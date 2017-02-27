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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8917891889198920>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 201
Гривня
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21
Долар
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126
Євро
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:42

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Государство размещает всегда под 100 центов за доллар (или 100 копеек за гривну), так что его расходы на обслуживание точно соответствуют процентной ставке (купону). Это для покупателя на вторичном рынке доходность может отличаться от купонной в ту, или иную сторону.

Или я не совсем понял Вашу мысль, или это не совсем так.
Уже на первичном рынке доходность отличается от купонной.
Берем сегодняшний результат первичного размещения: https://mof.gov.ua/storage/files/7-12%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20(2).docx
В документе есть графа "Номінальний рівень дохідності (%)" - это купон, и есть "Встановлений рівень дохідності (%)" - это реальная процентная ставка.
Также отличаются графы "Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)" и "Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій".
Т.о. видно, что уже при первичном размещении облигации продаются либо с дисконтом, либо с дополнительной премией. В сегодняшнем размещении мы видим оба варианта.


Вы правильно поняли - упростил, чтобы не вводить понятие книги заявок. Я описал различия между доходностью первичного размещения и вторичных торгов. В большинстве случаев эмитент заблаговременно корректно оценивает стоимость будущего размещения, но бывают и сюрпризы - как приятные, так и неприятные )

Realist, полностью согласен с вашим аргументом относительно необходимости привлечения свежей валюты с внешнего рынка - мы от этого не уйдем, и ОВГЗ в долларах не являются равнозначной заменой евробондам. Скорее они могут стать весомым дополнением.

А говоря о потенциале внутреннего валютного рынка, стоит учитывать:

1) достаточно большой объем "спящих" денег (чтобы не маргинализировать дискуссию, не стану называть их матрасными и озвучивать оценки в стопицот миллиардов);

2) и альтернативные валютные инвестиционные инструменты, доступные для резидентов - криптовалюты, фондовые рынки других стран, депозиты банков других стран, недвижимость за границей. Сегодня государство не может конкурировать на данном рынке, но это всего лишь вопрос дизайна финансового продукта
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:50

  Shaman написав:
  somilitark написав:
  Shaman написав:неуплаченные налоги - 10-20% штрафа - курс того не стоит :D

Ого, ви і тут спеціаліст :mrgreen:
Одразу плюс 50% від чергового обов'язкового платежу не хочете?))
...

будем разбирать ставки штрафов за просрочку разных налогов и сроки просрочки? ;)

не советую, вряд ли Вы спец по налогам :D

Те що касається ФОП я добре знаю.
А те що в прикормлених місцях і теплих кабінетах прикоритних- ні, я не там народився, важкою працею усього досяг.
Тільки студент без мізків думає гадає як зі штукою чи п'ятіркою він "розбагатіє" при сильному девалі.
А я наприклад чудово пам'ятаю 2014-2015 і в яку опу петюня завів, ви тоді напевне тільки 7-річку закінчували, дійсно, нічого не знаєш, все просто як 1+1 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:50

  Realist написав:
  Игорь написав:
  zРадио написав:Имей валютные ОВГЗ доходность хотя бы отдаленно связанную с реальностью, на предложение кредитовать государство под 6-8% годовых в долларе выстроилась бы длинная очередь резидентов.

А какая это реальность ? Может государство оценило риски и пришло к выводу что 6-8% не потянут ? Ведь не стоит же цель кинуть на выходе ?

Нюанс в тому, що якщо ми перестанемо позичати валюту закордоном, і (через валютні ОВДП) віддамо валюту громадян в якості оплати валютних боргів, то звідки тоді взяти ці долари коли прийдеться погашувати облігації перед українцями? Ми ж не вміємо друкувати долари.
Позичати у громадян у валюті можна лише для згладжування касових розривів під час підготовки до виплати боргів. Але ж це "зладжуваня" зараз фактично працює. Ми бачимо що своїх 50-150 млн $ мінфін майже постійно збирає під час розміщень валютних паперів.
Цього достатньо.
Велика дохідність заощаджень допомагає багатим, а не бідним. Адже 10% річних в гривні від 100 тис і від 1 млн грн. це 10 і 100 тис відповідно.
Якщо пересічний заощадив лише 100 тис, то 10 тис процентів в рік йому погоди не зроблять. А от 100 тис - це вже інша сума.
Великі відсотки по депозитах стимулюють пасивні інвестиції які не приносять нічого доброго державі. Бо через великі депозити і кредити дорогі, і багатіям не має резону інвестувати в бізнес, адже легше, вигідніше, а головне менш ризикованіше буде просто тримати гроші в банку.
Інфлція в даному контексті, це вже інше питання, яке заслуговує іншого обговорення.

З другого боку, обрізання додаткового доходу в кошик купівельної спроможності при високій інфляції та неможливості протистояти їй для пересічного, призведе до пошуку інших ринків збільшення власного доходу, у тому числі в країнах з рівнем життя на порядок вищим і перспективою на майбутнє, що особливо важливо.
Все це призведе до чого? Що насамперед вплине на БС, ПФУ і так само позначиться на валютному ринку, ринку праці, тощо.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:02

  Игорь написав:
  Realist написав:Великі відсотки по депозитах стимулюють пасивні інвестиції які не приносять нічого доброго державі. Бо через великі депозити і кредити дорогі, і багатіям не має резону інвестувати в бізнес, адже легше, вигідніше, а головне менш ризикованіше буде просто тримати гроші в банку.
Інфлція в даному контексті, це вже інше питання, яке заслуговує іншого обговорення.

Со многим не согласен. Выделил наиболее спорное утверждение на мой взгляд. Что такое проценты по ОВГЗ по сравнению с доходом от бизнеса ? 0 ? Я не знаю таких людей, которые вытянули из бизнеса и вложили в ОВГЗ, но не отрицаю что такие есть, но это при умирающем бизнесе. Если не выдержал конкуренции (только не вплетайте сюда государство) и получаешь меньше чем дает ОВГЗ, то да, наверное лучше ОВГЗ.

Ось вам і відповідь чому у нас європейські ціни при українській зарплаті.
Це велика вартість грошей та закладена у товар/послугу велика рентабельність (чому так, ми зараз не обговорюємо).
Більшість фірм (навіть великі компанії із світовим ім'ям) які працюють в Україні, не розглядають варіант коли ROI більше 18-24 місяців.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:15

  asti написав:Межбанк 28,38 интересно, с чем связан откат?!

обращаю внимание, что рефреном в сообщениях повторялась тема военной эскалации.
но сегодня же ничего не произошло в этом направлении? ;)

т.е. есть другие, более приземленные факторы, которые определяют курс.

и да, загон оленей еще не пошел. буря в стакане на финансовых форумах - в обычном инфополе больше Пороха обсуждают. вот когда там начнут склонять обвал курса.
и очередей в обменках еще нет - не так ли?
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:16

  Прораб написав:З другого боку, обрізання додаткового доходу в кошик купівельної спроможності при високій інфляції та неможливості протистояти їй для пересічного, призведе до пошуку інших ринків збільшення власного доходу, у тому числі в країнах з рівнем життя на порядок вищим і перспективою на майбутнє, що особливо важливо.
Все це призведе до чого? Що насамперед вплине на БС, ПФУ і так само позначиться на валютному ринку, ринку праці, тощо.

Все вірно.
Як думаєте, що вибере будь-який пересічний громадянин/ка якщо запропонують обирати між:
А) Високі ставки по депозитах (високі пасивні доходи) та відсутність розвитку бізнесу і відповідно відсутність додаткових робочих місць
Б) Низькі ставки по депозитах (низькі пасивні доходи) та можливість бізнесу кредитуватись, розширюватись та створювати додаткові робочі місця

Пересічний повинен отримувати основний дохід від роботи. Пасивний дохід повинен оберігати його від інфляції.
Все решта (більший заробіток на пасивному дохід) - це вже робота інвестора. Можна інвестувати самостійно (акції, облігації, нерухомість, та ін., а можна доручити це комусь.
Поляки їдуть в Німеччину. Українці в Польщу. В Україну теж рано чи пізно приїдуть. От побачите. Цей процес у сучасному глобальному світі не є якимось протиприродним.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:22

  somilitark написав:
  Shaman написав:
  somilitark написав:]
Ого, ви і тут спеціаліст
Одразу плюс 50% від чергового обов'язкового платежу не хочете?))
...

будем разбирать ставки штрафов за просрочку разных налогов и сроки просрочки? ;)

не советую, вряд ли Вы спец по налогам :D

Те що касається ФОП я добре знаю.
А те що в прикормлених місцях і теплих кабінетах прикоритних- ні, я не там народився, важкою працею усього досяг.
Тільки студент без мізків думає гадає як зі штукою чи п'ятіркою він "розбагатіє" при сильному девалі.
А я наприклад чудово пам'ятаю 2014-2015 і в яку опу петюня завів, ви тоді напевне тільки 7-річку закінчували, дійсно, нічого не знаєш, все просто як 1+1 :mrgreen:

налоги платятся как раз в реальном секторе - ФОПы это так, на поддержание штанов

Петюня завел??? :lol:
а не Янык положил этому начало, сдерживая курс где-то с 2010 году любыми способами? мощный аналитик. наверное в 2013 году тоже рассказывал о силе украинской экономики и гривны. а потом наступил 2014, и конечно виноват Петя.

а в 2022 в ослаблении гривны будет виноват Зеля - или снова Петя? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:27

  Hotab написав:
  flyman написав:насиджуються (завтра перше купоно-курчатко)

Давай все цифры для истории: зелень полил ведь давно? По чем?

сьогодні писав: продав дорожче чим зайшла

та й фінансовий результат буду рахувати вже аж в 2023.
Тоді буду знати, чи заробив в перерахунку в USD чи втратив, і скільки.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:30

  stryzhko написав:
flyman написав:в чому провальний?

А як по іншому назвати 0.1млрд грн залучених коштів? Мегауспішним?:)

дивився на гривню, 5 пішло на тижні 4 зайшло
нікомунепотрібного вистачає в резервах, чи тре бігти і брати під 22%?
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:32

  Ромасик написав:
  75stasstas75 написав:Не пойму, где вы откат увидели, открылись 28,36/28,38 - закрылись 28,37/28,39 , в итоге за день выросли на копейку, затормозился рост это да, но где откат то

Зображення
интересный денёк. Если обычный работяга идет на работу, смотрит на обменник, идет с работы, смотрит на обменник, то он и не понял, что произошло :)

шото поднялось, постояло і, а потім упало.
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