RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8963896489658966

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 226
Гривня
12%
27
Долар
61%
138
Євро
5%
11
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
11
Нерухомість
6%
13
ОВДП
2%
5
Ваш варіант
8%
19
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:51

А кто планирует слиться завтра у зазевавшихся банков??? В ощаде к примеру.
ihorsic
 
Повідомлень: 593
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Надо сливаться.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7145
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:14

  ihorsic написав:А кто планирует слиться завтра у зазевавшихся банков??? В ощаде к примеру.


Завтра боковик или даже вверх. Никто не зазевался.
Good Kid
Аватар користувача
 
Повідомлень: 637
З нами з: 15.10.13
Подякував: 85 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:15

  Investor_K написав:Надо сливаться.

Надо спиваться…надо смываться…
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 833
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что хорошего в дорогой нефти?

Мені особисто як власнику електромобіля - буде краще, бо менше стоятиму в заторах, бо в любителів великів джипів точно буде менше можливостей покататися по місту, а більше буде часу задуматися над купівлею якоїсь Тесли.
  zРадио написав:Из-за нее, несмотря на рекордный урожай и хорошие цены на ЖРС и сталь, не сбылись ваши мечты о гривне по 25 - внешнеторговый баланс перманентно ухудшается с начала осени.

З послугами та заробітчанами баланс - позитивний. Винуваті олені в т.ч. нерезиденти, які злякалися що ПТН ПНХ нападе. Загалом зі здорожчанням нафти дорожчає вся сировина включаючи їжу та залізорудні концентрати.
  zРадио написав:Из отопительного сезона выйдем с ПХГ, наполненными одним техническим газом - импортировать придется не менее 6-8 млрд кубов.

Запаси на кінець сезону відбору будуть орієнтовано 8,5 млрд. куб.м. Імпорт для закачки буде 3-4 млрд. куб.м.
  zРадио написав:Посевную придется проводить с высокими ценами на ГСМ и космическими - на химические удобрения... Вот радости то...

Аграріям знадобиться більше гривні.
  zРадио написав:PS: высокие цены на энергоносители не гарантируют отложенные на полгода высокие цены на продовольствие - это миф. Только если успеть законтрактовать по форвардам будущий урожай. Но этот инструмент у нас нишевый

Високі ціни на енергоносії гарантують високі ціни на врожай, бо:
- 100% буде використана мінімальна кількість добрив, що знизить врожай і зменшить пропозицію.
- менший врожай та дороге пальне призведе до 90% перевезень залізницею та не буде роздувати ціни на транспортування, а от конкуренти по всьому світу все одно більшу частину врожаю возитимуть дорогим автотранспортом.
- менший врожай буде менше тиснути на сільгоспвиробників через нестачу елеваторів.

Високі ціни на енергоносії змусять "корисних ідіотів" (спонсорів тероризму (ПТН ПНХ), залежних на 75% від імпорту енергії) таких як колишній уряд Німеччини менше "выделываттся" а реально зайнятися енергетичним переходом.

Тобто як економіці України так і гривні з закупівлею енергетичних ресурсів під виробництво експорту (того ж зерна або чавуну) буде майже все одно.
Denik
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 23.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что хорошего в дорогой нефти?

Забув написати, що в Україні лишилося ще десь 29 млн.т. неекспортованого зерна.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
З них залізницею (недорого) можна вивезти ще десь 24-25 млн. т. Решта створює непогану сировинну базу для виробництва біоетанолу як автопалива. Спиртзаводи вже приватизовано.
Denik
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 23.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:02

  Denik написав:З послугами та заробітчанами баланс - позитивний


А с дивидендами, ПИИ, нетто-заимствованиями и прочими составляющими платежного баланса? Вы сами на днях давали ссылку на НБУ-шный репрогноз, где, среди прочего, было и ухудшение сальдо текущего счета (-3,3% от ВВП в 2022-м против -1,9% в 2021-м и +3,4% в 2020-м)

  Denik написав:Загалом зі здорожчанням нафти дорожчає вся сировина включаючи їжу та залізорудні концентрати


Нет, неправильно. Между нефтью и остальным сырьем есть корреляционная связь, но не причинно-следственная. На общую динамику цен оказывает влияние один и тот же глобальный фактор - стоимость денег

  Denik написав:Запаси на кінець сезону відбору будуть орієнтовано 8,5 млрд. куб.м. Імпорт для закачки буде 3-4 млрд. куб.м.


Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4

  Denik написав:Високі ціни на енергоносії гарантують високі ціни на врожай, бо:
- 100% буде використана мінімальна кількість добрив, що знизить врожай і зменшить пропозицію.
- менший врожай та дороге пальне призведе до 90% перевезень залізницею та не буде роздувати ціни на транспортування, а от конкуренти по всьому світу все одно більшу частину врожаю возитимуть дорогим автотранспортом.
- менший врожай буде менше тиснути на сільгоспвиробників через нестачу елеваторів


Напомню, что доход = объем реализации * цену. Невысокий урожай, может, и удержит цены, несмотря на ужесточение ДКП ФРС (хотя я все равно в этом сомневаюсь), но на меньших натуральных объемах, так, или иначе, уменьшится объем кэша
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12237
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3134 раз.
Подякували: 6801 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А с дивидендами, ПИИ, нетто-заимствованиями и прочими составляющими платежного баланса? Вы сами на днях давали ссылку на НБУ-шный репрогноз, где, среди прочего, было и ухудшение сальдо текущего счета (-3,3% от ВВП в 2022-м против -1,9% в 2021-м и +3,4% в 2020-м)

А зараз таеий момент, що ті хто розуміють що ПТН ХЙЛО, а не крутий чувак скуплять з дисконтом у "оленів" бізнеси, або те що приносить купони або дивіденди.
  zРадио написав:Нет, неправильно. Между нефтью и остальным сырьем есть корреляционная связь, но не причинно-следственная. На общую динамику цен оказывает влияние один и тот же глобальный фактор - стоимость денег

Зв'язок стає все більш лінійним через зростання виробництва біопалива. Крім вартості грошей є більш вагомі фактори - кількість ротів та автомобілів, які весь час стрімко зростають.

  zРадио написав:Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4

Залишок 7, а не 8,5 означає що щодня до 15 квітня відбір с ПХГ буде 75 млн. куб.м. Але такий відбір відповідає середній температурі -5, а середня температура -5 протягом 45 днів березня квітня - неможлива. Тут Ви розбираєтесь приблизно так як влітку прогнозували врожай.

  zРадио написав:Напомню, что доход = объем реализации * цену. Невысокий урожай, может, и удержит цены, несмотря на ужесточение ДКП ФРС (хотя я все равно в этом сомневаюсь), но на меньших натуральных объемах, так, или иначе, уменьшится объем кэша

Мої спостереження за останні 5-7 років показує, що об'єм грошей в аграрії суттєво не залежить від врожаю, але він потроху зростає зі зростанням середнього врожаю, інфляції та закінчення сланцевого буму в США. Коротко кажучи - якшо неврожай, то космічні ціни.
Denik
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 23.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8963896489658966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2967, 2968, 2969
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29682 18664108
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 січ, 2022 23:23
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7931 17998358
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 13:41
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1405 5651480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 18:20
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.