровня инфляции.

Даже если отрицательные ставки сделать, все равно будут нести для сохранности средств в обезналиченном виде.

Возможно, но не физики.У нас народ удавится за 5грн... валюту купить никто никому еще не запрещал..пусть даже не нал..
profan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 02.06.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:24

  Zebra написав:За 11 месяцев убыль населения 380,2 тыс человек, за год при такой динамике получается будет в районе 415 тысяч - это больше 1% - антирекорд.

За 5 лет количество пенсионеров сократилось на 1 млн - но на дефицит пенсионного фонда это не особо повлияло...Добрый вечер!
Завтра куда? Вниз или в гору? :wink:
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 21.09.13
Подякував: 806 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Государство размещает всегда под 100 центов за доллар (или 100 копеек за гривну), так что его расходы на обслуживание точно соответствуют процентной ставке (купону). Это для покупателя на вторичном рынке доходность может отличаться от купонной в ту, или иную сторону.

Или я не совсем понял Вашу мысль, или это не совсем так.
Уже на первичном рынке доходность отличается от купонной.
Берем сегодняшний результат первичного размещения: https://mof.gov.ua/storage/files/7-12%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20(2).docx
В документе есть графа "Номінальний рівень дохідності (%)" - это купон, и есть "Встановлений рівень дохідності (%)" - это реальная процентная ставка. Они различаются.
Также отличаются графы "Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)" и "Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій".
Т.о. видно, что уже при первичном размещении облигации продаются либо с дисконтом, либо с дополнительной премией. В сегодняшнем размещении мы видим оба варианта.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6315
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5148 раз.
Подякували: 15508 раз.
 
Профіль
39
20
28
2
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:34

  Shaman написав:неуплаченные налоги - 10-20% штрафа - курс того не стоит :D

Ого, ви і тут спеціаліст :mrgreen:
Одразу плюс 50% від чергового обов'язкового платежу не хочете?))
По курсу. Нбу в принципі козел, але не безрогий.
Він підіграв олігархам і довів ринок до багаторічних максимумів на рівні 28.50. НБУ бачить всі розклади, але він свідомо власною бездіяльністю закинув курс так високо, він не боявся саморозігріву, бо чудово розуміє, що це не можливо, всі голі і босі і не можуть довго підтримувати високий попит на валюту, НБУ може закинути пару соток на боковику і пролетимо гривню за день чи два. Кіт у вигляді НБУ грався з сліпими маленькими мишами джунгаріками, тут пригадували інфляцію, НБУ завжди чихати на неї, вони служать тупим бородатим експортерам надр. А клерки іноді постфактум пишуть оповідання дітям, які цікавляться темою інфляції і курсоутворення, а також перебувають у пошуках логіки в діях НБУ.
Скоріш за все, завтра НБУ взагалі не буде втручатися і можемо знову зростати, але вже не так стрімко.
По аукціону ОВДП- просто жах.
Гірше не придумаєш.
Доларові папери перевклала напевне якась держструктура, а по гривні якісь особи купили на 3 копійки, які не читають новин і не знають які зараз реальні ставки.
Гадаю, що треба напрягати держбанки, нехай купують ОВДП, це вихід із важкої ситуації що склалася, банки нехай не пасуться на депозитних сертифікатах НБУ, а зроблять корисну справу для держави, заодно в них не буде голова боліти куди прилаштувати надмірну ліквідність.
Ось такі справи друзі, не приємно, але не смертельно, чекаємо новин від північного агресора, що там в ідіотських котелках, головами ті помойки важко назвати.
Успіхів, у нас все буде добре, а може і чудово.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 18 січ, 2022 22:36, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12195
З нами з: 30.12.09
Подякував: 479 раз.
Подякували: 3284 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:35

  profan написав:
  Zebra написав:
  profan написав:Я думал люди уже не ложат на депозит - который меньше уровня инфляции.

Даже если отрицательные ставки сделать, все равно будут нести для сохранности средств в обезналиченном виде.

Возможно, но не физики.У нас народ удавится за 5грн... валюту купить никто никому еще не запрещал..пусть даже не нал..

думал, на форуме это всем понятно :oops:

депозиты физиков на конец года - 458 ярдов грн. рост за 2021 - 60 ярдов
юрики - 557 ярдов грн, рост - 117 ярдов
Shaman
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 29.09.19
Подякував: 262 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:35

  Realist написав:
  Игорь написав:
  zРадио написав:Имей валютные ОВГЗ доходность хотя бы отдаленно связанную с реальностью, на предложение кредитовать государство под 6-8% годовых в долларе выстроилась бы длинная очередь резидентов.

А какая это реальность ? Может государство оценило риски и пришло к выводу что 6-8% не потянут ? Ведь не стоит же цель кинуть на выходе ?

Нюанс в тому, що якщо ми перестанемо позичати валюту закордоном, і (через валютні ОВДП) віддамо валюту громадян в якості оплати валютних боргів, то звідки тоді взяти ці долари коли прийдеться погашувати облігації перед українцями? Ми ж не вміємо друкувати долари.
Позичати у громадян у валюті можна лише для згладжування касових розривів під час підготовки до виплати боргів. Але ж це "зладжуваня" зараз фактично працює. Ми бачимо що своїх 50-150 млн $ мінфін майже постійно збирає під час розміщень валютних паперів.
Цього достатньо.
Велика дохідність заощаджень допомагає багатим, а не бідним. Адже 10% річних в гривні від 100 тис і від 1 млн грн. це 10 і 100 тис відповідно.
Якщо пересічний заощадив лише 100 тис, то 10 тис процентів в рік йому погоди не зроблять. А от 100 тис - це вже інша сума.
Великі відсотки по депозитах стимулюють пасивні інвестиції які не приносять нічого доброго державі. Бо через великі депозити і кредити дорогі, і багатіям не має резону інвестувати в бізнес, адже легше, вигідніше, а головне менш ризикованіше буде просто тримати гроші в банку.
Інфлція в даному контексті, це вже інше питання, яке заслуговує іншого обговорення.

Со многим не согласен. Выделил наиболее спорное утверждение на мой взгляд. Что такое проценты по ОВГЗ по сравнению с доходом от бизнеса ? 0 ? Я не знаю таких людей, которые вытянули из бизнеса и вложили в ОВГЗ, но не отрицаю что такие есть, но это при умирающем бизнесе. Если не выдержал конкуренции (только не вплетайте сюда государство) и получаешь меньше чем дает ОВГЗ, то да, наверное лучше ОВГЗ.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4532 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:38

  somilitark написав:
  Shaman написав:неуплаченные налоги - 10-20% штрафа - курс того не стоит :D

Ого, ви і тут спеціаліст :mrgreen:
Одразу плюс 50% від чергового обов'язкового платежу не хочете?))
...

будем разбирать ставки штрафов за просрочку разных налогов и сроки просрочки? ;)

не советую, вряд ли Вы спец по налогам :D
Shaman
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 29.09.19
Подякував: 262 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 89168917891889198920>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, alter і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2953, 2954, 2955
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29548 18292247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 23:22
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1401 5424411
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 21:00
Goodman
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7927 17606661
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 18:16
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1635)
19.01.2022 01:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.