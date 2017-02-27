RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8963896489658966>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 226
Гривня
12%
27
Долар
61%
138
Євро
5%
11
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
11
Нерухомість
6%
13
ОВДП
2%
5
Ваш варіант
8%
19
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:43

"Виктория", Киев:
USD: 28,2/28,25
EUR: 31,95/32,12
RUR: 0,361/0,366
Миша-клиент
 
Повідомлень: 542
З нами з: 02.11.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:45

  Хомякоид написав:Я не знаю, тут ловят копеек 20-30. Разве на этом можно заработать ? Что вы тут обсуждаете ?

Ну, звиняйте, 10-20 копів уже хліб, на картоплю підкупити, комуналь відбити саме воно.
Прораб
 
Повідомлень: 617
З нами з: 02.03.19
Подякував: 454 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:05

  centurionus написав:
  Shaman написав:на валютной ветке - потенциальный конфликт с РФ

Воєнна загроза може вплинути на курс суттєво більше, ніж кукурудза ["топ" гілки], вирощена за останні двадцять років.

я уже обращал внимание - на этой неделе прошла некая стабилизация курса, даже разворот наметился. а разве что-то изменилось в милитаристской риторике??? пока нет - идет повышение ставок.

из чего я делаю вывод, что причина в других, более экономических факторах - в т.ч. НБУ уже 700 млн дол продал, вот одна из причин.
Shaman
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 29.09.19
Подякував: 268 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:15

  Сибарит написав:
  Shaman написав:Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта?

На перечень плательщиков придется смотреть очень долго - это все предприятия, которые имеют хоть какую-то прибыль. Даже если там велика доля госкорпораций, которые, кстати, тоже занимаются ВЭД, остальной массив сбрасывать со счетов нельзя.
  Shaman написав:По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше.

100 млн в день - это порядка 20% оборота МБ. Это более, чем серьезный фактор влияния.

Это были и есть одни из самых весомых факторов. От серьезных колебаний под их действием спасает только их регулярность и предсказуемость. Участники рынка планируют свои сделки с учетом этих факторов, что и спасает, а иногда и меняет тренд на противоположный.

Т.е. эти факторы действительно часто перебиваются другими, но мифом они от этого не становятся.
Действительно, значительно большее влияние могут оказать хоть и более мелкие, но неожиданные факторы, но строить прогнозы на том, о чем мы не знаем крайне затруднительно :)

ЗЫ Это я не занудствую, а поддерживаю идею отойти от политики :)

не совсем корректно выразился - такой фактор есть, но он один из десятков-сотен факторов.

а по поводу возмещения НДС - деньги не выходят на межбанк, просто уменьшаются продажи валюты - по Вашему мнению.

кстати, форумчане кто регулярно мониторит межбанк - падения предложения в эти дни наблюдается каждый месяц?

просто я вижу другую картину - НДС вернули, как раз удобно платить зп - выплата зп это тоже существенный выброс в платежном календаре предприятия - т.е. график поступления денег не привязан к возмещению. тем более может у крупных и есть инфо по срокам, у средних - это уже счастливый нежданчик.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 23 січ, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 29.09.19
Подякував: 268 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:32

  Shaman написав:я уже обращал внимание - на этой неделе прошла некая стабилизация курса, даже разворот наметился. а разве что-то изменилось в милитаристской риторике??? пока нет - идет повышение ставок.

"Рынок не верит"
juristkostya
 
Повідомлень: 4000
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:12

Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями

Bloomberg
Markets
Economics
Goldman Sees Risk Fed Will Tighten at Every Meeting From March
Economists’ current baseline is four 2022 interest-rate hikes
BySimon Kennedy
23 января 2022 г., 09:16 GMT+2
Goldman Sachs Group Inc. economists said they see a risk the Federal Reserve will tighten monetary policy at every policy meeting from March, a more aggressive approach than the Wall Street bank currently anticipates
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12237
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3134 раз.
Подякували: 6801 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Написав тут сценарій можливої енергетичної кризи в Європі.
viewtopic.php?p=5381581#p5381581
На мою думку це може привести до краху євро. Прошу відповісти там бо енергетичним балансам, або тут по грошовим.
Denik
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 23.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями

Нафта буде всього лиш по 145 на очікуваннях української кризи після всіх підняттів ставки ФРС, а не по 150 як JP Morgan прогнозує
https://korrespondent.net/business/econ ... za-ukrayny

А ще я бачу, що центральний банк Китаю знизив ставки і вся сировина підросла.
https://www.metaltorg.ru/n/9B12BF
Забули ФРС спитати.
Denik
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 23.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:28

  Denik написав:
  zРадио написав:Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями

Нафта буде всього лиш по 145 на очікуваннях української кризи після всіх підняттів ставки ФРС, а не по 150 як JP Morgan прогнозує
https://korrespondent.net/business/econ ... za-ukrayny


Что хорошего в дорогой нефти? Из-за нее, несмотря на рекордный урожай и хорошие цены на ЖРС и сталь, не сбылись ваши мечты о гривне по 25 - внешнеторговый баланс перманентно ухудшается с начала осени. В декабре - почти миллиард долларов дефицита. Из отопительного сезона выйдем с ПХГ, наполненными одним техническим газом - импортировать придется не менее 6-8 млрд кубов. Посевную придется проводить с высокими ценами на ГСМ и космическими - на химические удобрения... Вот радости то...

PS: высокие цены на энергоносители не гарантируют отложенные на полгода высокие цены на продовольствие - это миф. Только если успеть законтрактовать по форвардам будущий урожай. Но этот инструмент у нас нишевый
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12237
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3134 раз.
Подякували: 6801 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:49

  zРадио написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями

Нафта буде всього лиш по 145 на очікуваннях української кризи після всіх підняттів ставки ФРС, а не по 150 як JP Morgan прогнозує
https://korrespondent.net/business/econ ... za-ukrayny


Что хорошего в дорогой нефти? Из-за нее, несмотря на рекордный урожай и хорошие цены на ЖРС и сталь, не сбылись ваши мечты о гривне по 25 - внешнеторговый баланс перманентно ухудшается с начала осени. В декабре - почти миллиард долларов дефицита. Из отопительного сезона выйдем с ПХГ, наполненными одним техническим газом - импортировать придется не менее 6-8 млрд кубов. Посевную придется проводить с высокими ценами на ГСМ и космическими - на химические удобрения... Вот радости то...

PS: высокие цены на энергоносители не гарантируют отложенные на полгода высокие цены на продовольствие - это миф. Только если успеть законтрактовать по форвардам будущий урожай. Но этот инструмент у нас нишевый

вискоі ціни на ПММ, хімдобрива і т.п. будуть високі у всьому світі, так що цей фактор нівелюється високими цінами на продовольство, а от з газом і нафтою цікавіше.

З іншого боку інфляція в Україну останній рік імпортувалася через дешевий долар.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27827
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 2408 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8963896489658966>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2967, 2968, 2969
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29682 18664086
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 січ, 2022 23:23
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7931 17998333
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 13:41
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1405 5651470
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 18:20
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.