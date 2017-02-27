Realist написав:

Игорь написав: zРадио написав: Имей валютные ОВГЗ доходность хотя бы отдаленно связанную с реальностью, на предложение кредитовать государство под 6-8% годовых в долларе выстроилась бы длинная очередь резидентов. Имей валютные ОВГЗ доходность хотя бы отдаленно связанную с реальностью, на предложение кредитовать государство под 6-8% годовых в долларе выстроилась бы длинная очередь резидентов.

А какая это реальность ? Может государство оценило риски и пришло к выводу что 6-8% не потянут ? Ведь не стоит же цель кинуть на выходе ? А какая это реальность ? Может государство оценило риски и пришло к выводу что 6-8% не потянут ? Ведь не стоит же цель кинуть на выходе ?

Нюанс в тому, що якщо ми перестанемо позичати валюту закордоном, і (через валютні ОВДП) віддамо валюту громадян в якості оплати валютних боргів, то звідки тоді взяти ці долари коли прийдеться погашувати облігації перед українцями? Ми ж не вміємо друкувати долари.Позичати у громадян у валюті можна лише для згладжування касових розривів під час підготовки до виплати боргів. Але ж це "зладжуваня" зараз фактично працює. Ми бачимо що своїх 50-150 млн $ мінфін майже постійно збирає під час розміщень валютних паперів.Цього достатньо.Велика дохідність заощаджень допомагає багатим, а не бідним. Адже 10% річних в гривні від 100 тис і від 1 млн грн. це 10 і 100 тис відповідно.Якщо пересічний заощадив лише 100 тис, то 10 тис процентів в рік йому погоди не зроблять. А от 100 тис - це вже інша сума.Великі відсотки по депозитах стимулюють пасивні інвестиції які не приносять нічого доброго державі. Бо через великі депозити і кредити дорогі, і багатіям не має резону інвестувати в бізнес, адже легше, вигідніше, а головне менш ризикованіше буде просто тримати гроші в банку.Інфлція в даному контексті, це вже інше питання, яке заслуговує іншого обговорення.