RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8976897789788979>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 233
Гривня
12%
28
Долар
61%
141
Євро
5%
11
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
11
Нерухомість
6%
13
ОВДП
3%
6
Ваш варіант
9%
21
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 08:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В п24 досі 28.3
Щось мені здається нижче 28 на продаж до літа не буде.
Скинув пару соток для експерименту, значить буде дорожчати.
Це все імхо


Лол. Як скину пару соток зразу дорожчає.
Niro
 
Повідомлень: 29
З нами з: 07.11.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:40

  Niro написав:
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 08:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В п24 досі 28.3
Щось мені здається нижче 28 на продаж до літа не буде.
Скинув пару соток для експерименту, значить буде дорожчати.
Це все імхо


Лол. Як скину пару соток зразу дорожчає.

Я попереджав.
akido
 
Повідомлень: 333
З нами з: 18.02.21
Подякував: 61 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:43

  flyman написав:якщо ФРС скаже: господа, це фальстарт, нічого ми не піднімаєм, і відкуповуєм як раніше.


На завтрашнем заседании поднятие ставки и не ожидается. Возможно, что по итогам FOMC будет даже отскок и небольшая передышка для рынков. Поднятие ставки - с марта. Там же завершится и тейперинг
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12241
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3136 раз.
Подякували: 6815 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 28.40-28.95
витя
 
Повідомлень: 413
З нами з: 05.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По сиплому падение 2%, завтра 29 возьмем.
webserg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 13.02.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:57

Зображення
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 30.12.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:07

  zРадио написав:
  flyman написав:якщо ФРС скаже: господа, це фальстарт, нічого ми не піднімаєм, і відкуповуєм як раніше.


На завтрашнем заседании поднятие ставки и не ожидается. Возможно, что по итогам FOMC будет даже отскок и небольшая передышка для рынков. Поднятие ставки - с марта. Там же завершится и тейперинг

то завтра знову зелене, а не червоне
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27839
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 2409 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:08

  Evgeny_74 написав:wolf1 Добрый вечер , дайте пожалуйста ссылку на его пост или статью. Спасибо.

https://twitter.com/_smithchenko
GDV29
 
Повідомлень: 570
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:08

  heineken написав:Хлопці,не журіться.Відкат все одно колись буде.Інфа 100%.Згадайте про свої сталеві ...

З 31.хх на 30.хх?
Потрібні вольфрамові фаберже.
centurionus
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 07.10.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:13

  flyman написав:то завтра знову зелене, а не червоне


Ничего не утверждаю. Просто предполагаю, что ФРС не станет добивать рынок, а даст ему скорректировать падение. И заседание будет проходить 2 дня - завтра-послезавтра. Пресс-конференция, по-идее, по завершению второго дня. Так что завтра может еще и не последовать словесной поддержки от ФРС. В этом случае разворот перенесется на день
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12241
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3136 раз.
Подякували: 6815 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
  #<1 ... 8976897789788979>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2969, 2970, 2971
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29705 18728260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 18:37
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7931 18069086
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 13:41
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 139, 140, 141
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1405 5667484
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 18:20
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18595)
24.01.2022 18:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.