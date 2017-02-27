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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 січ, 2022 13:49
Василь-Рівне написав: холява написав:
Появились новая фишка от таможни .
Если будет интересно , напишу .
Первая расстаможка в этом году .
Напишіть будь ласка
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Додано: Нед 23 січ, 2022 13:51
prodigy написав:
думаю, что пик 2022 пройден
Зависит от ситуации внешнеполитической, от безумности и наглости кремлевских. Следующая неделя покажет. А то как бы не было - поймавшему пик, новый пик в подарок. По Харькову вариантов ниже 28.30 на сегодня нет.
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kluychkooleg
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Додано: Нед 23 січ, 2022 14:36
Я очень Прошу Прощения !
Только что ехал с Правого берега по новому мосту на Левобережную часть .
Огромное Спасибо Зеленскому(всем налогоплательщикам ) и бригаде строителей за мост !
Аж дух захватило во время проезда !
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холява
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Додано: Нед 23 січ, 2022 14:50
холява Бажаю процвітання Запоріжжю!
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vovakwasov
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Додано: Нед 23 січ, 2022 14:54
prodigy написав: Hotab написав: kluychkooleg написав:
эвакуации сотрудников посольства США снова расти не начали.
Сначала одни СМИ сказали, что эвакуация будет. Потом американцы официально опровергли. У нас для фейков есть штатный рупор кремля, в прошлом заслуженный, а сейчас деградированный, не отбирайте его хлеб.
Где теперь покупать валюту, когда Кредо нас так предал? Тася?
окна светят 28,11/28,20
можно на сумме и за 28,18 купить))
только зачем спешить
подождать дней 10-14 и будет гораздо дешевле, чем сегоднядумаю, что пик 2022 пройден
як кажуть одні люди, які вам не подобаються - іншалла...
имхо, курс буде вище, навіть, якщо не трапиться форс-мажор...
имхо, шанси на форс-мажор 70-90%...
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Додано: Нед 23 січ, 2022 14:55
Denik написав: GDV29 написав:
5. "Падение нефти до твердых $50, например, не просто лишит Россию трети экспортных долларов, но вызовет цепную закольцованную реакцию оттока капитала, падения банков, валютной паники и пр.х. Дальше - бунты, которые придется давить и/или смещение старикашки Пу (ср: Казахстан)"
Не буде падіння до 50 допоки в США українські труби імпортуються з митом Трампа 25%. Пока в США сталь ближче до 2 тис доларів
нафта по 50 не буде через високу собівартість сланцевого видобутку (була 40-50 при трубах до 1000). Та й саудитів ціна 50 не влаштовує через дефіцит бюджету.
Так що зараз ціна 150 більш ймовірна аніж 50. Принаймні на короткий час.
Для 50 - треба перевести 10-20 автопарку в ЄС на електромобілі, або економіку зруйнувати...
На відміну від 2008 великими споживачами нафти стала вся Північна Африка, Перська Затока, Південно-Східна Азія, Японія, Південна Корея, та й в колишньому СРСР кількість автомобілів потроїлась.
Будь-яка зміна облікової ставки вплине максимум на мільйон барелів у США та мільйон у світі, а це - ніщо.
Коли гривня па 25? А, ванго?
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Додано: Нед 23 січ, 2022 14:57
холява написав:
Я очень Прошу Прощения !
Только что ехал с Правого берега по новому мосту на Левобережную часть .
Огромное Спасибо Зеленскому(всем налогоплательщикам ) и бригаде строителей за мост !
Аж дух захватило во время проезда !
Спасибо т̶о̶в̶а̶р̶и̶щ̶у̶ ̶С̶т̶а̶л̶и̶н̶у̶ дяде Вове за наше счастливое детство. )))
В Херсоне тоже с третьей попытки (на двух предыдущих деньги украли) построили мостопереход через ЖД. Наконец спальник перестал стоять 2 раза в день в пробке.
Справедливости ради крали при рыгах, при Петре продолжили стройку, Зелёный завершил. Впереди вторая очередь, но уже сейчас стало получше.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 15:17
Успіх
Ну , скажем не с своего кармана кое кто платил .
И не из офшоров.
Платили налогоплательщики .
Просто мало кто понимает какие проблемы у нас были .
(Ну еще в Киеве видел такие пробки .)
НО произошло строительство при нем .
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холява
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Додано: Нед 23 січ, 2022 15:31
холява написав:Успіх
Ну , скажем не с своего кармана кое кто платил .
И не из офшоров.
Платили налогоплательщики .
Просто мало кто понимает какие проблемы у нас были .
(Ну еще в Киеве видел такие пробки .)
НО произошло строительство при нем .
это да. Если при нем закончится война на уровне дипломатов,быть ему на третьем сроке.как пить дать.
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Яша
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Додано: Нед 23 січ, 2022 15:34
Яша написав:
Если при нем закончится война на уровне дипломатов
Цена окончания интересна? Или сам факт вас устроит?
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Hotab
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