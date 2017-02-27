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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 89698970897189728973>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 231
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:33

  Investor_K написав:Если курс сейчас по признанию многих имеет политическую составляющую, то это и надо здесь обсуждать.Мне так видится. Раз экономические составлщие отдыхают.


запрет обсуждения всех факторов влияния на курс, в частности политических
выглядит как запрет говорить о предстоящей войне 20-21 июня 1941

(хотя неофициально СССР вступил в войну(WWII) с 17/09/39)

NATO продолжает переброску "войск" на восток
https://ru.investing.com/news/politics/article-2130632

Альфа банк обрисовал портрет украинского инвестора ( киевлянин, 37 лет)
https://alfabank.ua/news/portret-ukrain ... h-kompanij

ALFA прием 28,29

Харьков уже принимает 28,35 -больше всех
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:36

  prodigy написав:
  Investor_K написав:Если курс сейчас по признанию многих имеет политическую составляющую, то это и надо здесь обсуждать.Мне так видится. Раз экономические составлщие отдыхают.


запрет обсуждения всех факторов влияния на курс, в частности политических
выглядит как запрет говорить о предстоящей войне 20-21 июня 1941

(хотя неофициально СССР вступил в войну(WWII) с 17/09/39)

NATO продолжает переброску "войск" на восток
https://ru.investing.com/news/politics/article-2130632

Альфа банк обрисовал портрет украинского инвестора ( киевлянин, 37 лет)
https://alfabank.ua/news/portret-ukrain ... h-kompanij

ALFA прием 28,29

Харьков уже принимает 28,35 -больше всех


Мани 24 ставили 28.35 - 28.55, уже съехади на 28.30 - 28.45. Сегодня все в напряжении.
А МБ опять залетел на 28.3875. Только вроде вниз идут и устаканиваются, снова рывок вверх на еще более высокий уровень.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 24 січ, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:51

Биткоин 33 605.
Держателем биткоина тоже сейчас стремно.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В пятницу хотел продать со счета ФОП в Райфе USD на межбанке. Отправил заявку на продажу по курсу 28.30 не продали, хотя курс был и выше. В валютном отделе Райфа сообщили, что их расчетный курс в пятницу был 28.17, а сегодня их средневзвешенный курс заявок на межбанке 28.26. Я поставил заявку на 28.35, но не уверен, что и сегодня продадут валюту. Похоже Райф специально вынуждает продавать по заниженному курсу, при том, что у них в кассах курс продаж наличного USD 28.50. Интересует ситуация с продажей USD со счетов юрлиц в других банках: Приват, Альфа, по какому курсу идет продажа валюты?
Востаннє редагувалось doremi в Пон 24 січ, 2022 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:06

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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:22

это прекрасно! :mrgreen:

В России обвалился фондовый рынок и упал рубль

ак, индекс Мосбиржи после полудня падал на 5,3% (3267 пунктов), а РТС – более 6% (1318 пунктов). За последнее время индексы практически полностью растеряли прошлогодний рост и сейчас торгуются на уровнях января 2021 г.

Доллар превысил 78 рублей (+0,65 коп.) впервые с весны 2021 года. Евро торгуется по 88,4 руб.

Среди голубых фишек сильнее всего падают акции головной компании Тинькофф банка TCS Group – на 8%, Газпрома – 5,5%, и Сбербанка – 5,2%, Яндекса – 4,8% и Новатэка – 4,7%.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:23

Прорвались на новый уровень - 28.39.
После обеда будет весело.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:29

  Xenon написав:это прекрасно! :mrgreen:

В России обвалился фондовый рынок и упал рубль

ак, индекс Мосбиржи после полудня падал на 5,3% (3267 пунктов), а РТС – более 6% (1318 пунктов). За последнее время индексы практически полностью растеряли прошлогодний рост и сейчас торгуются на уровнях января 2021 г.

Доллар превысил 78 рублей (+0,65 коп.) впервые с весны 2021 года. Евро торгуется по 88,4 руб.

Среди голубых фишек сильнее всего падают акции головной компании Тинькофф банка TCS Group – на 8%, Газпрома – 5,5%, и Сбербанка – 5,2%, Яндекса – 4,8% и Новатэка – 4,7%.


То ощущение, когда теща летит в пропасть в твоем автомобиле.
Гривна ведь падает синхронно с рублем, по той же причине.
Сегодня Нацбанк слил 50 млн долларов заливкой бидов, но рынок хочет еще.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:44

  Искатель написав:
  Xenon написав:это прекрасно! :mrgreen:

То ощущение, когда теща летит в пропасть в твоем автомобиле.
Гривна ведь падает синхронно с рублем, по той же причине.
Сегодня Нацбанк слил 50 млн долларов заливкой бидов, но рынок хочет еще.


Смотрите дальше. Для некоторых это тоже сигнал, что будет если сунется не туда. Лучше пережить синхронный полёт с рублем, чем потом все-равно улететь, но уже из-за того что у тебя в стране война.
Good Kid
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:47

Кстати, Нацбанк опять вышел с заливкой бидов.
Искатель
 
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