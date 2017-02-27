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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:36
centurionus написав: Shaman написав:
на валютной ветке - потенциальный конфликт с РФ
Воєнна загроза може вплинути на курс суттєво більше, ніж кукурудза ["топ" гілки], вирощена за останні двадцять років.
Не просто може вплинути а вже активно впливає. Регулярно про це пишу. Зокрема, вчора трохи писав, але перенесли viewtopic.php?p=5380967#p5380967
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:43
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:45
Хомякоид написав:
Я не знаю, тут ловят копеек 20-30. Разве на этом можно заработать ? Что вы тут обсуждаете ?
Ну, звиняйте, 10-20 копів уже хліб, на картоплю підкупити, комуналь відбити саме воно.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:50
Zebra написав:
По поводу возможного вторжения, если прикинуть все расклады, то рашисты скорее всего планируют взять Харьков и там установить марионеточное правительство.
Взятие Харькова полный бред, особенно с военной точки зрение, "не читайте советских газет перед обедом" ©
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:56
Zebra написав:
По поводу возможного вторжения, если прикинуть все расклады, то рашисты скорее всего планируют взять Харьков и там установить марионеточное правительство.
да не будет никакого вторжения, даже если они у нас сайт хакнут, их грохнут для начала на 658 ярдов... да и оружием нас сейчас засыпают....
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Додано: Нед 23 січ, 2022 17:05
centurionus написав: Shaman написав:
на валютной ветке - потенциальный конфликт с РФ
Воєнна загроза може вплинути на курс суттєво більше, ніж кукурудза ["топ" гілки], вирощена за останні двадцять років.
я уже обращал внимание - на этой неделе прошла некая стабилизация курса, даже разворот наметился. а разве что-то изменилось в милитаристской риторике??? пока нет - идет повышение ставок.
из чего я делаю вывод, что причина в других, более экономических факторах - в т.ч. НБУ уже 700 млн дол продал, вот одна из причин.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 17:15
Сибарит написав: Shaman написав:
Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта?
На перечень плательщиков придется смотреть очень долго - это все предприятия, которые имеют хоть какую-то прибыль. Даже если там велика доля госкорпораций, которые, кстати, тоже занимаются ВЭД, остальной массив сбрасывать со счетов нельзя.
Shaman написав:
По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше.
100 млн в день - это порядка 20% оборота МБ. Это более, чем серьезный фактор влияния.
Это были и есть одни из самых весомых факторов. От серьезных колебаний под их действием спасает только их регулярность и предсказуемость. Участники рынка планируют свои сделки с учетом этих факторов, что и спасает, а иногда и меняет тренд на противоположный.
Т.е. эти факторы действительно часто перебиваются другими, но мифом они от этого не становятся.
Действительно, значительно большее влияние могут оказать хоть и более мелкие, но неожиданные факторы, но строить прогнозы на том, о чем мы не знаем крайне затруднительно
ЗЫ Это я не занудствую, а поддерживаю идею отойти от политики
не совсем корректно выразился - такой фактор есть, но он один из десятков-сотен факторов.
а по поводу возмещения НДС - я вижу такую картину - деньги не выходят на межбанк, просто уменьшаются продажи валюты - по Вашему мнению.
кстати, форумчане кто регулярно мониторит межбанк - падения предложения в эти дни наблюдается каждый месяц?
просто я вижу другую картину - НДС вернули, как раз удобно платить зп - выплата зп это тоже существенный выброс в платежном календаре предприятия - т.е. график поступления денег не привязан к возмещению. тем более может у крупных и есть инфо по срокам, у средних - это уже счастливый нежданчик.
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Shaman
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Додано: Нед 23 січ, 2022 17:16
Сибарит написав: Shaman написав:
Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта?
На перечень плательщиков придется смотреть очень долго - это все предприятия, которые имеют хоть какую-то прибыль. Даже если там велика доля госкорпораций, которые, кстати, тоже занимаются ВЭД, остальной массив сбрасывать со счетов нельзя.
Shaman написав:
По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше.
100 млн в день - это порядка 20% оборота МБ. Это более, чем серьезный фактор влияния.
Это были и есть одни из самых весомых факторов. От серьезных колебаний под их действием спасает только их регулярность и предсказуемость. Участники рынка планируют свои сделки с учетом этих факторов, что и спасает, а иногда и меняет тренд на противоположный.
Т.е. эти факторы действительно часто перебиваются другими, но мифом они от этого не становятся.
Действительно, значительно большее влияние могут оказать хоть и более мелкие, но неожиданные факторы, но строить прогнозы на том, о чем мы не знаем крайне затруднительно
ЗЫ Это я не занудствую, а поддерживаю идею отойти от политики
не совсем корректно выразился - такой фактор есть, но он один из десятков-сотен факторов.
а по поводу возмещения НДС - я вижу такую картину - деньги не выходят на межбанк, просто уменьшаются продажи валюты - по Вашему мнению.
кстати, форумчане кто регулярно мониторит межбанк - падения предложения в эти дни наблюдается каждый месяц?
просто я вижу другую картину - НДС вернули, как раз удобно платить зп - выплата зп это тоже существенный выброс в платежном календаре предприятия - т.е. график поступления денег не привязан к возмещению. тем более может у крупных и есть инфо по срокам, у средних - это уже счастливый нежданчик.
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