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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 січ, 2022 22:03
Глядя на новостной фон, ниже 28 курс не будет еще как минимум месяц
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Good Kid
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Додано: Суб 22 січ, 2022 22:21
stryzhko написав:
Успіх написав:Тож, адекватні обмінки міста Лева світять 27,13/27,19
З майбутнього? Прогноз на 22.02.22
22.02 курс может быть и 50, если кто-то захочет войти в историю..
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Kravec_5
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Додано: Суб 22 січ, 2022 22:47
heineken написав:
Трохи про валюту..Девальвувати гривню можна ,але не більше 8% за рік.Пірамідка ОВДП не рухане.Тримачі депозитів подумають " таке житття" та можливо трохи уважнише глянуть на ОВДП.Але лавини купівлі валюти не буде.Тому скоріш за все 28,5 це межа,яку НБУ буде тримати зубами.Розуміючи це,чекаємо стібілізацію на рівні 28,2-28,3.Стабілізация можлива тільки після певного відкату.Всім добра
В принципі поки так і є… Що буде в понеділок побачимо!
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Qwerty
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:09
Good Kid написав:
Глядя на новостной фон, ниже 28 курс не будет еще как минимум месяц
Залежить тільки від неадеквата НБУ, якщо він би не вийшов після обіду в п'ятницю, то вже постукались би в 28.10 і далі би рили дно.
Після такої "рокети" догори вниз, в понеділок з ранку була б толпа продавців і полетіли би вниз активніше.
Але НБУ грає за девальвацію.
Можливо ще один "зелений ахмет інвестор" захоче конвертнути свої 100 лямів, так що це може трохи притримати ревальвацію, але все одно гадаю, що вже місяць експортери притримують виручку, курс добряче виріс, у них вже повинні почати здавати нерви і вони почнуть лити нормально, бо так довго не продавати не можна, треба вже мати потребу в гривні.
В понеділок повинні закритися десь біля 28.10, досить вже цих рокет, пора гривні бути сильною
В Києві вже деякі дуже вузько працюють, біля міжбанку по курсам, здати можна максимум 23, але і купити за 25
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somilitark
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:20
Kravec_5 написав: stryzhko написав:
Успіх написав:Тож, адекватні обмінки міста Лева світять 27,13/27,19
З майбутнього? Прогноз на 22.02.22
22.02 курс может быть и 50, если кто-то захочет войти в историю..
Та відправити свою бензоколонку в 19-те сторіччя, без західних винаходів, санкції таки рулять.
В мене батьки в Криму, вже дуже багато там прозріває і не гонять на Україну, кажуть камінці з неба вже набридли, вони там жебраки і ніхто. Навіть зараз в Україні набагато краще жити. Плюс багато доступних і звичних нам речей їм не доступні, все дуже дорого і через опу, а продукти взагалі лайно, навіть молоко "рослинний продукт", дуже багато тихенько поробили біометричні укранські паспорти, бо за кордон попасти жителям "краснодарського краю м.Феодосія", так написано в їхніх аусвайсах, не вийде.
Економічно ми переграєм агресора, а це дуже змінює світогляд вати, зараз пішла нова хвиля переселенців з Донбасу, бо там такий рай, що вже навіть 8000 грн в Україні манять як ельдорадо.
А буде ще в рази гірше, якщо географічно розшириться недоімперія, це пришвидшить розпад ньюсрср(((
Мені здається дядя Сем вже сам хоче ту бензоколонку розібрати на запчастину як совок, рішення про крах цього садома гомори брехні прийнято, треба тільки привід...
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somilitark
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Додано: Суб 22 січ, 2022 23:55
somilitark написав:
В понеділок повинні закритися десь біля 28.10)
Когда я читаю такой прогноз от somilitarka, то учитывая "точность" его прогнозов за последние пару лет, я начинаю волноваться - не зря ли я серьезно слился в пятницу? По чуйке должны бы вниз, но любая новость со стороны обезьяны с гранатой может все поломать.
Харьков дружно 28.20 - 28.35.
Может поставили бы и 28.30 на продажу, но нахватались по такой цене в пятницу.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Нед 23 січ, 2022 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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kluychkooleg
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Додано: Нед 23 січ, 2022 00:47
Це заліт, воїн!
somilitark написав: Kravec_5 написав:
22.02 курс может быть и 50, если кто-то захочет войти в историю..
Та відправити свою бензоколонку в 19-те сторіччя, без західних винаходів, санкції таки рулять.
В мене батьки в Криму, вже дуже багато там прозріває і не гонять на Україну, кажуть камінці з неба вже набридли, вони там жебраки і ніхто. Навіть зараз в Україні набагато краще жити. Плюс багато доступних і звичних нам речей їм не доступні, все дуже дорого і через опу, а продукти взагалі лайно, навіть молоко "рослинний продукт", дуже багато тихенько поробили біометричні укранські паспорти, бо за кордон попасти жителям "краснодарського краю м.Феодосія", так написано в їхніх аусвайсах, не вийде.
Економічно ми переграєм агресора, а це дуже змінює світогляд вати, зараз пішла нова хвиля переселенців з Донбасу, бо там такий рай, що вже навіть 8000 грн в Україні манять як ельдорадо.
А буде ще в рази гірше, якщо географічно розшириться недоімперія, це пришвидшить розпад ньюсрср(((
Мені здається дядя Сем вже сам хоче ту бензоколонку розібрати на запчастину як совок, рішення про крах цього садома гомори брехні прийнято, треба тільки привід...
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Додано: Нед 23 січ, 2022 03:11
somilitark написав: Good Kid написав:
Глядя на новостной фон, ниже 28 курс не будет еще как минимум месяц
Залежить тільки від неадеквата НБУ, якщо він би не вийшов після обіду в п'ятницю, то вже постукались би в 28.10 і далі би рили дно.
Після такої "рокети" догори вниз, в понеділок з ранку була б толпа продавців і полетіли би вниз активніше.
Але НБУ грає за девальвацію.
Можливо ще один "зелений ахмет інвестор" захоче конвертнути свої 100 лямів, так що це може трохи притримати ревальвацію, але все одно гадаю, що вже місяць експортери притримують виручку, курс добряче виріс, у них вже повинні почати здавати нерви і вони почнуть лити нормально, бо так довго не продавати не можна, треба вже мати потребу в гривні.
В понеділок повинні закритися десь біля 28.10, досить вже цих рокет, пора гривні бути сильною
В Києві вже деякі дуже вузько працюють, біля міжбанку по курсам, здати можна максимум 23, але і купити за 25
Уважаемый, вы о чем вообще? Никакой ракеты еще не было. Гривна пока остается сильной. Это ничтожные колебания.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 08:35
somilitark написав: Kravec_5 написав: stryzhko написав:
Тож, адекватні обмінки міста Лева світять 27
З майбутнього? Прогноз на 22.02.22
22.02 курс может быть и 50, если кто-то захочет войти в историю..
Та відправити свою бензоколонку в 19-те сторіччя, без західних винаходів, санкції таки рулять.
В мене батьки в Криму, вже дуже багато там прозріває і не гонять на Україну, кажуть камінці з неба вже набридли, вони там жебраки і ніхто. Навіть зараз в Україні набагато краще жити. Плюс багато доступних і звичних нам речей їм не доступні, все дуже дорого і через опу, а продукти взагалі лайно, навіть молоко "рослинний продукт", дуже багато тихенько поробили біометричні укранські паспорти, бо за кордон попасти жителям "краснодарського краю м.Феодосія", так написано в їхніх аусвайсах, не вийде.
Економічно ми переграєм агресора, а це дуже змінює світогляд вати, зараз пішла нова хвиля переселенців з Донбасу, бо там такий рай, що вже навіть 8000 грн в Україні манять як ельдорадо.
А буде ще в рази гірше, якщо географічно розшириться недоімперія, це пришвидшить розпад ньюсрср(((
Мені здається дядя Сем вже сам хоче ту бензоколонку розібрати на запчастину як совок, рішення про крах цього садома гомори брехні прийнято, треба тільки привід...
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