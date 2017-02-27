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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8963896489658966

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 225
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:36

  centurionus написав:
  Shaman написав:на валютной ветке - потенциальный конфликт с РФ

Воєнна загроза може вплинути на курс суттєво більше, ніж кукурудза ["топ" гілки], вирощена за останні двадцять років.

Не просто може вплинути а вже активно впливає. Регулярно про це пишу. Зокрема, вчора трохи писав, але перенесли viewtopic.php?p=5380967#p5380967
orest
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:43

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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:45

  Хомякоид написав:Я не знаю, тут ловят копеек 20-30. Разве на этом можно заработать ? Что вы тут обсуждаете ?

Ну, звиняйте, 10-20 копів уже хліб, на картоплю підкупити, комуналь відбити саме воно.
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:50

  Zebra написав:По поводу возможного вторжения, если прикинуть все расклады, то рашисты скорее всего планируют взять Харьков и там установить марионеточное правительство.


Взятие Харькова полный бред, особенно с военной точки зрение, "не читайте советских газет перед обедом" ©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:56

  Zebra написав:По поводу возможного вторжения, если прикинуть все расклады, то рашисты скорее всего планируют взять Харьков и там установить марионеточное правительство.

да не будет никакого вторжения, даже если они у нас сайт хакнут, их грохнут для начала на 658 ярдов... да и оружием нас сейчас засыпают....
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:05

  centurionus написав:
  Shaman написав:на валютной ветке - потенциальный конфликт с РФ

Воєнна загроза може вплинути на курс суттєво більше, ніж кукурудза ["топ" гілки], вирощена за останні двадцять років.

я уже обращал внимание - на этой неделе прошла некая стабилизация курса, даже разворот наметился. а разве что-то изменилось в милитаристской риторике??? пока нет - идет повышение ставок.

из чего я делаю вывод, что причина в других, более экономических факторах - в т.ч. НБУ уже 700 млн дол продал, вот одна из причин.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:15

  Сибарит написав:
  Shaman написав:Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта?

На перечень плательщиков придется смотреть очень долго - это все предприятия, которые имеют хоть какую-то прибыль. Даже если там велика доля госкорпораций, которые, кстати, тоже занимаются ВЭД, остальной массив сбрасывать со счетов нельзя.
  Shaman написав:По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше.

100 млн в день - это порядка 20% оборота МБ. Это более, чем серьезный фактор влияния.

Это были и есть одни из самых весомых факторов. От серьезных колебаний под их действием спасает только их регулярность и предсказуемость. Участники рынка планируют свои сделки с учетом этих факторов, что и спасает, а иногда и меняет тренд на противоположный.

Т.е. эти факторы действительно часто перебиваются другими, но мифом они от этого не становятся.
Действительно, значительно большее влияние могут оказать хоть и более мелкие, но неожиданные факторы, но строить прогнозы на том, о чем мы не знаем крайне затруднительно :)

ЗЫ Это я не занудствую, а поддерживаю идею отойти от политики :)

не совсем корректно выразился - такой фактор есть, но он один из десятков-сотен факторов.

а по поводу возмещения НДС - я вижу такую картину - деньги не выходят на межбанк, просто уменьшаются продажи валюты - по Вашему мнению.

кстати, форумчане кто регулярно мониторит межбанк - падения предложения в эти дни наблюдается каждый месяц?

просто я вижу другую картину - НДС вернули, как раз удобно платить зп - выплата зп это тоже существенный выброс в платежном календаре предприятия - т.е. график поступления денег не привязан к возмещению. тем более может у крупных и есть инфо по срокам, у средних - это уже счастливый нежданчик.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:16

  Сибарит написав:
  Shaman написав:Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта?

На перечень плательщиков придется смотреть очень долго - это все предприятия, которые имеют хоть какую-то прибыль. Даже если там велика доля госкорпораций, которые, кстати, тоже занимаются ВЭД, остальной массив сбрасывать со счетов нельзя.
  Shaman написав:По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше.

100 млн в день - это порядка 20% оборота МБ. Это более, чем серьезный фактор влияния.

Это были и есть одни из самых весомых факторов. От серьезных колебаний под их действием спасает только их регулярность и предсказуемость. Участники рынка планируют свои сделки с учетом этих факторов, что и спасает, а иногда и меняет тренд на противоположный.

Т.е. эти факторы действительно часто перебиваются другими, но мифом они от этого не становятся.
Действительно, значительно большее влияние могут оказать хоть и более мелкие, но неожиданные факторы, но строить прогнозы на том, о чем мы не знаем крайне затруднительно :)

ЗЫ Это я не занудствую, а поддерживаю идею отойти от политики :)

не совсем корректно выразился - такой фактор есть, но он один из десятков-сотен факторов.

а по поводу возмещения НДС - я вижу такую картину - деньги не выходят на межбанк, просто уменьшаются продажи валюты - по Вашему мнению.

кстати, форумчане кто регулярно мониторит межбанк - падения предложения в эти дни наблюдается каждый месяц?

просто я вижу другую картину - НДС вернули, как раз удобно платить зп - выплата зп это тоже существенный выброс в платежном календаре предприятия - т.е. график поступления денег не привязан к возмещению. тем более может у крупных и есть инфо по срокам, у средних - это уже счастливый нежданчик.
Shaman
 
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