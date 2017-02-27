На крипторынке продолжает давить спрос на синтетический доллар USDT - привожу стакан в пример, потому что доступа к стакану Блумберг не имею, но даже косвенно очевидно, что гривна сейчас не тот актив, в котором как в тихой гавани.
Realist написав:Все вірно. Як думаєте, що вибере будь-який пересічний громадянин/ка якщо запропонують обирати між: А) Високі ставки по депозитах (високі пасивні доходи) та відсутність розвитку бізнесу і відповідно відсутність додаткових робочих місць Б) Низькі ставки по депозитах (низькі пасивні доходи) та можливість бізнесу кредитуватись, розширюватись та створювати додаткові робочі місця
Пересічний повинен отримувати основний дохід від роботи. Пасивний дохід повинен оберігати його від інфляції. Все решта (більший заробіток на пасивному дохід) - це вже робота інвестора. Можна інвестувати самостійно (акції, облігації, нерухомість, та ін., а можна доручити це комусь. Поляки їдуть в Німеччину. Українці в Польщу. В Україну теж рано чи пізно приїдуть. От побачите. Цей процес у сучасному глобальному світі не є якимось протиприродним.
Зараз саме ситуації "С", коли випиляно додаткові статті доходів, за нестачі розвитку бізнесу та максимального відходу в тінь у тому числі, відсутність оплати праці здатної через інфляцію підтримати рівень життя вище податкового тягаря.
Варто розділяти трудову міграцію для покращення умов життя та трудову міграцію від бідності.
Щодо останнього питання - не виключаю в далекому майбутньому, але на сьогодні 30-річним і тим кому було 10 років тридцять років тому - по суті оголосили умови неможливості побудувати собі комфортні умови життя на пенсії, за всіма статтями, до того ж рівень життя йде до поступального зниження, а не навпаки, що ускладнює питання перспективи для молодого та середнбого покоління вже зараз. Люди хочуть жити тут і зараз.