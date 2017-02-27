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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8917891889198920

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 201
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=aPUHocor01s
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:43

  Zebra написав:
  profan написав:Я думал люди уже не ложат на депозит - который меньше уровня инфляции.

Даже если отрицательные ставки сделать, все равно будут нести для сохранности средств в обезналиченном виде.

В доларі реальна ставка, якщо в трежерях мінус 6%, а якщо в наших ОВДП мінус 3.5% +-, а євробондах від мінус 4% до невеличкого плюс %
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тим часом Brent наближається 90. РФ борзіє коли нафта > 100.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 00:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На крипторынке продолжает давить спрос на синтетический доллар USDT - привожу стакан в пример, потому что доступа к стакану Блумберг не имею, но даже косвенно очевидно, что гривна сейчас не тот актив, в котором как в тихой гавани.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 00:53

  Realist написав:Все вірно.
Як думаєте, що вибере будь-який пересічний громадянин/ка якщо запропонують обирати між:
А) Високі ставки по депозитах (високі пасивні доходи) та відсутність розвитку бізнесу і відповідно відсутність додаткових робочих місць
Б) Низькі ставки по депозитах (низькі пасивні доходи) та можливість бізнесу кредитуватись, розширюватись та створювати додаткові робочі місця

Пересічний повинен отримувати основний дохід від роботи. Пасивний дохід повинен оберігати його від інфляції.
Все решта (більший заробіток на пасивному дохід) - це вже робота інвестора. Можна інвестувати самостійно (акції, облігації, нерухомість, та ін., а можна доручити це комусь.
Поляки їдуть в Німеччину. Українці в Польщу. В Україну теж рано чи пізно приїдуть. От побачите. Цей процес у сучасному глобальному світі не є якимось протиприродним.


Зараз саме ситуації "С", коли випиляно додаткові статті доходів, за нестачі розвитку бізнесу та максимального відходу в тінь у тому числі, відсутність оплати праці здатної через інфляцію підтримати рівень життя вище податкового тягаря.

Варто розділяти трудову міграцію для покращення умов життя та трудову міграцію від бідності.

Щодо останнього питання - не виключаю в далекому майбутньому, але на сьогодні 30-річним і тим кому було 10 років тридцять років тому - по суті оголосили умови неможливості побудувати собі комфортні умови життя на пенсії, за всіма статтями, до того ж рівень життя йде до поступального зниження, а не навпаки, що ускладнює питання перспективи для молодого та середнбого покоління вже зараз. Люди хочуть жити тут і зараз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 01:03

  GDV29 написав:Ничего не хочеться плохого думать и тем более говорить, но очень странно что в связи с тек. событиями на валютном рынке но где наш Denik?

Сподіваємося, що добродій не захоплюється японською культурою з дієвою формою каяття [за неточні прогнози].
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centurionus
 
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