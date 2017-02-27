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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 січ, 2022 22:03
Глядя на новостной фон, ниже 28 курс не будет еще как минимум месяц
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Good Kid
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Додано: Суб 22 січ, 2022 22:21
stryzhko написав:
Успіх написав:Тож, адекватні обмінки міста Лева світять 27,13/27,19
З майбутнього? Прогноз на 22.02.22
22.02 курс может быть и 50, если кто-то захочет войти в историю..
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Kravec_5
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Додано: Суб 22 січ, 2022 22:47
heineken написав:
Трохи про валюту..Девальвувати гривню можна ,але не більше 8% за рік.Пірамідка ОВДП не рухане.Тримачі депозитів подумають " таке житття" та можливо трохи уважнише глянуть на ОВДП.Але лавини купівлі валюти не буде.Тому скоріш за все 28,5 це межа,яку НБУ буде тримати зубами.Розуміючи це,чекаємо стібілізацію на рівні 28,2-28,3.Стабілізация можлива тільки після певного відкату.Всім добра
В принципі поки так і є… Що буде в понеділок побачимо!
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Qwerty
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