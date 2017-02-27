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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 89758976897789788979>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 233
Гривня
12%
28
Долар
61%
141
Євро
5%
11
Інші валюти
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Крипта
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:18

  yama написав:Сегодня как никак праздник , так что рано делать выводы о смене тренда , небольшая коррекция . Росли по 20 ком в день тут откатились на 3-5 коп , это даже не коррекция .

19.01.2022
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:18

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............24.01.2022.........25.01.2022
дата розрахунку..............21.01.2022..........24.01.2022
Євро.................................32,1099...............32,0594...-0.16%
Долар США......................28,3181...............28,3749...+0.2%
После полудня доллар прибавил около 1.5 копеек.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.01.2022...............28,3601
Гривна потеряла 5 копеек.

МКГ*............6.9058............6.9002...........-0.08%

Открылись на 7.5 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и за почти 1.5 часа прибавили 7 копеек. НБУ немного притормаживал движение продажами выбором лучшей цены. После этого остановились и после небольшой паузы откатились на полкопейки.
В мире доллар с вечера пятницы умеренно рос, а с утра начался еще более умеренный откат. Сейчас уровень немного выше пятничного.
Справочный курс встретили котировками 28.3550 - 28.3750, что на 6.5 копеек выше открытия.

До обеда выросли на 2.5 копейки. После обеда рост, подстегиваемый резким ростом доллара в мире, продолжился. До 15, несмотря на сопротивление НБУ, прибавили еще 6 копеек.
Официальный курс встретили котировками 28.4400 - 28.4600, что на 1.5 копеек выше открытия.

На этом не остановились и продолжили рост, который продлился до самого конца сессии. За это время успели прибавить 14 копеек.
Закрыли сессию котировками 28.5800 - 28.6000. За день выросли на 29 копеек относительно открытия и на 36.5 копеек относительно закрытия пятницы.

В мире доллар после полудня резко пошел в рост и к настоящему моменту его индекс достиг максимального с 10 января значения.

Дневной график:
Зображення
Эффект понедельника сегодня не проявился. Торговля набрала обороты непривычно рано и наторговали непривычно много даже для середины недели. Явно имеем дело с избыточным спросом при немалом предложении.
Сегодня закрылись на 20 копеек выше официального курса. Это отразится на официальном курсе завтра. Если с утра рост продолжится, НБУ будет вынужден вмешиваться значительно решительней.

Этот день в истории:
2021 - 28.1648 (-9) +21
2020 - 24.3301 (-19) +406

2019 - 27.7865 (+8)
2018 - 28.8654 (+0)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:18

  ricardo написав:
  vitaliian написав:Идём сегодня к 28?

Піші есчьо.

Долго думал? Вапщето это был вопрос а не прогноз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:20

  Искатель написав:
  vitaliian написав:Политика не при чем, вся американская фонда красная, так же все криптовалюты падают и многие валюты к доллару тоже, возможно началось.. но это не точно. Политику мы отыграли на прошлой неделе, за выходные ничего нового не произошло.

Вы страшно далеки от темы. Европейский и американский фондовый рынки падают как раз на новостях из Киева. Не стоит недооценивать нашу тему. Да, верится с трудом, но это так.

Особенно американская фонда знает где находится Украина. И новостей кстати никаких нет, войска под границей ещё в 2021 году стояли. ищите ошибки в себе, а не в других :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хлопці,не журіться.Відкат все одно колись буде.Інфа 100%.Згадайте про свої сталеві я@ця
heineken
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:24

  somilitark написав:
  Искатель написав:
  somilitark написав:Гадаю останні 100 лямів зеленого енергетика переломали тренд.

Нет, эти 100 мио не при чем. Сегодня гребли все подряд.
Объем только в Блуме на конец дня больше 400 млн. Как видите, даже эта сотня растворилась бы в них.
Паника. Такое страшное слово "паника".

Зрозуміло, дякую.
А скільки НБУ сьогодні наінтервенів, Ви можете оцінити?

Он же биды заливал, там еще госы помогали немного, сложно сказать. Думаю, 150-170 млн.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:25

  vitaliian написав:
  Искатель написав:
  vitaliian написав:Политика не при чем, вся американская фонда красная, так же все криптовалюты падают и многие валюты к доллару тоже, возможно началось.. но это не точно. Политику мы отыграли на прошлой неделе, за выходные ничего нового не произошло.

Вы страшно далеки от темы. Европейский и американский фондовый рынки падают как раз на новостях из Киева. Не стоит недооценивать нашу тему. Да, верится с трудом, но это так.

Особенно американская фонда знает где находится Украина. И новостей кстати никаких нет, войска под границей ещё в 2021 году стояли. ищите ошибки в себе, а не в других :D


нью-Ландон
мировой финансовый цент
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Виноградарь Киев 28.59/28.77
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:38

  zРадио написав:Блумберг: в связи с ростом напряженности существует риск ускорения оттока капитала из российских и украинских активов. Инвесторы склонны прятать деньги в более надежных активах - спрос на Treasuries растет

Bloomberg
Markets
Ukraine Risk Roils Treasuries to Commodities as Tensions Rise
ByAlexander Nicholson
January 24, 2022, 10:54 AM UTCUpdated onJanuary 24, 2022, 2:18 PM UTC
Russia’s troop buildup on the Ukraine border is now being cited by strategists as one of the main threats to global markets, even though President Vladimir Putin has repeatedly said he currently has no plans to attack.
Local bond, currency and stock markets in Moscow and Kyiv have already taken a hit, but an escalation could spark a rush for the exits. While penalties against Russian commodities have not been discussed by the U.S. and Europe, a conflict could destabilize natural-gas and wheat prices. Appetite for U.S. Treasuries is growing as some investors shift their holdings into the safest assets


PS: в США обвалился PMI - индекс деловой активности, отражающий склонность бизнеса к производственным закупкам. 50,8 в январе против 57 в декабре, антирекорд с июня 2020-го

Чорний лебідь ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:38

  zРадио написав:Блумберг: в связи с ростом напряженности существует риск ускорения оттока капитала из российских и украинских активов. Инвесторы склонны прятать деньги в более надежных активах - спрос на Treasuries растет

Bloomberg
Markets
Ukraine Risk Roils Treasuries to Commodities as Tensions Rise
ByAlexander Nicholson
January 24, 2022, 10:54 AM UTCUpdated onJanuary 24, 2022, 2:18 PM UTC
Russia’s troop buildup on the Ukraine border is now being cited by strategists as one of the main threats to global markets, even though President Vladimir Putin has repeatedly said he currently has no plans to attack.
Local bond, currency and stock markets in Moscow and Kyiv have already taken a hit, but an escalation could spark a rush for the exits. While penalties against Russian commodities have not been discussed by the U.S. and Europe, a conflict could destabilize natural-gas and wheat prices. Appetite for U.S. Treasuries is growing as some investors shift their holdings into the safest assets


PS: в США обвалился PMI - индекс деловой активности, отражающий склонность бизнеса к производственным закупкам. 50,8 в январе против 57 в декабре, антирекорд с июня 2020-го

якщо ФРС скаже: господа, це фальстарт, нічого ми не піднімаєм, і відкуповуєм як раніше.
flyman
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