Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 січ, 2022 08:03
Shaman написав: холява написав:
Будет что будет .Дело сделано .
неуплаченные налоги - 10-20% штрафа - курс того не стоит
Доброе утро .
Всех с Крещением Господним !
Доброго Здоровья и чистых мыслей !
Там есть еще одна составляющая .Только попади на глаза или на язык.
Сейчас все проверки начинаются с склада .А на складе всегда найдут на что обратить внимание .
Хорошего дня и Успехов .
холява
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Додано: Сер 19 січ, 2022 08:28
Shaman написав: asti написав:
Межбанк 28,38 интересно, с чем связан откат?!
обращаю внимание, что рефреном в сообщениях повторялась тема военной эскалации.
но сегодня же ничего не произошло в этом направлении?
т.е. есть другие, более приземленные факторы, которые определяют курс.
и да, загон оленей еще не пошел. буря в стакане на финансовых форумах - в обычном инфополе больше Пороха обсуждают. вот когда там начнут склонять обвал курса.
и очередей в обменках еще нет - не так ли?
Как это не произошло ??
"Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Киева и Львова"
https://www.svoboda.org/a/nyt-rossiya-n ... 60dwgBvwOM
Igor3777
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Додано: Сер 19 січ, 2022 08:35
Нормально приват дал гари, реагируя на критику с низким курсом
USD
Долар США
28.25
Продати
28.5714
Купити
Igor3777
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Додано: Сер 19 січ, 2022 08:40
Igor3777 написав:
Как это не произошло ??
"Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Киева и Львова"
https://www.svoboda.org/a/nyt-rossiya-n ... 60dwgBvwOM
[/quote]
+
https://interfax.com.ua/news/general/792165.html
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https://focus.ua/voennye-novosti/503465 ... o-germanii
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Арестович,который говорил,что воин)) уволился и купил билет,а вовка пролил уже масло
Мизантрóп
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