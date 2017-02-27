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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8960896189628963>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 224
Гривня
12%
27
Долар
61%
136
Євро
5%
11
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
11
Нерухомість
6%
13
ОВДП
2%
5
Ваш варіант
8%
19
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Снова фейк?!
Вслед за США: Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины
https://www.rbc.ua/rus/news/vsled-ssha- ... 70987.html

На всякий.... Киев 28,20/28,30
Востаннє редагувалось GDV29 в Суб 22 січ, 2022 20:22, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:32

Удалил )
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 22 січ, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:34

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Різний таймінг, різні висновки.
Від девала 2014..2016 ще гривнева інфляція не догнала величину зміни UAH/USD


Она и в 2010-2013 гг не догнала изменений 2008-2009 гг. Возьми сырые данные на "минфине" - они там в готовом виде, и сам поиграйся.

Такс, опубликовались Штаты по инфляции - 7% за 2021-й (ноябрь г/г - 6,8%, 2020-й - 1,4%). Back to 1982. Байденовские обещалки, что разморозка нефтяного резерва снизит инфляцию, успехом не увенчались - без ФРС-ного пыселоса эту грязь уже не прибрать. К слову, Пауэлл вчера в Сенате сказал, что будет столько повышений ставки, сколько потребуется для нормализации цен

Зображення

Паул сказав, а євро не повірило і ще трохи піддало і вже вище 1.14.
Крипта теж встає з колін.

Шо встає, то встає… Заганяли в крипту зараз заспокоюють, що з’явиться можливість закупити я на рівні в 20 тисяч!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:45

  холява написав:
  zРадио написав:BDI, отражающий объем спроса на морские перевозки сухого груза, полностью слил взлет, стартовавший год назад, и находится на средних предэмиссионных уровнях. Наиболее вероятно, это говорит о том, что инфляционное давление в перспективе ближайших месяцев начнет отступать - как за счет уменьшения расходов на логистику, так и за счет охлаждения интереса непосредственно к грузу - навалочному и генеральному

Зображення


Добрый вечер .
Всем Здоровья .
По объемам перевозок ...... у меня три моряка в семье .
Все получили должности ( механики 1, 2 ,3 сухогрузы ) примерно в ноябре .
Контракт 3+1( три месяца с возможным продолжением от работодателя на 1 месяц ).
Всем предложили продление контракта , на контракт 6+1 с увеличением зарплаты на 13 процентов .
Честно , я не знаю где вы взяли эту информацию .
Еще одному родственнику, который работает на автомобилевозе , вообще предложили сказочные условия, после оживления судна , которое стояло на рейде-консервации в Индонезии .
Я очень в курсе .

моряки прибывающие в Китай, проходят 7 недельный карантин, а Китай по перевозкам....
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:46

  сірий написав:Падаем -медленно,взлетаем -ракетой.
В КУКУРУДЗУ НЕ ВІРЮ)))

А зря… Ще є в закромах! Десь починаючи з березня будемо експортувати!
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:49

edvardd

Друзья, это уже флуд, с которым просили завязать. Я дал экономический индикатор, отражающий состояние международной торговли и потенциально влияющий на инфляцию доллара. На этом все. Плиз
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:04

edvardd Теж думаю, що вартість перевезень (її значне падіння) може бути повязана з Олімпіадою і Новим роком в Китаї. Там все призупиняється. Транспорт звільняється для інших маршрутів. А от контейнерні перевезення продовжують дорожчати. І через паузу в Піднебесній і через те, що різко падає кількість вантажу, що перевозиться зд. Відправники-отримувачі бояться відправляти вантажі через території, де може розпочатися відкрита жорстока війна.
Щодо крипти, то наскладався цілий букет негативних чинників. Святий біткойн, підозрюю, зібрався в діапазон 29-25, поки що...
orest
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Несколько сегодняшних цитат Шановного Адама Смита:

1. "Докладываю: "Волки!" (но это не точно).
Амер.биржи падают. S&P500 за 3 недели упал на 300 п.(=$3 трлн) . На фоне многолетнего будеттолькодорожать (рис.2) это не выглядит катастрофой, скорее - коррекцией. Но последняя может запустить цепную реакцию полномасштабного обвала!"

2. "Причина падения фундаментальна: ФРС прекращает двухлетнее "количественное смягчение" (эмиссию, собственно и вызвавшее рыночный бум и пузырение), поднимает ставки и запускает "деэмиссию". Т.е.доллар спасается(?) ценой сдувания пузырей - и здравствуй, жопа, новый 2008 год!"

3. "Интересно, что биткоин тоже рухнул - на 20% за два дня и вдвое к ноябрю. Теперь его график подозрительно напоминает классическую схему надувания/сдувания пузыря. Впрочем, такое уже не в первый раз...
Нам курс "бетховена", ясный пень, важен лишь как симптом общерыночных настроений"

4. "Чем нам всё это грозит? На первый взгляд - ничем радостным (пепел 2008 стучится в наши сердца!).
Однако в Кризис нефть обязательно рухнет с нынешних сверхвысоких уровней, что заставит Кремль переключиться на внутреннюю повестку. А это единственное, что для нас по-настоящему важно"

5. "Падение нефти до твердых $50, например, не просто лишит Россию трети экспортных долларов, но вызовет цепную закольцованную реакцию оттока капитала, падения банков, валютной паники и пр.х. Дальше - бунты, которые придется давить и/или смещение старикашки Пу (ср: Казахстан)"
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Шановного Адама Смита
Давно его не читал, примерно с осени 2019-го. Тогда он на 2020 прогнозировал обвал, и мне казалось это логичным. Чем он объяснил , что этого пока не случилось? Ковид перенес сроки?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:52

  GDV29 написав:5. "Падение нефти до твердых $50, например, не просто лишит Россию трети экспортных долларов, но вызовет цепную закольцованную реакцию оттока капитала, падения банков, валютной паники и пр.х. Дальше - бунты, которые придется давить и/или смещение старикашки Пу (ср: Казахстан)"

Смешно.

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Striker
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