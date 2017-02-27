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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8966896789688969>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 227
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Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:19

  juristkostya написав:
  Hotab написав:
  Цитрин написав: стоимость спрятана в производстве
А где спрятана стоимость автомобиля с ДВС ? В другом месте? :mrgreen:
Видимо, речь о том, что выбросы и стоимость эксплуатации ДВС равномерно размазаны по всему сроку службы.
Ми розглядаємо фінансовий аспект і фінансові наслідки
Так от
При виробництві авто що з ДВС що з Електро двигуном - фінанси і викиди однакові..
А от в експлуатації є свої проблеми
При використанні
8 млн тонн бензину/дизелю/газу у вигляді палива
- власники авто сплачують 8 млрд доларів за паливо
- держава отримує приблизно по 250 доларів акцизу на тонні= 2 млрд доларів....
При використанні 15 млрд Квт*годин (на яких можна проїхати і перевезти стільки ж скільки на 8 млн тонн бензину/дизелю/газу)
- власники авто сплатять (навіть по комерційному тарифу зеленої енергетики 20 центів/Квт*година) 3 млрд доларів
- акциз відсутній
І ввести його не має можливості, бо тоді в кожному будинку поставлять свою фотопанель....
1 м2фотопанелі=300Квт*годин генерації в рік=1500 км пробігу.
І звідки держбюджет отримає втрачені 2 млрд доларів?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:26

  budivelnik написав:Ми розглядаємо фінансовий аспект і фінансові наслідки
Так от
При виробництві авто що з ДВС що з Електро двигуном - фінанси і викиди однакові..
А от в експлуатації є свої проблеми
При використанні
8 млн тонн бензину/дизелю/газу у вигляді палива
- власники авто сплачують 8 млрд доларів за паливо
- держава отримує приблизно по 250 доларів акцизу на тонні= 2 млрд доларів....
При використанні 15 млрд Квт*годин (на яких можна проїхати і перевезти стільки ж скільки на 8 млн тонн бензину/дизелю/газу)
- власники авто сплатять (навіть по комерційному тарифу зеленої енергетики 20 центів/Квт*година) 3 млрд доларів
- акциз відсутній
І ввести його не має можливості, бо тоді в кожному будинку поставлять свою фотопанель....
1 м2фотопанелі=300Квт*годин генерації в рік=1500 км пробігу.
І звідки держбюджет отримає втрачені 2 млрд доларів?

Если б затраты в производстве были равны - правительства бы не вводили немалые дотации. На сегодня электрички, очевидно, дороже

Что касается недополученных налогов, то просто от акциза в цене топлива надо будет перейти к транспортному налогу. Он есть во многих странах да и у нас был ещё совсем недавно.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:51

  vitaliian написав:Идём сегодня к 28?
форекс посматривает вверх 28.3087, в общей картине обменки добавили + 3-5 коп. Может пойдем, а может и нет.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:58

  juristkostya написав:Если б затраты в производстве были равны - правительства бы не вводили немалые дотации. На сегодня электрички, очевидно, дороже

Что касается недополученных налогов, то просто от акциза в цене топлива надо будет перейти к транспортному налогу. Он есть во многих странах да и у нас был ещё совсем недавно.
Будете сміятись - але затрати рівні....
Це показує приклад Китаю,який масово продає електромобілі і дає при їх купівлі всього 2800 доларів субсидії
Але субсидії не для того щоб виробники вийшли в нуль...а для того щоб швидкість розгортання нового виробництва була більшою..
Ще один простий приклад
Зелену енергетику ще вчора субсидували ( ціна 1 квт*години стандартної була 10 центів..а зеленій гарантували 18 євроцентів....
А скільки вже коштує квт*година? - станом на сьогодні - 5,20 грн/квт = 0,17євроцента..і далі буде дорожчати...
Просто розкладіть ціну авто на складові
виготовлення+експлуатація
Так от ,коли Ви купуєте електомобіль...ви просто купуєте абонент на право придбання 1 літра палива за 5-10 центів( при ціні 1 літра бензину -1 долар)на протязі найближчих 10 років.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:03

  vitaliian написав:
  edvardd написав:я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать
дай угадаю, вами разработан?

Идём сегодня к 28?


Пока совсем не похоже. Отыграли взад пятничный гэп в конце сессии, вернулись на уровень до гэпа - 28.308.
Полетели вверх - 28.375. Таки в пятницу была медвежья ловушка. И инфлормация об отъезде дипломатов таки повлияла на умы.
ТАС - с 28.30 на 28.35
Кредо - с 28.30 на 28.34
Причем, сделали это очень оперативно.
Менки тоже подняли до 28.35.
Упс, теперь вниз.
Пойду погуляю, сберегу нервы.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 24 січ, 2022 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:14

  budivelnik написав:Будете сміятись - але затрати рівні....


Затраты на электрику на порядок выше. Затраты кстати считают по окончании эксплуатации, а не в начале. Также и с кредитами. Затраты считают не тогда, когда кредитные деньги получили, а когда выплатили кредит со всеми процентами

И с ОВГЗ также. Влияние на курс нужно смотреть после погашения ОВГЗ, а не после размещения на первичном рынке. :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Пойду погуляю, сберегу нервы

Не довольно ли резвиться, не пора потрудиться? (с)
Так а что со слитыми в тяпницу по .30? Успел впрыгнуть обратно?

Не рыпаюсь, пока не увижу устойчивый тренд. Этак до 28 хотя бы.

  Цитрин написав:Затраты на электрику на порядок выше.

Один про производство и себестоимость, второй , исходя из фразы
  Цитрин написав:Затраты кстати считают по окончании эксплуатации, а не в начале.
о содержании.
Просыпаемся, Цитрин. А то чувство, что на Кидстафе.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 січ, 2022 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:22

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Пойду погуляю, сберегу нервы

Не довольно ли резвиться, не пора потрудиться? (с)
Так а что со слитыми в тяпницу по .30? Успел впрыгнуть обратно?


По 28.31. Нет, не успел, ТАС и Кредо оказались шустрее в этот раз. А в минус уже не хочу. Пусть лежат под 9% грязными.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Пусть лежат под 9% грязными.
на текущих? Это где такая шара?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:26

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Пусть лежат под 9% грязными.
на текущих? Это где такая шара?


Форвард - до 15000 - 12%, потом 9%.
А раньше было - 15% и 12%.
А еще раньше - 15% без ограничений суммы.
kluychkooleg
 
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