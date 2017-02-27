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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 07:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  upravdom написав:Украина выработала в 2021 ~150МВТ

Ошибочная цифра на 3 порядка.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:42

  upravdom написав:
  Denik написав:Мені особисто як власнику електромобіля - буде краще, бо менше стоятиму в заторах, бо в любителів великів джипів точно буде менше можливостей покататися по місту, а більше буде часу задуматися над купівлею якоїсь Тесли.

Полный переход на электро - это утопия. Очень хороший маркетинговый ход для производителей. Не более. И чем больше будет электриков, тем дороже будет э/энергия и по отношению к нефти тоже.
1. Жители человейников не могут заряжать своих брошенных вдоль улиц коней.
2. Для дальних путешествий - пока не видно даже чисто теоретических решений по практичному увеличению емкости батарей.
3. Когда все пересядут - где энергию брать будем? На пальцах: бензин и дизель=12квт/л, т.е. усредняя расход 10/100 это 120кВт на 100км. Электрик - примерно 20кВт на 100км, т.е. грубо в 5 раз энергоэффективней.
Бензина спалили в 2020 – 1,8 млн тонн, дизеля - 6, но это комм. транспорт, возьмем цифру в 1млн т.
Итого (1.8+1)*10x9 тонн=2.8*1.3*10x9 литров/5=728МВт (в тонне в среднем 1300л)
Украина выработала в 2021 ~150МВТ.
Где будем столько энергии брать, как доставлять, как распределять? Палить газ для выработки как фрицы собираются? Вот их и попердолило на этой теме.
И это я не считал LPG/LNG.
Одесса в воскресенье отличилась 28.1-28.19

я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать машину, и не только в течении 10 лет...
Запорожье 28,20/28,28
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

отъезд семей дипломатов снизит предложение доллара?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:51

  edvardd написав:
  upravdom написав:
  Denik написав:Мені особисто як власнику електромобіля - буде краще, бо менше стоятиму в заторах, бо в любителів великів джипів точно буде менше можливостей покататися по місту, а більше буде часу задуматися над купівлею якоїсь Тесли.

Полный переход на электро - это утопия. Очень хороший маркетинговый ход для производителей. Не более. И чем больше будет электриков, тем дороже будет э/энергия и по отношению к нефти тоже.
1. Жители человейников не могут заряжать своих брошенных вдоль улиц коней.
2. Для дальних путешествий - пока не видно даже чисто теоретических решений по практичному увеличению емкости батарей.
3. Когда все пересядут - где энергию брать будем? На пальцах: бензин и дизель=12квт/л, т.е. усредняя расход 10/100 это 120кВт на 100км. Электрик - примерно 20кВт на 100км, т.е. грубо в 5 раз энергоэффективней.
Бензина спалили в 2020 – 1,8 млн тонн, дизеля - 6, но это комм. транспорт, возьмем цифру в 1млн т.
Итого (1.8+1)*10x9 тонн=2.8*1.3*10x9 литров/5=728МВт (в тонне в среднем 1300л)
Украина выработала в 2021 ~150МВТ.
Где будем столько энергии брать, как доставлять, как распределять? Палить газ для выработки как фрицы собираются? Вот их и попердолило на этой теме.
И это я не считал LPG/LNG.
Одесса в воскресенье отличилась 28.1-28.19

я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать машину, и не только в течении 10 лет...
Запорожье 28,20/28,28

"Власти скрывают"
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:51

  edvardd написав:я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать машину, и не только в течении 10 лет...
Запорожье 28,20/28,28


Точно также как не существует "свободной энергии", также точно не существует и "свободных денег". В случае с электромобилями, их выбросы и стоимость спрятана в производстве и утилизации. В случае с финансами, стоимость "бесплатных денег" от ОВГЗ спрятана в выпуске и погашении ОВГЗ.

Когда прийдет время платить по долгам (а оно обязательно прийдет), тогда и вылезут все проблемы, которые сейчас не видны. И тогда курс указаниями уже не получится удерживать.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 24 січ, 2022 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:51

  cohan написав:отъезд семей дипломатов снизит предложение доллара?

Возможно увеличит. Билет в США бизнесс-классом таки дорого.

  Цитрин написав:стоимость спрятана в производстве

А где спрятана стоимость автомобиля с ДВС ? В другом месте? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 січ, 2022 08:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать
дай угадаю, вами разработан?

Идём сегодня к 28?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:55

  vitaliian написав:
  edvardd написав:я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать
дай угадаю, вами разработан?


И женой сертифицирован
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 08:57

  Hotab написав:
  Цитрин написав:стоимость спрятана в производстве

А где спрятана стоимость автомобиля с ДВС ? В другом месте? :mrgreen:

Видимо, речь о том, что выбросы и стоимость эксплуатации ДВС равномерно размазаны по всему сроку службы.
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28.09-28.12/28.22-28.25
odessit2007
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