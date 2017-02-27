Мани 24 ставили 28.35 - 28.55, уже съехади на 28.30 - 28.45. Сегодня все в напряжении. А МБ опять залетел на 28.3875. Только вроде вниз идут и устаканиваются, снова рывок вверх на еще более высокий уровень.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 24 січ, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
В пятницу хотел продать со счета ФОП в Райфе USD на межбанке. Отправил заявку на продажу по курсу 28.30 не продали, хотя курс был и выше. В валютном отделе Райфа сообщили, что их расчетный курс в пятницу был 28.17, а сегодня их средневзвешенный курс заявок на межбанке 28.26. Я поставил заявку на 28.35, но не уверен, что и сегодня продадут валюту. Похоже Райф специально вынуждает продавать по заниженному курсу, при том, что у них в кассах курс продаж наличного USD 28.50. Интересует ситуация с продажей USD со счетов юрлиц в других банках: Приват, Альфа, по какому курсу идет продажа валюты?
Востаннє редагувалось doremi в Пон 24 січ, 2022 13:16, всього редагувалось 1 раз.
ак, индекс Мосбиржи после полудня падал на 5,3% (3267 пунктов), а РТС – более 6% (1318 пунктов). За последнее время индексы практически полностью растеряли прошлогодний рост и сейчас торгуются на уровнях января 2021 г.
Доллар превысил 78 рублей (+0,65 коп.) впервые с весны 2021 года. Евро торгуется по 88,4 руб.
Среди голубых фишек сильнее всего падают акции головной компании Тинькофф банка TCS Group – на 8%, Газпрома – 5,5%, и Сбербанка – 5,2%, Яндекса – 4,8% и Новатэка – 4,7%.
ак, индекс Мосбиржи после полудня падал на 5,3% (3267 пунктов), а РТС – более 6% (1318 пунктов). За последнее время индексы практически полностью растеряли прошлогодний рост и сейчас торгуются на уровнях января 2021 г.
Доллар превысил 78 рублей (+0,65 коп.) впервые с весны 2021 года. Евро торгуется по 88,4 руб.
Среди голубых фишек сильнее всего падают акции головной компании Тинькофф банка TCS Group – на 8%, Газпрома – 5,5%, и Сбербанка – 5,2%, Яндекса – 4,8% и Новатэка – 4,7%.
То ощущение, когда теща летит в пропасть в твоем автомобиле. Гривна ведь падает синхронно с рублем, по той же причине. Сегодня Нацбанк слил 50 млн долларов заливкой бидов, но рынок хочет еще.