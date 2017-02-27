RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8918891989208921

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 202
Гривня
10%
21
Долар
62%
126
Євро
5%
10
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
10
Нерухомість
5%
11
ОВДП
2%
5
Ваш варіант
8%
17
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 08:03

  Shaman написав:
  холява написав:Будет что будет .Дело сделано .


неуплаченные налоги - 10-20% штрафа - курс того не стоит :D


Доброе утро .
Всех с Крещением Господним !
Доброго Здоровья и чистых мыслей !

Там есть еще одна составляющая .Только попади на глаза или на язык.
Сейчас все проверки начинаются с склада .А на складе всегда найдут на что обратить внимание .

Хорошего дня и Успехов .
холява
2
 
Повідомлень: 3454
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3573 раз.
Подякували: 3510 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 08:28

  Shaman написав:
  asti написав:Межбанк 28,38 интересно, с чем связан откат?!

обращаю внимание, что рефреном в сообщениях повторялась тема военной эскалации.
но сегодня же ничего не произошло в этом направлении? ;)

т.е. есть другие, более приземленные факторы, которые определяют курс.

и да, загон оленей еще не пошел. буря в стакане на финансовых форумах - в обычном инфополе больше Пороха обсуждают. вот когда там начнут склонять обвал курса.
и очередей в обменках еще нет - не так ли?


Как это не произошло ?? :mrgreen:

"Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Киева и Львова"

https://www.svoboda.org/a/nyt-rossiya-n ... 60dwgBvwOM
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 06.01.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нормально приват дал гари, реагируя на критику с низким курсом :mrgreen:
USD
Долар США
28.25
Продати
28.5714
Купити
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 06.01.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 08:40

  Igor3777 написав:


Как это не произошло ?? :mrgreen:

"Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Киева и Львова"

https://www.svoboda.org/a/nyt-rossiya-n ... 60dwgBvwOM[/quote]
+
https://interfax.com.ua/news/general/792165.html
+
https://focus.ua/voennye-novosti/503465 ... o-germanii
+
Арестович,который говорил,что воин)) уволился и купил билет,а вовка пролил уже масло :wink:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6469
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1263 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8918891989208921
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, V2 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2953, 2954, 2955
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29548 18322256
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 23:22
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1401 5434977
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 21:00
Goodman
Валютный рынок в мире 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7927 17623961
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 18:16
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (1073)
19.01.2022 04:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.