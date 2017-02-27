Додано: Пон 24 січ, 2022 18:28

Искатель написав: Он же биды заливал, там еще госы помогали немного, сложно сказать. Думаю, 150-170 млн. Он же биды заливал, там еще госы помогали немного, сложно сказать. Думаю, 150-170 млн.

Дякую.Мій аналіз ситуації.Ситуація дуже важка для валютного ринку.На чому ми впали по курсу.На тому, що дядя Сем провів моральну інтервенцію, а агресор укакався і не знав як себе поводити.Були невнятні спроби щось коментувати і дуже обісрані тональності, мовляв це не ми, а погана Ненька погрожує.Саме на цьому був відкат, усі собі поняли, або додумали, що агресор повторив ситуацію як і весною, трохи "взяли на понт" і дали задню.Але несподівано ситуація на вихідних стала знову нагнітатися.Агресор несподівано знайшов в собі сили і знову досить сильно почав гавкати.Евакуація сімей дипломатів, проросійські змі далі вигадують фейки, мовляв Ізраїль забере своїх громадян. Це на 100% фейк, бо як визначити хто єврей, я впевнений, що евакуювати нібито 50 чи 75 000 не реально. Плюс як це організувати? Це великі гроші і ось так на колінках це не вирішити. І як все таки визначати хто є хто? Форму носа досліджувати?Бацька бульбашів щось почав підспівувати, усі одночасно щось почали висловлювати.Тобто раша знову почала чи вірніше продовжила свою тупеньку гру.Як реагує на все це міжбанк? Все ближче саморозігрів.Зараз все залежить від НБУ і обставин, тобто що будуть нам вкидати.Якщо істерика буде продовжуватись, то попит буде зростати, а скільки готовий витратити НБУ на інтервенції?Якщо він буде зливати по 150-200 лямів за день, то я навіть не знаю, це напевне мало для зупинки, це тільки пригальмовування зростання.Я сподіваюсь, що НБУ заллє в ринок наприклад ще ярд чи два.Ну не можна вискочити за 30 по курсу.Зливай і 5 ярдів, і треба одночасно просити гроші у Захода.Ось такі думки, але агресор свого добився, всі нервують. Ми втрачаємо потроху економічну стабільність.Але я знаю, що все буде добре!Усім успіхів, вони блефують, Бутусов правильні дав аналогії з компанією гопників, почитайте його на Цензорі!Прогноз на завтра, нажаль будемо брати 29 на МБ.