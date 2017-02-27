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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8976897789788979

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 233
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:14

Курс доллара в России вырос выше 79 рублей. Центробанк был вынужден прекратить покупку валюты.

Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в целях "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:16

  vitaliian написав:Особенно американская фонда знает где находится Украина.


там при слове Ukraine люди думают что речь идет о UK :D
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый всем вечерочек, если он действительно добрый (с). Как говорил ДС- лучше неспокойное время переждать, сидя на зелёном заборе! 28.6-28.8! 29 сегодня не увидим. Но ситуация меняется ежечасно. Новостной фон не радует. Имхо лучше переждать и не суетится
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:26

  Первый написав:Дтеку виплатили борг за зеленку.
Завтра вниз.

надежды юношей питают(с) сегодня сдал чуток па 28.5, чтобы погасить завтра кредит в привате.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:28

  Искатель написав:Он же биды заливал, там еще госы помогали немного, сложно сказать. Думаю, 150-170 млн.

Дякую.
Мій аналіз ситуації.
Ситуація дуже важка для валютного ринку.
На чому ми впали по курсу.
На тому, що дядя Сем провів моральну інтервенцію, а агресор укакався і не знав як себе поводити.
Були невнятні спроби щось коментувати і дуже обісрані тональності, мовляв це не ми, а погана Ненька погрожує.
Саме на цьому був відкат, усі собі поняли, або додумали, що агресор повторив ситуацію як і весною, трохи "взяли на понт" і дали задню.
Але несподівано ситуація на вихідних стала знову нагнітатися.
Агресор несподівано знайшов в собі сили і знову досить сильно почав гавкати.
Евакуація сімей дипломатів, проросійські змі далі вигадують фейки, мовляв Ізраїль забере своїх громадян. Це на 100% фейк, бо як визначити хто єврей, я впевнений, що евакуювати нібито 50 чи 75 000 не реально. Плюс як це організувати? Це великі гроші і ось так на колінках це не вирішити. І як все таки визначати хто є хто? Форму носа досліджувати?
Бацька бульбашів щось почав підспівувати, усі одночасно щось почали висловлювати.
Тобто раша знову почала чи вірніше продовжила свою тупеньку гру.
Як реагує на все це міжбанк? Все ближче саморозігрів.
Зараз все залежить від НБУ і обставин, тобто що будуть нам вкидати.
Якщо істерика буде продовжуватись, то попит буде зростати, а скільки готовий витратити НБУ на інтервенції?
Якщо він буде зливати по 150-200 лямів за день, то я навіть не знаю, це напевне мало для зупинки, це тільки пригальмовування зростання.
Я сподіваюсь, що НБУ заллє в ринок наприклад ще ярд чи два.
Ну не можна вискочити за 30 по курсу.
Зливай і 5 ярдів, і треба одночасно просити гроші у Захода.
Ось такі думки, але агресор свого добився, всі нервують. Ми втрачаємо потроху економічну стабільність.
Але я знаю, що все буде добре!
Усім успіхів, вони блефують, Бутусов правильні дав аналогії з компанією гопників, почитайте його на Цензорі!
Прогноз на завтра, нажаль будемо брати 29 на МБ.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:31

  somilitark написав: Прогноз на завтра, нажаль будемо брати 29 на МБ.


Уже 29 на продажу одна популярная обменка в Харькове поставила.
Сдали нервы, покупаю, правда на 50 коп дешевле.
Тестикулы далеко не железные.
Тем более, что уже есть 28.60 на слив.
А ведь казалось, что в пятницу все правильно сделал.
И с утра мог спокойно по 28.30 взять, но никак не предполагал такой разнузданный шабаш на МБ.
Уйду в управдомы.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 24 січ, 2022 18:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:32

https://news.finance.ua/ua/news/-/50752 ... y-ukrayini
ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
.................новий макрофінансовий пакет допоможе Україні адресувати фінансові потреби, викликані конфліктом», а також підтримати стійкість країни.Висловили сподівання, що Рада Європи та Європарламент схвалить виділення відповідної допомоги якнайшвидше. Після цього Україна отримає перший транш у 600 млн євро.
Водночас голова ЄК анонсувала нову макрофінансову програму співпраці з Україною з більшим обсягом фінансування. Її метою буде підтримка процесу модернізації в Україні.
Крім того, ЄС подвоює суму виділених Україні грантів на 120 млн євро цьогоріч.......

1.Смешные бабки как для такой страны.
Впрочем уже много лет так,пора бы уже привыкнуть.
2.Тут десятки миллиардов надо бы.
3.Кланово-олигархическая система экономики (похожая у русаков и в Латинской Америке)
исключает возможность реальной,а не косметической модернизации
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:46

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/507525/yes-vydilyt-1-2-mlrd-yevro-makrofinansovoyi-dopomogy-ukrayini
ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
.................новий макрофінансовий пакет допоможе Україні адресувати фінансові потреби, викликані конфліктом», а також підтримати стійкість країни.Висловили сподівання, що Рада Європи та Європарламент схвалить виділення відповідної допомоги якнайшвидше. Після цього Україна отримає перший транш у 600 млн євро.
Водночас голова ЄК анонсувала нову макрофінансову програму співпраці з Україною з більшим обсягом фінансування. Її метою буде підтримка процесу модернізації в Україні.
Крім того, ЄС подвоює суму виділених Україні грантів на 120 млн євро цьогоріч.......

1.Смешные бабки как для такой страны.
Впрочем уже много лет так,пора бы уже привыкнуть.
2.Тут десятки миллиардов надо бы.
3.Кланово-олигархическая система экономики (похожая у русаков и в Латинской Америке)
исключает возможность реальной,а не косметической модернизации

Больше всего злит этот " новояз " комиссаров из ЕС - кредит называют помощью.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:47

  somilitark написав:
  Искатель написав:Он же биды заливал, там еще госы помогали немного, сложно сказать. Думаю, 150-170 млн.

Дякую.
Мій аналіз ситуації.
Ситуація дуже важка для валютного ринку.

Чому тільки для валютного? Американский фондовий ринок просів майже за 20% за останні дні. Ринку потрібен долар. Українські мусорні папери все ще можна "вигідно" продати і за них дають реальні гроші, та купити подешевівших акцій Apple чи Microsoft, чи акцій військових компаній - profit!
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