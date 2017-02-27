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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8970897189728973>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 231
Гривня
12%
27
Долар
61%
140
Євро
5%
11
Інші валюти
1%
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Крипта
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Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:48

Мани 24 - 28.40 - 28.50.
Все слившие в пятницу (и я) кусают локти.
Развели, как лохов :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:51

  Искатель написав:Кстати, Нацбанк опять вышел с заливкой бидов.


Что-то как-то плохо заливает. В обед никто не ест, толкают курс вверх.
Уже и 28.40 прошли.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:04

Германия, 1923, детки играют деньгами

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Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:08

  Искатель написав:
То ощущение, когда теща летит в пропасть в твоем автомобиле.
Гривна ведь падает синхронно с рублем, по той же причине.
Сегодня Нацбанк слил 50 млн долларов заливкой бидов, но рынок хочет еще.


ми відстаємо (гривня впала за сьогодні тільки на 0,5%), а валюта північно-східного сусіда уже більш ніж на 2% (скоро будуть святкувати взяття рівня 80).
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:21

  vovakwasov написав:
  Искатель написав:
То ощущение, когда теща летит в пропасть в твоем автомобиле.
Гривна ведь падает синхронно с рублем, по той же причине.
Сегодня Нацбанк слил 50 млн долларов заливкой бидов, но рынок хочет еще.


ми відстаємо (гривня впала за сьогодні тільки на 0,5%), а валюта північно-східного сусіда уже більш ніж на 2% (скоро будуть святкувати взяття рівня 80).

Так то оно так. Вот только падение рубля существенно не влияет(в отличие от нас) на тарифы и цены в магазинах и на заправках.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:40

  aleksandr-musienko написав:[
Так то оно так. Вот только падение рубля существенно не влияет(в отличие от нас) на тарифы и цены в магазинах и на заправках.

Наши цены и тарифы даано и с большим отрывом ушли вперед относительно курса.
Теперь грн просто догоняет
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:41

Алка 28,37/28,57
красота
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:44

  kluychkooleg написав:Хотелось бы выслушать somilitark-а.

Добрий день.
Ну що сказати, нажаль в п'ятницю ми не правильно прийняли рішення.
Гадаю останні 100 лямів зеленого енергетика переломали тренд.
Спостерігаємо далі.
Більше немає що добавити.
Чекаємо і сподіваємось на кращє.
Але поки нічого доброго.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:53

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:Хотелось бы выслушать somilitark-а.

Добрий день.
Ну що сказати, нажаль в п'ятницю ми не правильно прийняли рішення.
Гадаю останні 100 лямів зеленого енергетика переломали тренд.
Спостерігаємо далі.
Більше немає що добавити.
Чекаємо і сподіваємось на кращє.
Але поки нічого доброго.

Хто не встиг злити долар ПА28.5 (я наприклад), чекають наступного шансу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:53

Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги. Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги країні з екстрених позик і грантів. По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет», – йдеться у заяві.

Зазначається, що після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 мільйонів євро.

https://m.glavcom.ua/news/jevrokomisiya ... 16748.html
vitaliian
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