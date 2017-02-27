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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8960896189628963

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 224
Гривня
12%
27
Долар
61%
136
Євро
5%
11
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
11
Нерухомість
6%
13
ОВДП
2%
5
Ваш варіант
8%
19
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 22:03

Глядя на новостной фон, ниже 28 курс не будет еще как минимум месяц
Good Kid
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 22:21

  stryzhko написав:
Успіх написав:Тож, адекватні обмінки міста Лева світять 27,13/27,19

З майбутнього? Прогноз на 22.02.22

22.02 курс может быть и 50, если кто-то захочет войти в историю..
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 22:47

  heineken написав:Трохи про валюту..Девальвувати гривню можна ,але не більше 8% за рік.Пірамідка ОВДП не рухане.Тримачі депозитів подумають " таке житття" та можливо трохи уважнише глянуть на ОВДП.Але лавини купівлі валюти не буде.Тому скоріш за все 28,5 це межа,яку НБУ буде тримати зубами.Розуміючи це,чекаємо стібілізацію на рівні 28,2-28,3.Стабілізация можлива тільки після певного відкату.Всім добра

В принципі поки так і є… Що буде в понеділок побачимо!
Qwerty
 
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