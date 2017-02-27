|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 07:27
upravdom написав:
Украина выработала в 2021 ~150МВТ
Ошибочная цифра на 3 порядка.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6743
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 1653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 січ, 2022 08:42
upravdom написав: Denik написав:
Мені особисто як власнику електромобіля - буде краще, бо менше стоятиму в заторах, бо в любителів великів джипів точно буде менше можливостей покататися по місту, а більше буде часу задуматися над купівлею якоїсь Тесли.
Полный переход на электро - это утопия. Очень хороший маркетинговый ход для производителей. Не более. И чем больше будет электриков, тем дороже будет э/энергия и по отношению к нефти тоже.
1. Жители человейников не могут заряжать своих брошенных вдоль улиц коней.
2. Для дальних путешествий - пока не видно даже чисто теоретических решений по практичному увеличению емкости батарей.
3. Когда все пересядут - где энергию брать будем? На пальцах: бензин и дизель=12квт/л, т.е. усредняя расход 10/100 это 120кВт на 100км. Электрик - примерно 20кВт на 100км, т.е. грубо в 5 раз энергоэффективней.
Бензина спалили в 2020 – 1,8 млн тонн, дизеля - 6, но это комм. транспорт, возьмем цифру в 1млн т.
Итого (1.8+1)*10x9 тонн=2.8*1.3*10x9 литров/5=728МВт (в тонне в среднем 1300л)
Украина выработала в 2021 ~150МВТ.
Где будем столько энергии брать, как доставлять, как распределять? Палить газ для выработки как фрицы собираются? Вот их и попердолило на этой теме.
И это я не считал LPG/LNG.
Одесса в воскресенье отличилась 28.1-28.19
я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать машину, и не только в течении 10 лет...
Запорожье 28,20/28,28
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6750
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 1743 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 08:50
отъезд семей дипломатов снизит предложение доллара?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3561
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 08:51
edvardd написав: upravdom написав: Denik написав:
Мені особисто як власнику електромобіля - буде краще, бо менше стоятиму в заторах, бо в любителів великів джипів точно буде менше можливостей покататися по місту, а більше буде часу задуматися над купівлею якоїсь Тесли.
Полный переход на электро - это утопия. Очень хороший маркетинговый ход для производителей. Не более. И чем больше будет электриков, тем дороже будет э/энергия и по отношению к нефти тоже.
1. Жители человейников не могут заряжать своих брошенных вдоль улиц коней.
2. Для дальних путешествий - пока не видно даже чисто теоретических решений по практичному увеличению емкости батарей.
3. Когда все пересядут - где энергию брать будем? На пальцах: бензин и дизель=12квт/л, т.е. усредняя расход 10/100 это 120кВт на 100км. Электрик - примерно 20кВт на 100км, т.е. грубо в 5 раз энергоэффективней.
Бензина спалили в 2020 – 1,8 млн тонн, дизеля - 6, но это комм. транспорт, возьмем цифру в 1млн т.
Итого (1.8+1)*10x9 тонн=2.8*1.3*10x9 литров/5=728МВт (в тонне в среднем 1300л)
Украина выработала в 2021 ~150МВТ.
Где будем столько энергии брать, как доставлять, как распределять? Палить газ для выработки как фрицы собираются? Вот их и попердолило на этой теме.
И это я не считал LPG/LNG.
Одесса в воскресенье отличилась 28.1-28.19
я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать машину, и не только в течении 10 лет...
Запорожье 28,20/28,28
"Власти скрывают"
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4004
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 08:51
edvardd написав:
я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать машину, и не только в течении 10 лет...
Запорожье 28,20/28,28
Точно также как не существует "свободной энергии", также точно не существует и "свободных денег". В случае с электромобилями, их выбросы и стоимость спрятана в производстве и утилизации. В случае с финансами, стоимость "бесплатных денег" от ОВГЗ спрятана в выпуске и погашении ОВГЗ.
Когда прийдет время платить по долгам (а оно обязательно прийдет), тогда и вылезут все проблемы, которые сейчас не видны. И тогда курс указаниями уже не получится удерживать.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Пон 24 січ, 2022 08:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 1286
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 08:51
cohan написав:
отъезд семей дипломатов снизит предложение доллара?
Возможно увеличит. Билет в США бизнесс-классом таки дорого.
Цитрин написав:
стоимость спрятана в производстве
А где спрятана стоимость автомобиля с ДВС ? В другом месте?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 24 січ, 2022 08:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6743
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 1653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 січ, 2022 08:52
edvardd написав:
я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать
дай угадаю, вами разработан?
Идём сегодня к 28?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10479
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1828 раз.
- Подякували: 2615 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 08:55
vitaliian написав: edvardd написав:
я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать
дай угадаю, вами разработан?
И женой сертифицирован
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4004
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 08:57
Hotab написав: Цитрин написав:
стоимость спрятана в производстве
А где спрятана стоимость автомобиля с ДВС ? В другом месте?
Видимо, речь о том, что выбросы и стоимость эксплуатации ДВС равномерно размазаны по всему сроку службы.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4004
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 09:15
28.09-28.12/28.22-28.25
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11460
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 4326 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29685
|18707175
|
|
|7931
|18047387
|
П'ят 21 січ, 2022 13:41
ЛОБ
|
|1405
|5659752
|
|