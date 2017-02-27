Искатель написав: То ощущение, когда теща летит в пропасть в твоем автомобиле. Гривна ведь падает синхронно с рублем, по той же причине. Сегодня Нацбанк слил 50 млн долларов заливкой бидов, но рынок хочет еще.
ми відстаємо (гривня впала за сьогодні тільки на 0,5%), а валюта північно-східного сусіда уже більш ніж на 2% (скоро будуть святкувати взяття рівня 80).
Искатель написав: То ощущение, когда теща летит в пропасть в твоем автомобиле. Гривна ведь падает синхронно с рублем, по той же причине. Сегодня Нацбанк слил 50 млн долларов заливкой бидов, но рынок хочет еще.
ми відстаємо (гривня впала за сьогодні тільки на 0,5%), а валюта північно-східного сусіда уже більш ніж на 2% (скоро будуть святкувати взяття рівня 80).
Так то оно так. Вот только падение рубля существенно не влияет(в отличие от нас) на тарифы и цены в магазинах и на заправках.
kluychkooleg написав:Хотелось бы выслушать somilitark-а.
Добрий день. Ну що сказати, нажаль в п'ятницю ми не правильно прийняли рішення. Гадаю останні 100 лямів зеленого енергетика переломали тренд. Спостерігаємо далі. Більше немає що добавити. Чекаємо і сподіваємось на кращє. Але поки нічого доброго.
kluychkooleg написав:Хотелось бы выслушать somilitark-а.
Добрий день. Ну що сказати, нажаль в п'ятницю ми не правильно прийняли рішення. Гадаю останні 100 лямів зеленого енергетика переломали тренд. Спостерігаємо далі. Більше немає що добавити. Чекаємо і сподіваємось на кращє. Але поки нічого доброго.
Хто не встиг злити долар ПА28.5 (я наприклад), чекають наступного шансу
Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги. Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
«Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги країні з екстрених позик і грантів. По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет», – йдеться у заяві.
Зазначається, що після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 мільйонів євро.