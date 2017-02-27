А где спрятана стоимость автомобиля с ДВС ? В другом месте?
Видимо, речь о том, что выбросы и стоимость эксплуатации ДВС равномерно размазаны по всему сроку службы.
Ми розглядаємо фінансовий аспект і фінансові наслідки Так от При виробництві авто що з ДВС що з Електро двигуном - фінанси і викиди однакові.. А от в експлуатації є свої проблеми При використанні 8 млн тонн бензину/дизелю/газу у вигляді палива - власники авто сплачують 8 млрд доларів за паливо - держава отримує приблизно по 250 доларів акцизу на тонні= 2 млрд доларів.... При використанні 15 млрд Квт*годин (на яких можна проїхати і перевезти стільки ж скільки на 8 млн тонн бензину/дизелю/газу) - власники авто сплатять (навіть по комерційному тарифу зеленої енергетики 20 центів/Квт*година) 3 млрд доларів - акциз відсутній І ввести його не має можливості, бо тоді в кожному будинку поставлять свою фотопанель.... 1 м2фотопанелі=300Квт*годин генерації в рік=1500 км пробігу. І звідки держбюджет отримає втрачені 2 млрд доларів?
budivelnik написав:Ми розглядаємо фінансовий аспект і фінансові наслідки Так от При виробництві авто що з ДВС що з Електро двигуном - фінанси і викиди однакові.. А от в експлуатації є свої проблеми При використанні 8 млн тонн бензину/дизелю/газу у вигляді палива - власники авто сплачують 8 млрд доларів за паливо - держава отримує приблизно по 250 доларів акцизу на тонні= 2 млрд доларів.... При використанні 15 млрд Квт*годин (на яких можна проїхати і перевезти стільки ж скільки на 8 млн тонн бензину/дизелю/газу) - власники авто сплатять (навіть по комерційному тарифу зеленої енергетики 20 центів/Квт*година) 3 млрд доларів - акциз відсутній І ввести його не має можливості, бо тоді в кожному будинку поставлять свою фотопанель.... 1 м2фотопанелі=300Квт*годин генерації в рік=1500 км пробігу. І звідки держбюджет отримає втрачені 2 млрд доларів?
Если б затраты в производстве были равны - правительства бы не вводили немалые дотации. На сегодня электрички, очевидно, дороже
Что касается недополученных налогов, то просто от акциза в цене топлива надо будет перейти к транспортному налогу. Он есть во многих странах да и у нас был ещё совсем недавно.
juristkostya написав:Если б затраты в производстве были равны - правительства бы не вводили немалые дотации. На сегодня электрички, очевидно, дороже
Что касается недополученных налогов, то просто от акциза в цене топлива надо будет перейти к транспортному налогу. Он есть во многих странах да и у нас был ещё совсем недавно.
Будете сміятись - але затрати рівні.... Це показує приклад Китаю,який масово продає електромобілі і дає при їх купівлі всього 2800 доларів субсидії Але субсидії не для того щоб виробники вийшли в нуль...а для того щоб швидкість розгортання нового виробництва була більшою.. Ще один простий приклад Зелену енергетику ще вчора субсидували ( ціна 1 квт*години стандартної була 10 центів..а зеленій гарантували 18 євроцентів.... А скільки вже коштує квт*година? - станом на сьогодні - 5,20 грн/квт = 0,17євроцента..і далі буде дорожчати... Просто розкладіть ціну авто на складові виготовлення+експлуатація Так от ,коли Ви купуєте електомобіль...ви просто купуєте абонент на право придбання 1 літра палива за 5-10 центів( при ціні 1 літра бензину -1 долар)на протязі найближчих 10 років.
edvardd написав:я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать
дай угадаю, вами разработан?
Идём сегодня к 28?
Пока совсем не похоже. Отыграли взад пятничный гэп в конце сессии, вернулись на уровень до гэпа - 28.308. Полетели вверх - 28.375. Таки в пятницу была медвежья ловушка. И инфлормация об отъезде дипломатов таки повлияла на умы. ТАС - с 28.30 на 28.35 Кредо - с 28.30 на 28.34 Причем, сделали это очень оперативно. Менки тоже подняли до 28.35. Упс, теперь вниз. Пойду погуляю, сберегу нервы.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 24 січ, 2022 10:17, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Будете сміятись - але затрати рівні....
Затраты на электрику на порядок выше. Затраты кстати считают по окончании эксплуатации, а не в начале. Также и с кредитами. Затраты считают не тогда, когда кредитные деньги получили, а когда выплатили кредит со всеми процентами
И с ОВГЗ также. Влияние на курс нужно смотреть после погашения ОВГЗ, а не после размещения на первичном рынке.