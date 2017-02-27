RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8967896889698970>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 227
Гривня
12%
27
Долар
61%
138
Євро
5%
11
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
11
Нерухомість
6%
13
ОВДП
2%
5
Ваш варіант
9%
20
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Форвард - до 15000 - 12%, потом 9%

Уточнить только стоит , что что-то там у него со стресс-устойчивостью было не то. Или уже все ок?
До 30 кгрн на двух картах ещё ок, а выше "что-то я очкую, димон".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 15.02.09
Подякував: 454 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:30

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Форвард - до 15000 - 12%, потом 9%

Уточнить только стоит , что что-то там у него со стресс-устойчивостью было не то. Иди уже все ок?
До 30 кгрн на двух картах ещё ок, а выше "что-то я очкую, димон".

Да. К ним по взрослому лучше не вкладываться.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7148
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Резво что-то не межбанке с утра 28,36/28,37
GDV29
 
Повідомлень: 569
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:32

  GDV29 написав:Резво что-то не межбанке с утра 28,36/28,37

А обьемы?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7148
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:34

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Пусть лежат под 9% грязными.
на текущих? Это где такая шара?


Форвард - до 15000 - 12%, потом 9%.
А раньше было - 15% и 12%.
А еще раньше - 15% без ограничений суммы.

Раньше в Михайловском давали 26% на карточном счету, можно ещё динозавров вспомнить.

А сейчас у форварда 8%
Нет ну если вы держите 300$ вам вип условия 12%

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 24 січ, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10479
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1828 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:34

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Форвард - до 15000 - 12%, потом 9%

Уточнить только стоит , что что-то там у него со стресс-устойчивостью было не то. Или уже все ок?
До 30 кгрн на двух картах ещё ок, а выше "что-то я очкую, димон".


Ну я их как перевалочный пункт для гривни держу. И потом они же в фонде, 200К гривней все равно вернут. Остальное, если больше, раскладваю под 6% грязными и 5% чистыми. Выше фонда ни в одном банке не держу долго.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 30.12.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:37

  Цитрин написав:
  edvardd написав:я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать машину, и не только в течении 10 лет...
Запорожье 28,20/28,28


Точно также как не существует "свободной энергии", также точно не существует и "свободных денег". В случае с электромобилями, их выбросы и стоимость спрятана в производстве и утилизации. В случае с финансами, стоимость "бесплатных денег" от ОВГЗ спрятана в выпуске и погашении ОВГЗ.

Когда прийдет время платить по долгам (а оно обязательно прийдет), тогда и вылезут все проблемы, которые сейчас не видны. И тогда курс указаниями уже не получится удерживать.

проблеми переносяться на потім, коли доживуть до комунізму не тільки лиш всі.
тут би день простоять і ніч протриматися,
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27830
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 2408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:40

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
А сейчас у форварда 8%
Нет ну если вы держите 300$ вам вип условия 15%


Ой, вей... Ви мне будете такое рассказывать... :) Для свыше 15000 есть пенсионная с 9%. И Михайловский мне все вернул в свое время. Потому, что я не был идиотом идти на спец. условия, не попадающие под фонд. А так я помню и 10-12% по доллару на текущем (на карте).
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 30.12.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк 28.357 , шото много.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6743
З нами з: 15.02.09
Подякував: 454 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:51

Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Надо сливаться.

Все слились?)
Kravec_5
 
Повідомлень: 97
З нами з: 24.11.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8967896889698970>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Adsense [Bot], kluychkooleg, Kravec_5, ol_zy і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2967, 2968, 2969
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29685 18707245
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 07:16
Tegularius
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7931 18047455
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 13:41
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1405 5659780
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 18:20
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.