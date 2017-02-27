Додано: Вів 18 січ, 2022 22:34

Shaman написав: неуплаченные налоги - 10-20% штрафа - курс того не стоит неуплаченные налоги - 10-20% штрафа - курс того не стоит

Ого, ви і тут спеціалістОдразу плюс 50% від чергового обов'язкового платежу не хочете?))По курсу. Нбу в принципі козел, але не безрогий.Він підіграв олігархам і довів ринок до багаторічних максимумів на рівні 28.50. НБУ бачить всі розклади, але він свідомо власною бездіяльністю закинув курс так високо, він не боявся саморозігріву, бо чудово розуміє, що це не можливо, всі голі і босі і не можуть довго підтримувати високий попит на валюту, НБУ може закинути пару соток на боковику і пролетимо гривню за день чи два. Кіт у вигляді НБУ грався з сліпими маленькими мишами джунгаріками, тут пригадували інфляцію, НБУ завжди чихати на неї, вони служать тупим бородатим експортерам надр. А клерки іноді постфактум пишуть оповідання дітям, які цікавляться темою інфляції і курсоутворення, а також перебувають у пошуках логіки в діях НБУ.Скоріш за все, завтра НБУ взагалі не буде втручатися і можемо знову зростати, але вже не так стрімко.По аукціону ОВДП- просто жах.Гірше не придумаєш.Доларові папери перевклала напевне якась держструктура, а по гривні якісь особи купили на 3 копійки, які не читають новин і не знають які зараз реальні ставки.Гадаю, що треба напрягати держбанки, нехай купують ОВДП, це вихід із важкої ситуації що склалася, банки нехай не пасуться на депозитних сертифікатах НБУ, а зроблять корисну справу для держави, заодно в них не буде голова боліти куди прилаштувати надмірну ліквідність.Ось такі справи друзі, не приємно, але не смертельно, чекаємо новин від північного агресора, що там в ідіотських котелках, головами ті помойки важко назвати.Успіхів, у нас все буде добре, а може і чудово.