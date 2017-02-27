Shaman написав:Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта?
На перечень плательщиков придется смотреть очень долго - это все предприятия, которые имеют хоть какую-то прибыль. Даже если там велика доля госкорпораций, которые, кстати, тоже занимаются ВЭД, остальной массив сбрасывать со счетов нельзя.
Shaman написав:По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше.
100 млн в день - это порядка 20% оборота МБ. Это более, чем серьезный фактор влияния.
Это были и есть одни из самых весомых факторов. От серьезных колебаний под их действием спасает только их регулярность и предсказуемость. Участники рынка планируют свои сделки с учетом этих факторов, что и спасает, а иногда и меняет тренд на противоположный.
Т.е. эти факторы действительно часто перебиваются другими, но мифом они от этого не становятся. Действительно, значительно большее влияние могут оказать хоть и более мелкие, но неожиданные факторы, но строить прогнозы на том, о чем мы не знаем крайне затруднительно
ЗЫ Это я не занудствую, а поддерживаю идею отойти от политики
не совсем корректно выразился - такой фактор есть, но он один из десятков-сотен факторов.
а по поводу возмещения НДС - деньги не выходят на межбанк, просто уменьшаются продажи валюты - по Вашему мнению.
кстати, форумчане кто регулярно мониторит межбанк - падения предложения в эти дни наблюдается каждый месяц?
просто я вижу другую картину - НДС вернули, как раз удобно платить зп - выплата зп это тоже существенный выброс в платежном календаре предприятия - т.е. график поступления денег не привязан к возмещению. тем более может у крупных и есть инфо по срокам, у средних - это уже счастливый нежданчик.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 23 січ, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:я уже обращал внимание - на этой неделе прошла некая стабилизация курса, даже разворот наметился. а разве что-то изменилось в милитаристской риторике??? пока нет - идет повышение ставок.
Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями
Bloomberg Markets Economics Goldman Sees Risk Fed Will Tighten at Every Meeting From March Economists’ current baseline is four 2022 interest-rate hikes BySimon Kennedy 23 января 2022 г., 09:16 GMT+2 Goldman Sachs Group Inc. economists said they see a risk the Federal Reserve will tighten monetary policy at every policy meeting from March, a more aggressive approach than the Wall Street bank currently anticipates
Написав тут сценарій можливої енергетичної кризи в Європі. viewtopic.php?p=5381581#p5381581 На мою думку це може привести до краху євро. Прошу відповісти там бо енергетичним балансам, або тут по грошовим.
zРадио написав:Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями
zРадио написав:Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями
Что хорошего в дорогой нефти? Из-за нее, несмотря на рекордный урожай и хорошие цены на ЖРС и сталь, не сбылись ваши мечты о гривне по 25 - внешнеторговый баланс перманентно ухудшается с начала осени. В декабре - почти миллиард долларов дефицита. Из отопительного сезона выйдем с ПХГ, наполненными одним техническим газом - импортировать придется не менее 6-8 млрд кубов. Посевную придется проводить с высокими ценами на ГСМ и космическими - на химические удобрения... Вот радости то...
PS: высокие цены на энергоносители не гарантируют отложенные на полгода высокие цены на продовольствие - это миф. Только если успеть законтрактовать по форвардам будущий урожай. Но этот инструмент у нас нишевый
zРадио написав:Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями
Что хорошего в дорогой нефти? Из-за нее, несмотря на рекордный урожай и хорошие цены на ЖРС и сталь, не сбылись ваши мечты о гривне по 25 - внешнеторговый баланс перманентно ухудшается с начала осени. В декабре - почти миллиард долларов дефицита. Из отопительного сезона выйдем с ПХГ, наполненными одним техническим газом - импортировать придется не менее 6-8 млрд кубов. Посевную придется проводить с высокими ценами на ГСМ и космическими - на химические удобрения... Вот радости то...
PS: высокие цены на энергоносители не гарантируют отложенные на полгода высокие цены на продовольствие - это миф. Только если успеть законтрактовать по форвардам будущий урожай. Но этот инструмент у нас нишевый
вискоі ціни на ПММ, хімдобрива і т.п. будуть високі у всьому світі, так що цей фактор нівелюється високими цінами на продовольство, а от з газом і нафтою цікавіше.
З іншого боку інфляція в Україну останній рік імпортувалася через дешевий долар.