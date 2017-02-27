upravdom написав:

Denik написав: Мені особисто як власнику електромобіля - буде краще, бо менше стоятиму в заторах, бо в любителів великів джипів точно буде менше можливостей покататися по місту, а більше буде часу задуматися над купівлею якоїсь Тесли. Мені особисто як власнику електромобіля - буде краще, бо менше стоятиму в заторах, бо в любителів великів джипів точно буде менше можливостей покататися по місту, а більше буде часу задуматися над купівлею якоїсь Тесли.

Полный переход на электро - это утопия. Очень хороший маркетинговый ход для производителей. Не более. И чем больше будет электриков, тем дороже будет э/энергия и по отношению к нефти тоже.1. Жители человейников не могут заряжать своих брошенных вдоль улиц коней.2. Для дальних путешествий - пока не видно даже чисто теоретических решений по практичному увеличению емкости батарей.3. Когда все пересядут - где энергию брать будем? На пальцах: бензин и дизель=12квт/л, т.е. усредняя расход 10/100 это 120кВт на 100км. Электрик - примерно 20кВт на 100км, т.е. грубо в 5 раз энергоэффективней.Бензина спалили в 2020 – 1,8 млн тонн, дизеля - 6, но это комм. транспорт, возьмем цифру в 1млн т.Итого (1.8+1)*10x9 тонн=2.8*1.3*10x9 литров/5=728МВт (в тонне в среднем 1300л)Украина выработала в 2021 ~150МВТ.Где будем столько энергии брать, как доставлять, как распределять? Палить газ для выработки как фрицы собираются? Вот их и попердолило на этой теме.И это я не считал LPG/LNG.Одесса в воскресенье отличилась 28.1-28.19