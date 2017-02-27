Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:39
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 08:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС В п24 досі 28.3 Щось мені здається нижче 28 на продаж до літа не буде. Скинув пару соток для експерименту, значить буде дорожчати. Це все імхо
Лол. Як скину пару соток зразу дорожчає.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 17:40
Niro написав:
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 08:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС В п24 досі 28.3 Щось мені здається нижче 28 на продаж до літа не буде. Скинув пару соток для експерименту, значить буде дорожчати. Це все імхо
Лол. Як скину пару соток зразу дорожчає.
Я попереджав.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 17:43
flyman написав:
якщо ФРС скаже: господа, це фальстарт, нічого ми не піднімаєм, і відкуповуєм як раніше.
На завтрашнем заседании поднятие ставки и не ожидается. Возможно, что по итогам FOMC будет даже отскок и небольшая передышка для рынков. Поднятие ставки - с марта. Там же завершится и тейперинг
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Додано: Пон 24 січ, 2022 17:46
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По сиплому падение 2%, завтра 29 возьмем.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 17:57
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:07
zРадио написав: flyman написав:
якщо ФРС скаже: господа, це фальстарт, нічого ми не піднімаєм, і відкуповуєм як раніше.
На завтрашнем заседании поднятие ставки и не ожидается. Возможно, что по итогам FOMC будет даже отскок и небольшая передышка для рынков. Поднятие ставки - с марта. Там же завершится и тейперинг
то завтра знову зелене, а не червоне
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:08
Evgeny_74 написав: wolf1
Добрый вечер , дайте пожалуйста ссылку на его пост или статью. Спасибо.
https://twitter.com/_smithchenko
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:08
heineken написав:
Хлопці,не журіться.Відкат все одно колись буде.Інфа 100%.Згадайте про свої сталеві ...
З 31.хх на 30.хх?
Потрібні вольфрамові фаберже.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:13
flyman написав:
то завтра знову зелене, а не червоне
Ничего не утверждаю. Просто предполагаю, что ФРС не станет добивать рынок, а даст ему скорректировать падение. И заседание будет проходить 2 дня - завтра-послезавтра. Пресс-конференция, по-идее, по завершению второго дня. Так что завтра может еще и не последовать словесной поддержки от ФРС. В этом случае разворот перенесется на день
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