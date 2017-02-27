Додано: Нед 23 січ, 2022 16:21

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,15 грн/долар.Девальваційні настрої бізнесу поліпшуються четвертий квартал поспіль.Ну не знаю - не знаю.Сомневаюсь.Ведь не все причины в напряжении на востоке.Шутки шутками.Но отжать у рыжего 7 млрд.грн . в год (если считать по минимуму)на ренте и тарифам на руду-метали на ж\д, а если еще и агро перевозки добавить - пол миллиарда долларов по итогам 2022-го из пацанячих карманов -это надо "железные" иметь.Ни у кого таких не было до сих пор.Мало?Безусловно. Там десятки миллиардов долларов в не европейской системе экономики сидят.Но когда свиней оттягивают от корыта,что они делают ?Правильно-визжат не свинским голосом.Но хоть что-то за 30 лет.И на старуху бывает проруха.Прокололись с закачкой газа - жестко.Заигрались на хайпе и получили по зубам.Плохо конечно.Но из каждой большой неприятности (по дурости ,скажем прямо) можно сделать хоть маленький плюсик.Надо и дальше щемить зеленую энергетику ,как это по факту уже чуть-чуть сделали иразбираться с ценами на нац.газ и нац.электричество,а то пацаны там разъели такие ряхи,что скоро через двери влезать не будут,разве что окнами,и уже так раздули рынок недвижимости премиума в Лондоне, что англичане скоро взвоют.Мосты,трасы как с иголочки,пол-миллиарда баксов только на перевозках за год, рента немножко,скрутки,заправки,игровые забегаловки на каждом углу,бурштын кажись также что-то не слышно в последнее время,налог на третью хату за год-удар по "нежелезным" по оптимизаторам и перекупам,ковид -считаю достойно проходим в отличие даже от многих в ЕС,перечислять можно много.Но теперь в контексте валюты, чтоб пост остался :1.Мало, все равно офигенно мало,чтобы экономика вырулила, эк.система прогнила не до состояния - надо немного косметики,а до состояния никак без кап.ремонта.2.Увязли в долговом обслуживании.Ловушка после бега по кругу - неизбежна.3.Отсюда - не за горами,может в этом,может в следующем году - будем обсуждать тут совсем другие уровни - на тему -дойдет до 35,или нет.4.30 - личное мнение - это уже априори,несмотря ни на какие бюджетные маяки на 28 с хвостиком.5.Надо выпустить пар.А то ОВГЗ разве что по ковидную тысячу не брали,под все остальное уже нахапались как собака блох.Увязли. А еще ж раскачка лодки впереди.На выходе из маркета-всегда каса.Мое мнение надо,чтобы расчитались держатели депозитов в гривне и покупатели на РН.Но это субъективное мнение,могу быть не прав.