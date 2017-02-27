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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 89598960896189628963>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 224
Гривня
12%
27
Долар
61%
136
Євро
5%
11
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
11
Нерухомість
6%
13
ОВДП
2%
5
Ваш варіант
8%
19
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:07

  Успіх написав:Виправив☝️
Просто, якось сам ще не привик до курсу 28 :)
(а може і правильно, що не привик - він же не надовго!) ;)


Думаєте, що 29 скоро буде?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чекпоинт. С этого поста на сегодня оффтоп, про политику и иной - бан
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:49

  Faceless написав:Чекпоинт. С этого поста на сегодня оффтоп, про политику и иной - бан

Помилуй ,Господи !
Даже Александр Алексеевич так не зверствовал !
На всякий .....28.20-28.40
холява
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:06

  холява написав:
  Faceless написав:Чекпоинт. С этого поста на сегодня оффтоп, про политику и иной - бан

Помилуй ,Господи !
Даже Александр Алексеевич так не зверствовал !
На всякий .....28.20-28.40

Ну дык, в военное время живем.
Субботний оФтоп отправляется Фтопку.
Скучаю по ДС.
На всякий случай...
Киев 28.20-28.30
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:25

  холява написав:
  Faceless написав:Чекпоинт. С этого поста на сегодня оффтоп, про политику и иной - бан

Помилуй ,Господи !
Даже Александр Алексеевич так не зверствовал !
На всякий .....28.20-28.40

можно найти и 28,22/28,30
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То я так розумію, що найкращі курси сьогодні в місті Лева? 13/19
Ехххххх, прикольно жити в місті Лева 👍 - і Європа ближче, і пуйло - далеко :)
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:52

BDI, отражающий объем спроса на морские перевозки сухого груза, полностью слил взлет, стартовавший год назад, и находится на средних предэмиссионных уровнях. Наиболее вероятно, это говорит о том, что инфляционное давление в перспективе ближайших месяцев начнет отступать - как за счет уменьшения расходов на логистику, так и за счет охлаждения интереса непосредственно к грузу - навалочному и генеральному

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:55

  zРадио написав:BDI, отражающий объем спроса на морские перевозки сухого груза, полностью слил взлет, стартовавший год назад, и находится на средних предэмиссионных уровнях. Наиболее вероятно, это говорит о том, что инфляционное давление в перспективе ближайших месяцев начнет отступать - как за счет уменьшения расходов на логистику, так и за счет охлаждения интереса непосредственно к грузу - навалочному и генеральному

Зображення

так такі фігури то дерево малює, то тепер морські перевозки сухого вантажу, скоро і газ на споті таке відмалює...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:03

  flyman написав:так такі фігури то дерево малює, то тепер морські перевозки сухого вантажу, скоро і газ на споті таке відмалює...


Дерево хотело нарисовать вторую вершину, но что-то пошло не так. А газ на споте обязательно вернется к цене нефтяного эквивалента, согласен. Правда, самой нефти инвестбанки прочат поход выше 100...

Oil to breach $100 a barrel later this year- Goldman Sachs
https://www.reuters.com/markets/asia/go ... 022-01-18/
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:13

УДАЛИЛ
Востаннє редагувалось холява в Суб 22 січ, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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