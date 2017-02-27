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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8963896489658966>

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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас снова в политику скатимся :D

Давайте лучше попробуем развеять еще один миф по курсу доллара.

Иногда встречается оборот – время платить налоги, что повлияет на курс – и второй момент – возмещение НДС.

Так вот, по налогам – может быть раньше и был такой фактор, но сейчас нет налогов, которые существенно сосредоточены в одной дате – все более-менее разнесено по времени. Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта? Если не согласны, назовите существенный налог, который по вашему мнению, влияет на курс.

По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше. Этот фактор легко могут перекрыть совсем другие факторы. И второй момент, с чем удачно коррелирует возмещение НДС?.. – с выплатой зп, которая платится раз или два в месяц. Т.е. никакого сокращения расходов, а значит завод денег идет по плану, без привязки к возмещению.

Как-то так

Разве в рамках «если Вы параноик, это не значит, что за Вами не следят» - 40% выручки – это металлургия, из них 70-80% - это одна компания. Т.е. до 30% валютной выручки может продаваться одним продавцом. Пумб реально так много сливает – или эта сумма размыта по разным банкам? Надо Любарева поспрашивать ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:44

  Hotab написав:Цена окончания интересна? Или сам факт вас устроит?

конечно же не в ущерб национальным интересам.на то они и дипломаты,пусть работают.А Вы , наверное, сейчас где-то на передовой?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:.А Вы , наверное, сейчас где-то на передовой?

Сейчас нет, на диване. А что? На всякий случай: со мной такая шутейка мимо кассы. Я там и был,и буду, если закрутится снова. И не считаю, что нам мир нужен любой ценой.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:50

  Hotab написав:Сейчас нет. А что? На всякий случай: со мной такая шутейка мимо кассы. Я там и был,и буду, если закрутится снова.

Значит будем плечом к плечу. Надеюсь,худшие ожидания не оправдаются.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на политической ветке обсуждают банкопад 2014

на валютной ветке - потенциальный конфликт с РФ

"все смешалось в доме Облонских" :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50715 ... go-biznesu
Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,15 грн/долар.Девальваційні настрої бізнесу поліпшуються четвертий квартал поспіль.

Ну не знаю - не знаю.Сомневаюсь.
Ведь не все причины в напряжении на востоке.


Шутки шутками.
Но отжать у рыжего 7 млрд.грн . в год (если считать по минимуму)
на ренте и тарифам на руду-метали на ж\д, а если еще и агро перевозки добавить - пол миллиарда долларов по итогам 2022-го из пацанячих карманов -
это надо "железные" иметь.
Ни у кого таких не было до сих пор.
Мало?Безусловно. Там десятки миллиардов долларов в не европейской системе экономики сидят.
Но когда свиней оттягивают от корыта,что они делают ?
Правильно-визжат не свинским голосом.
Но хоть что-то за 30 лет.

И на старуху бывает проруха.
Прокололись с закачкой газа - жестко.
Заигрались на хайпе и получили по зубам.
Плохо конечно.
Но из каждой большой неприятности (по дурости ,скажем прямо) можно сделать хоть маленький плюсик.
Надо и дальше щемить зеленую энергетику ,как это по факту уже чуть-чуть сделали и
разбираться с ценами на нац.газ и нац.электричество,
а то пацаны там разъели такие ряхи,что скоро через двери влезать не будут,
разве что окнами,
и уже так раздули рынок недвижимости премиума в Лондоне, что англичане скоро взвоют.


Мосты,трасы как с иголочки,пол-миллиарда баксов только на перевозках за год, рента немножко,скрутки,заправки,игровые забегаловки на каждом углу,бурштын кажись также что-то не слышно в последнее время,налог на третью хату за год-удар по "нежелезным" по оптимизаторам и перекупам,ковид -считаю достойно проходим в отличие даже от многих в ЕС,перечислять можно много.

Но теперь в контексте валюты, чтоб пост остался :
1.Мало, все равно офигенно мало,чтобы экономика вырулила, эк.система прогнила не до состояния - надо немного косметики,а до состояния никак без кап.ремонта.
2.Увязли в долговом обслуживании.
Ловушка после бега по кругу - неизбежна.
3.Отсюда - не за горами,может в этом,может в следующем году - будем обсуждать тут совсем другие уровни - на тему -дойдет до 35,или нет.
4.30 - личное мнение - это уже априори,несмотря ни на какие бюджетные маяки на 28 с хвостиком.
5.Надо выпустить пар.
А то ОВГЗ разве что по ковидную тысячу не брали,под все остальное уже нахапались как собака блох.
Увязли. А еще ж раскачка лодки впереди.На выходе из маркета-всегда каса.
Мое мнение надо,чтобы расчитались держатели депозитов в гривне и покупатели на РН.
Но это субъективное мнение,могу быть не прав.
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 23 січ, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:на валютной ветке - потенциальный конфликт с РФ

Воєнна загроза може вплинути на курс суттєво більше, ніж кукурудза ["топ" гілки], вирощена за останні двадцять років.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:32

  Shaman написав:Сейчас снова в политику скатимся :D

Давайте лучше попробуем развеять еще один миф по курсу доллара.

Иногда встречается оборот – время платить налоги, что повлияет на курс – и второй момент – возмещение НДС.

Так вот, по налогам – может быть раньше и был такой фактор, но сейчас нет налогов, которые существенно сосредоточены в одной дате – все более-менее разнесено по времени. Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта? Если не согласны, назовите существенный налог, который по вашему мнению, влияет на курс.

По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше. Этот фактор легко могут перекрыть совсем другие факторы. И второй момент, с чем удачно коррелирует возмещение НДС?.. – с выплатой зп, которая платится раз или два в месяц. Т.е. никакого сокращения расходов, а значит завод денег идет по плану, без привязки к возмещению.

Как-то так

Разве в рамках «если Вы параноик, это не значит, что за Вами не следят» - 40% выручки – это металлургия, из них 70-80% - это одна компания. Т.е. до 30% валютной выручки может продаваться одним продавцом. Пумб реально так много сливает – или эта сумма размыта по разным банкам? Надо Любарева поспрашивать ;)

Хочете весь грунт з-під ніг Дениса вибити? Ви жорстокий. Насправді я б не відкидав чинник ПДВ, адже виплати 10-15 млрд відбуваються в короткий період часу в кілька днів. До прикладу, цього місяця почали в четвер, вже виплатили 0,5 і 1,8 млрд. Сума в розмірі 400-600 млн уо це день торгів на МБ чи 15-20% денного обороту. Такі обсяги можуть коректувати курс. Не кожного місяця, але... Особливо зараз, коли, в умовах не визначеності, експортери лишнього долара не заведуть, а імпорт потребує валюту для оплат. Іноземні постачальники, ще трохи такого психозу в світових ЗМІ, знову захочуть від наших компаній 100% передоплати, як в 2014. І тут можуть накластися платежі по відтермінуванню і нові передоплати.
Що стосується податку на прибуток, то з початку сезону 2021-22 аграрії серйозно додали і в фізичних обсягах і в сумах по нових цінах. За 4 квартал металурги будуть значно менше платити податку на прибуток ніж аграрії (в них, по перше, був частково несезон і світові ціни припали). В держкомпаній, підозрюю сума податку впаде, адже курсові різниці за листопад-грудень зїли частину прибутку (всі залізниці-автодори-нафтогази обтяжені валютними кредитами)... Через це, припускаю, що певний ефект між 14 і 18 лютого може бути (якщо імпортери не збільшать обсяги викупу валюти)...
orest
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По поводу возможного вторжения, если прикинуть все расклады, то рашисты скорее всего планируют взять Харьков и там установить марионеточное правительство.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта?

На перечень плательщиков придется смотреть очень долго - это все предприятия, которые имеют хоть какую-то прибыль. Даже если там велика доля госкорпораций, которые, кстати, тоже занимаются ВЭД, остальной массив сбрасывать со счетов нельзя.
  Shaman написав:По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше.

100 млн в день - это порядка 20% оборота МБ. Это более, чем серьезный фактор влияния.

Это были и есть одни из самых весомых факторов. От серьезных колебаний под их действием спасает только их регулярность и предсказуемость. Участники рынка планируют свои сделки с учетом этих факторов, что и спасает, а иногда и меняет тренд на противоположный.

Т.е. эти факторы действительно часто перебиваются другими, но мифом они от этого не становятся.
Действительно, значительно большее влияние могут оказать хоть и более мелкие, но неожиданные факторы, но строить прогнозы на том, о чем мы не знаем крайне затруднительно :)

ЗЫ Это я не занудствую, а поддерживаю идею отойти от политики :)
Сибарит
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