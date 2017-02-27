|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 14:55
Иди такая лавина на покупку, что НБУ ничего не может сделать.
Его просто сметает.
28.5050 - уже выше предыдущего рекорда.
И это за один день.
Харьков 28.45 - 28.65
А ведь можно было с утра откупиться по 28.30.
Но кто же знал, что такая ракета будет.
Так и в 30 поверишь.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Пон 24 січ, 2022 15:03, всього редагувалось 3 разів.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1836
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 14:59
flyman написав:
Хто не встиг злити долар ПА28.5 (я наприклад), чекають наступного шансу
А хто не встиг купити?
(мав надію цього тижня купити пА 27,90)
Добре, що мені до п'ятниці потрібно лише 300$ на покриття боргу за товар...
(хоч гривні вже назбирав на 2 куя)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2538
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 січ, 2022 15:03
мда, похоже рановато баксы сдал, надо было подождать
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 1291
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 15:04
ого! із такою акселерацією можна і 29 до кінця тижня фаярнути, колеги?!
невже це дійсно сотка рижого так розігнала ринок?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12406
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|29701
|18718447
|
|
|7931
|18059084
|
П'ят 21 січ, 2022 13:41
ЛОБ
|
|1405
|5663735
|
|