Давайте лучше попробуем развеять еще один миф по курсу доллара.
Иногда встречается оборот – время платить налоги, что повлияет на курс – и второй момент – возмещение НДС.
Так вот, по налогам – может быть раньше и был такой фактор, но сейчас нет налогов, которые существенно сосредоточены в одной дате – все более-менее разнесено по времени. Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта? Если не согласны, назовите существенный налог, который по вашему мнению, влияет на курс.
По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше. Этот фактор легко могут перекрыть совсем другие факторы. И второй момент, с чем удачно коррелирует возмещение НДС?.. – с выплатой зп, которая платится раз или два в месяц. Т.е. никакого сокращения расходов, а значит завод денег идет по плану, без привязки к возмещению.
Как-то так
Разве в рамках «если Вы параноик, это не значит, что за Вами не следят» - 40% выручки – это металлургия, из них 70-80% - это одна компания. Т.е. до 30% валютной выручки может продаваться одним продавцом. Пумб реально так много сливает – или эта сумма размыта по разным банкам? Надо Любарева поспрашивать
Ну не знаю - не знаю.Сомневаюсь. Ведь не все причины в напряжении на востоке.
Шутки шутками. Но отжать у рыжего 7 млрд.грн . в год (если считать по минимуму) на ренте и тарифам на руду-метали на ж\д, а если еще и агро перевозки добавить - пол миллиарда долларов по итогам 2022-го из пацанячих карманов - это надо "железные" иметь. Ни у кого таких не было до сих пор. Мало?Безусловно. Там десятки миллиардов долларов в не европейской системе экономики сидят. Но когда свиней оттягивают от корыта,что они делают ? Правильно-визжат не свинским голосом. Но хоть что-то за 30 лет.
И на старуху бывает проруха. Прокололись с закачкой газа - жестко. Заигрались на хайпе и получили по зубам. Плохо конечно. Но из каждой большой неприятности (по дурости ,скажем прямо) можно сделать хоть маленький плюсик. Надо и дальше щемить зеленую энергетику ,как это по факту уже чуть-чуть сделали и разбираться с ценами на нац.газ и нац.электричество, а то пацаны там разъели такие ряхи,что скоро через двери влезать не будут, разве что окнами, и уже так раздули рынок недвижимости премиума в Лондоне, что англичане скоро взвоют.
Мосты,трасы как с иголочки,пол-миллиарда баксов только на перевозках за год, рента немножко,скрутки,заправки,игровые забегаловки на каждом углу,бурштын кажись также что-то не слышно в последнее время,налог на третью хату за год-удар по "нежелезным" по оптимизаторам и перекупам,ковид -считаю достойно проходим в отличие даже от многих в ЕС,перечислять можно много.
Но теперь в контексте валюты, чтоб пост остался : 1.Мало, все равно офигенно мало,чтобы экономика вырулила, эк.система прогнила не до состояния - надо немного косметики,а до состояния никак без кап.ремонта. 2.Увязли в долговом обслуживании. Ловушка после бега по кругу - неизбежна. 3.Отсюда - не за горами,может в этом,может в следующем году - будем обсуждать тут совсем другие уровни - на тему -дойдет до 35,или нет. 4.30 - личное мнение - это уже априори,несмотря ни на какие бюджетные маяки на 28 с хвостиком. 5.Надо выпустить пар. А то ОВГЗ разве что по ковидную тысячу не брали,под все остальное уже нахапались как собака блох. Увязли. А еще ж раскачка лодки впереди.На выходе из маркета-всегда каса. Мое мнение надо,чтобы расчитались держатели депозитов в гривне и покупатели на РН. Но это субъективное мнение,могу быть не прав.
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 23 січ, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Давайте лучше попробуем развеять еще один миф по курсу доллара.
Иногда встречается оборот – время платить налоги, что повлияет на курс – и второй момент – возмещение НДС.
Так вот, по налогам – может быть раньше и был такой фактор, но сейчас нет налогов, которые существенно сосредоточены в одной дате – все более-менее разнесено по времени. Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта? Если не согласны, назовите существенный налог, который по вашему мнению, влияет на курс.
По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше. Этот фактор легко могут перекрыть совсем другие факторы. И второй момент, с чем удачно коррелирует возмещение НДС?.. – с выплатой зп, которая платится раз или два в месяц. Т.е. никакого сокращения расходов, а значит завод денег идет по плану, без привязки к возмещению.
Как-то так
Разве в рамках «если Вы параноик, это не значит, что за Вами не следят» - 40% выручки – это металлургия, из них 70-80% - это одна компания. Т.е. до 30% валютной выручки может продаваться одним продавцом. Пумб реально так много сливает – или эта сумма размыта по разным банкам? Надо Любарева поспрашивать
Хочете весь грунт з-під ніг Дениса вибити? Ви жорстокий. Насправді я б не відкидав чинник ПДВ, адже виплати 10-15 млрд відбуваються в короткий період часу в кілька днів. До прикладу, цього місяця почали в четвер, вже виплатили 0,5 і 1,8 млрд. Сума в розмірі 400-600 млн уо це день торгів на МБ чи 15-20% денного обороту. Такі обсяги можуть коректувати курс. Не кожного місяця, але... Особливо зараз, коли, в умовах не визначеності, експортери лишнього долара не заведуть, а імпорт потребує валюту для оплат. Іноземні постачальники, ще трохи такого психозу в світових ЗМІ, знову захочуть від наших компаній 100% передоплати, як в 2014. І тут можуть накластися платежі по відтермінуванню і нові передоплати. Що стосується податку на прибуток, то з початку сезону 2021-22 аграрії серйозно додали і в фізичних обсягах і в сумах по нових цінах. За 4 квартал металурги будуть значно менше платити податку на прибуток ніж аграрії (в них, по перше, був частково несезон і світові ціни припали). В держкомпаній, підозрюю сума податку впаде, адже курсові різниці за листопад-грудень зїли частину прибутку (всі залізниці-автодори-нафтогази обтяжені валютними кредитами)... Через це, припускаю, що певний ефект між 14 і 18 лютого може бути (якщо імпортери не збільшать обсяги викупу валюти)...
Shaman написав:Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта?
На перечень плательщиков придется смотреть очень долго - это все предприятия, которые имеют хоть какую-то прибыль. Даже если там велика доля госкорпораций, которые, кстати, тоже занимаются ВЭД, остальной массив сбрасывать со счетов нельзя.
Shaman написав:По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше.
100 млн в день - это порядка 20% оборота МБ. Это более, чем серьезный фактор влияния.
Это были и есть одни из самых весомых факторов. От серьезных колебаний под их действием спасает только их регулярность и предсказуемость. Участники рынка планируют свои сделки с учетом этих факторов, что и спасает, а иногда и меняет тренд на противоположный.
Т.е. эти факторы действительно часто перебиваются другими, но мифом они от этого не становятся. Действительно, значительно большее влияние могут оказать хоть и более мелкие, но неожиданные факторы, но строить прогнозы на том, о чем мы не знаем крайне затруднительно
ЗЫ Это я не занудствую, а поддерживаю идею отойти от политики