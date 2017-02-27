Додано: Суб 22 січ, 2022 21:37

Несколько сегодняшних цитат Шановного Адама Смита:



1. "Докладываю: "Волки!" (но это не точно).

Амер.биржи падают. S&P500 за 3 недели упал на 300 п.(=$3 трлн) . На фоне многолетнего будеттолькодорожать (рис.2) это не выглядит катастрофой, скорее - коррекцией. Но последняя может запустить цепную реакцию полномасштабного обвала!"



2. "Причина падения фундаментальна: ФРС прекращает двухлетнее "количественное смягчение" (эмиссию, собственно и вызвавшее рыночный бум и пузырение), поднимает ставки и запускает "деэмиссию". Т.е.доллар спасается(?) ценой сдувания пузырей - и здравствуй, жопа, новый 2008 год!"



3. "Интересно, что биткоин тоже рухнул - на 20% за два дня и вдвое к ноябрю. Теперь его график подозрительно напоминает классическую схему надувания/сдувания пузыря. Впрочем, такое уже не в первый раз...

Нам курс "бетховена", ясный пень, важен лишь как симптом общерыночных настроений"



4. "Чем нам всё это грозит? На первый взгляд - ничем радостным (пепел 2008 стучится в наши сердца!).

Однако в Кризис нефть обязательно рухнет с нынешних сверхвысоких уровней, что заставит Кремль переключиться на внутреннюю повестку. А это единственное, что для нас по-настоящему важно"



5. "Падение нефти до твердых $50, например, не просто лишит Россию трети экспортных долларов, но вызовет цепную закольцованную реакцию оттока капитала, падения банков, валютной паники и пр.х. Дальше - бунты, которые придется давить и/или смещение старикашки Пу (ср: Казахстан)"