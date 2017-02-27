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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8970897189728973

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 231
Гривня
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Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:55

Иди такая лавина на покупку, что НБУ ничего не может сделать.
Его просто сметает.
28.5050 - уже выше предыдущего рекорда.
И это за один день.
Харьков 28.45 - 28.65
А ведь можно было с утра откупиться по 28.30.
Но кто же знал, что такая ракета будет.
Так и в 30 поверишь.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 24 січ, 2022 15:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:59

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:Хто не встиг злити долар ПА28.5 (я наприклад), чекають наступного шансу

А хто не встиг купити? :)
(мав надію цього тижня купити пА 27,90)

Добре, що мені до п'ятниці потрібно лише 300$ на покриття боргу за товар... :mrgreen:
(хоч гривні вже назбирав на 2 куя) :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:03

мда, похоже рановато баксы сдал, надо было подождать
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:04

ого! із такою акселерацією можна і 29 до кінця тижня фаярнути, колеги?!
невже це дійсно сотка рижого так розігнала ринок?
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