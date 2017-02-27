Додано: Пон 24 січ, 2022 17:18

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............24.01.2022.........25.01.2022дата розрахунку..............21.01.2022..........24.01.2022Євро.................................32,1099...............32,0594...-0.16%Долар США......................28,3181..................+0.2%После полудня доллар прибавил около 1.5 копеек.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0024.01.2022...............Гривна потеряла 5 копеек.МКГ*............6.9058............6.9002...........Открылись на 7.5 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вверх и за почти 1.5 часа прибавили 7 копеек. НБУ немного притормаживал движение продажами выбором лучшей цены. После этого остановились и после небольшой паузы откатились на полкопейки.В мире доллар с вечера пятницы умеренно рос, а с утра начался еще более умеренный откат. Сейчас уровень немного выше пятничного.Справочный курс встретили котировками 28.3550 - 28.3750, что на 6.5 копеек выше открытия.До обеда выросли на 2.5 копейки. После обеда рост, подстегиваемый резким ростом доллара в мире, продолжился. До 15, несмотря на сопротивление НБУ, прибавили еще 6 копеек.Официальный курс встретили котировками 28.4400 - 28.4600, что на 1.5 копеек выше открытия.На этом не остановились и продолжили рост, который продлился до самого конца сессии. За это время успели прибавить 14 копеек.Закрыли сессию котировками 28.5800 - 28.6000. За день выросли на 29 копеек относительно открытия и на 36.5 копеек относительно закрытия пятницы.В мире доллар после полудня резко пошел в рост и к настоящему моменту его индекс достиг максимального с 10 января значения.Дневной график:Эффект понедельника сегодня не проявился. Торговля набрала обороты непривычно рано и наторговали непривычно много даже для середины недели. Явно имеем дело с избыточным спросом при немалом предложении.Сегодня закрылись на 20 копеек выше официального курса. Это отразится на официальном курсе завтра. Если с утра рост продолжится, НБУ будет вынужден вмешиваться значительно решительней.Этот день в истории:2021 - 28.1648 (-9) +212020 - 24.3301 (-19) +4062019 - 27.7865 (+8)2018 - 28.8654 (+0)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.