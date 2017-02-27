Вслед за США: Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины
На всякий.... Киев 28,20/28,30
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Снова фейк?!
Вслед за США: Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины
На всякий.... Киев 28,20/28,30
Востаннє редагувалось GDV29 в Суб 22 січ, 2022 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:32
Удалил )
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 22 січ, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:34
Шо встає, то встає… Заганяли в крипту зараз заспокоюють, що з’явиться можливість закупити я на рівні в 20 тисяч!
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:45
моряки прибывающие в Китай, проходят 7 недельный карантин, а Китай по перевозкам....
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:46
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:49
edvardd
Друзья, это уже флуд, с которым просили завязать. Я дал экономический индикатор, отражающий состояние международной торговли и потенциально влияющий на инфляцию доллара. На этом все. Плиз
Додано: Суб 22 січ, 2022 21:04
edvardd Теж думаю, що вартість перевезень (її значне падіння) може бути повязана з Олімпіадою і Новим роком в Китаї. Там все призупиняється. Транспорт звільняється для інших маршрутів. А от контейнерні перевезення продовжують дорожчати. І через паузу в Піднебесній і через те, що різко падає кількість вантажу, що перевозиться зд. Відправники-отримувачі бояться відправляти вантажі через території, де може розпочатися відкрита жорстока війна.
Щодо крипти, то наскладався цілий букет негативних чинників. Святий біткойн, підозрюю, зібрався в діапазон 29-25, поки що...
Додано: Суб 22 січ, 2022 21:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Несколько сегодняшних цитат Шановного Адама Смита:
1. "Докладываю: "Волки!" (но это не точно).
Амер.биржи падают. S&P500 за 3 недели упал на 300 п.(=$3 трлн) . На фоне многолетнего будеттолькодорожать (рис.2) это не выглядит катастрофой, скорее - коррекцией. Но последняя может запустить цепную реакцию полномасштабного обвала!"
2. "Причина падения фундаментальна: ФРС прекращает двухлетнее "количественное смягчение" (эмиссию, собственно и вызвавшее рыночный бум и пузырение), поднимает ставки и запускает "деэмиссию". Т.е.доллар спасается(?) ценой сдувания пузырей - и здравствуй, жопа, новый 2008 год!"
3. "Интересно, что биткоин тоже рухнул - на 20% за два дня и вдвое к ноябрю. Теперь его график подозрительно напоминает классическую схему надувания/сдувания пузыря. Впрочем, такое уже не в первый раз...
Нам курс "бетховена", ясный пень, важен лишь как симптом общерыночных настроений"
4. "Чем нам всё это грозит? На первый взгляд - ничем радостным (пепел 2008 стучится в наши сердца!).
Однако в Кризис нефть обязательно рухнет с нынешних сверхвысоких уровней, что заставит Кремль переключиться на внутреннюю повестку. А это единственное, что для нас по-настоящему важно"
5. "Падение нефти до твердых $50, например, не просто лишит Россию трети экспортных долларов, но вызовет цепную закольцованную реакцию оттока капитала, падения банков, валютной паники и пр.х. Дальше - бунты, которые придется давить и/или смещение старикашки Пу (ср: Казахстан)"
Додано: Суб 22 січ, 2022 21:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 22 січ, 2022 21:52
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