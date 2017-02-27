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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8957895889598960

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 224
Гривня
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Долар
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Євро
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11
Інші валюти
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:30

  kluychkooleg написав:
  asti написав:
Это ненадолго ситуация с противостоянием НАТО/Россия
и угроза российского вторжения никуда не делись. Посмотрите как рубль упал сегодня под вечер. Тоже самое может случиться с гривней на следующей неделе//)

Ну, значит, облажаемся. Найдем виноватого - Somilitark-а (шутка). А я закрыл все покупки выше 27.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.

Не делась, но отодвинулась. Пока на февраль
Вот тут неплохо о настроениях фубля и вокруг.
Им по итогу неплохо наваляли на этой неделе, грустят
(если автора не читали ранее, то напомню, что С = сарказм :mrgreen:)
https://ru.investing.com/news/economy/article-2130443
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:55

  somilitark написав:п.с. малий вранці здавав по 28.25 на Шулявці, казав вище не бачив, а у казкарів 30 ввечері, та вже столиця наливає по 23 скільки забереш)))

100500% краше ніж батє по 27 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:угроза российского вторжения никуда не делись.

На даний момент немає ознак розгортання польових шпиталів, накопичення боєприпасів та палива [ближче до кордону].
Вважаю, в другій половині січня - лютому наступного року напад набагато більш вірогідний (нестача газу та відповідні проблеми).
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:27

centurionus у них может стоять задача зайти в республики и не дальше, какие будут действия с нашей стороны? - никаких, только дипломатия... и нормативка по массовым захоронениям у них по моему с фераля начнет действовать, аккурат под олимпиаду
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:39

kharkov_val почем Харьков берёт зелёные?
vitaliian
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