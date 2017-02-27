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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:51
А кто планирует слиться завтра у зазевавшихся банков??? В ощаде к примеру.
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Надо сливаться.
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:14
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мені особисто як власнику електромобіля - буде краще, бо менше стоятиму в заторах, бо в любителів великів джипів точно буде менше можливостей покататися по місту, а більше буде часу задуматися над купівлею якоїсь Тесли.
З послугами та заробітчанами баланс - позитивний. Винуваті олені в т.ч. нерезиденти, які злякалися що ПТН ПНХ нападе. Загалом зі здорожчанням нафти дорожчає вся сировина включаючи їжу та залізорудні концентрати.
Запаси на кінець сезону відбору будуть орієнтовано 8,5 млрд. куб.м. Імпорт для закачки буде 3-4 млрд. куб.м.
Аграріям знадобиться більше гривні.
Високі ціни на енергоносії гарантують високі ціни на врожай, бо:
- 100% буде використана мінімальна кількість добрив, що знизить врожай і зменшить пропозицію.
- менший врожай та дороге пальне призведе до 90% перевезень залізницею та не буде роздувати ціни на транспортування, а от конкуренти по всьому світу все одно більшу частину врожаю возитимуть дорогим автотранспортом.
- менший врожай буде менше тиснути на сільгоспвиробників через нестачу елеваторів.
Високі ціни на енергоносії змусять "корисних ідіотів" (спонсорів тероризму (ПТН ПНХ), залежних на 75% від імпорту енергії) таких як колишній уряд Німеччини менше "выделываттся" а реально зайнятися енергетичним переходом.
Тобто як економіці України так і гривні з закупівлею енергетичних ресурсів під виробництво експорту (того ж зерна або чавуну) буде майже все одно.
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Забув написати, що в Україні лишилося ще десь 29 млн.т. неекспортованого зерна.
З них залізницею (недорого) можна вивезти ще десь 24-25 млн. т. Решта створює непогану сировинну базу для виробництва біоетанолу як автопалива. Спиртзаводи вже приватизовано.
Додано: Нед 23 січ, 2022 23:02
А с дивидендами, ПИИ, нетто-заимствованиями и прочими составляющими платежного баланса? Вы сами на днях давали ссылку на НБУ-шный репрогноз, где, среди прочего, было и ухудшение сальдо текущего счета (-3,3% от ВВП в 2022-м против -1,9% в 2021-м и +3,4% в 2020-м)
Нет, неправильно. Между нефтью и остальным сырьем есть корреляционная связь, но не причинно-следственная. На общую динамику цен оказывает влияние один и тот же глобальный фактор - стоимость денег
Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4
Напомню, что доход = объем реализации * цену. Невысокий урожай, может, и удержит цены, несмотря на ужесточение ДКП ФРС (хотя я все равно в этом сомневаюсь), но на меньших натуральных объемах, так, или иначе, уменьшится объем кэша
Додано: Нед 23 січ, 2022 23:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А зараз таеий момент, що ті хто розуміють що ПТН ХЙЛО, а не крутий чувак скуплять з дисконтом у "оленів" бізнеси, або те що приносить купони або дивіденди.
Зв'язок стає все більш лінійним через зростання виробництва біопалива. Крім вартості грошей є більш вагомі фактори - кількість ротів та автомобілів, які весь час стрімко зростають.
Залишок 7, а не 8,5 означає що щодня до 15 квітня відбір с ПХГ буде 75 млн. куб.м. Але такий відбір відповідає середній температурі -5, а середня температура -5 протягом 45 днів березня квітня - неможлива. Тут Ви розбираєтесь приблизно так як влітку прогнозували врожай.
Мої спостереження за останні 5-7 років показує, що об'єм грошей в аграрії суттєво не залежить від врожаю, але він потроху зростає зі зростанням середнього врожаю, інфляції та закінчення сланцевого буму в США. Коротко кажучи - якшо неврожай, то космічні ціни.
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