19.01.2022
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:18
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:18
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............24.01.2022.........25.01.2022
дата розрахунку..............21.01.2022..........24.01.2022
Євро.................................32,1099...............32,0594...-0.16%
Долар США......................28,3181...............28,3749...+0.2%
После полудня доллар прибавил около 1.5 копеек.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.01.2022...............28,3601
Гривна потеряла 5 копеек.
МКГ*............6.9058............6.9002...........-0.08%
Открылись на 7.5 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и за почти 1.5 часа прибавили 7 копеек. НБУ немного притормаживал движение продажами выбором лучшей цены. После этого остановились и после небольшой паузы откатились на полкопейки.
В мире доллар с вечера пятницы умеренно рос, а с утра начался еще более умеренный откат. Сейчас уровень немного выше пятничного.
Справочный курс встретили котировками 28.3550 - 28.3750, что на 6.5 копеек выше открытия.
До обеда выросли на 2.5 копейки. После обеда рост, подстегиваемый резким ростом доллара в мире, продолжился. До 15, несмотря на сопротивление НБУ, прибавили еще 6 копеек.
Официальный курс встретили котировками 28.4400 - 28.4600, что на 1.5 копеек выше открытия.
На этом не остановились и продолжили рост, который продлился до самого конца сессии. За это время успели прибавить 14 копеек.
Закрыли сессию котировками 28.5800 - 28.6000. За день выросли на 29 копеек относительно открытия и на 36.5 копеек относительно закрытия пятницы.
В мире доллар после полудня резко пошел в рост и к настоящему моменту его индекс достиг максимального с 10 января значения.
Дневной график:
Эффект понедельника сегодня не проявился. Торговля набрала обороты непривычно рано и наторговали непривычно много даже для середины недели. Явно имеем дело с избыточным спросом при немалом предложении.
Сегодня закрылись на 20 копеек выше официального курса. Это отразится на официальном курсе завтра. Если с утра рост продолжится, НБУ будет вынужден вмешиваться значительно решительней.
Этот день в истории:
2021 - 28.1648 (-9) +21
2020 - 24.3301 (-19) +406
2019 - 27.7865 (+8)
2018 - 28.8654 (+0)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:18
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:20
Особенно американская фонда знает где находится Украина. И новостей кстати никаких нет, войска под границей ещё в 2021 году стояли. ищите ошибки в себе, а не в других
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хлопці,не журіться.Відкат все одно колись буде.Інфа 100%.Згадайте про свої сталеві я@ця
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:24
Он же биды заливал, там еще госы помогали немного, сложно сказать. Думаю, 150-170 млн.
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:25
нью-Ландон
мировой финансовый цент
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Виноградарь Киев 28.59/28.77
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:38
Чорний лебідь ?
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:38
якщо ФРС скаже: господа, це фальстарт, нічого ми не піднімаєм, і відкуповуєм як раніше.
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