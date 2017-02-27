kluychkooleg написав:Форвард - до 15000 - 12%, потом 9%
Уточнить только стоит , что что-то там у него со стресс-устойчивостью было не то. Или уже все ок? До 30 кгрн на двух картах ещё ок, а выше "что-то я очкую, димон".
Ну я их как перевалочный пункт для гривни держу. И потом они же в фонде, 200К гривней все равно вернут. Остальное, если больше, раскладваю под 6% грязными и 5% чистыми. Выше фонда ни в одном банке не держу долго.
edvardd написав:я по секрету скажу, что уже разработан и сертифицирован "реактор" позволяющий питать машину, и не только в течении 10 лет... Запорожье 28,20/28,28
Точно также как не существует "свободной энергии", также точно не существует и "свободных денег". В случае с электромобилями, их выбросы и стоимость спрятана в производстве и утилизации. В случае с финансами, стоимость "бесплатных денег" от ОВГЗ спрятана в выпуске и погашении ОВГЗ.
Когда прийдет время платить по долгам (а оно обязательно прийдет), тогда и вылезут все проблемы, которые сейчас не видны. И тогда курс указаниями уже не получится удерживать.
проблеми переносяться на потім, коли доживуть до комунізму не тільки лиш всі. тут би день простоять і ніч протриматися,
vitaliian написав: А сейчас у форварда 8% Нет ну если вы держите 300$ вам вип условия 15%
Ой, вей... Ви мне будете такое рассказывать... Для свыше 15000 есть пенсионная с 9%. И Михайловский мне все вернул в свое время. Потому, что я не был идиотом идти на спец. условия, не попадающие под фонд. А так я помню и 10-12% по доллару на текущем (на карте).