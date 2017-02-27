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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 23:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 18 січ, 2022 23:43
В доларі реальна ставка, якщо в трежерях мінус 6%, а якщо в наших ОВДП мінус 3.5% +-, а євробондах від мінус 4% до невеличкого плюс %
Додано: Вів 18 січ, 2022 23:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тим часом Brent наближається 90. РФ борзіє коли нафта > 100.
Додано: Сер 19 січ, 2022 00:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На крипторынке продолжает давить спрос на синтетический доллар USDT - привожу стакан в пример, потому что доступа к стакану Блумберг не имею, но даже косвенно очевидно, что гривна сейчас не тот актив, в котором как в тихой гавани.
Додано: Сер 19 січ, 2022 00:53
Зараз саме ситуації "С", коли випиляно додаткові статті доходів, за нестачі розвитку бізнесу та максимального відходу в тінь у тому числі, відсутність оплати праці здатної через інфляцію підтримати рівень життя вище податкового тягаря.
Варто розділяти трудову міграцію для покращення умов життя та трудову міграцію від бідності.
Щодо останнього питання - не виключаю в далекому майбутньому, але на сьогодні 30-річним і тим кому було 10 років тридцять років тому - по суті оголосили умови неможливості побудувати собі комфортні умови життя на пенсії, за всіма статтями, до того ж рівень життя йде до поступального зниження, а не навпаки, що ускладнює питання перспективи для молодого та середнбого покоління вже зараз. Люди хочуть жити тут і зараз.
Додано: Сер 19 січ, 2022 01:03
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