asti написав: Это ненадолго ситуация с противостоянием НАТО/Россия и угроза российского вторжения никуда не делись. Посмотрите как рубль упал сегодня под вечер. Тоже самое может случиться с гривней на следующей неделе//)
Ну, значит, облажаемся. Найдем виноватого - Somilitark-а (шутка). А я закрыл все покупки выше 27. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.
asti написав:угроза российского вторжения никуда не делись.
На даний момент немає ознак розгортання польових шпиталів, накопичення боєприпасів та палива [ближче до кордону]. Вважаю, в другій половині січня - лютому наступного року напад набагато більш вірогідний (нестача газу та відповідні проблеми).
centurionus у них может стоять задача зайти в республики и не дальше, какие будут действия с нашей стороны? - никаких, только дипломатия... и нормативка по массовым захоронениям у них по моему с фераля начнет действовать, аккурат под олимпиаду