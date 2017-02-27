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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 233
Гривня
12%
28
Долар
61%
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Євро
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Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:12

  Kate0000 написав:Дивна річ. При цьому П24 готовий по 28.57 перевернути всіх бажаючих в долар.


Это не надолго. Кое-кто вообще по 28.49 наливает до сих пор. Но Приват вроде не тормоз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:13

что за паника?
Надо сливать валюту и покупать вермишель????)))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:15

  Игорь Алексеевич написав:что за паника?
Надо сливать валюту и покупать вермишель????)))


Сколько .......выпили на ночь грядущую ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:В любом случае морозы не планируют отступать и придется правительству искать где то 5 млрд долларов, чтоб пополнять закрома в этом году

Не факт, що получиться, але є альтернатива:
"Якщо температура знизиться до мінус 8-10 градусів, споживання зросте до 180-200 млн кубометрів на добу і ресурсу фізично не вистачить. ОГТСУ як ключовий гравець ринку повинен буде застосувати графік відключень спочатку великих споживачів, а в разі недостатності такого заходу піти на обмеження поставок газу теплокомуненерго, і вже в крайньому випадку – населенню", – сказав Землянський. Він нагадав, що в ОГТСУ відповідні графіки відключення вже довели до відома облгазів.
Ціна газу навесні дещо знизиться через падіння поточного споживання. Якщо для закупівлі газу в лютому у НАК поки є гроші, що підтвердили виданню співрозмовники в уряді, то для подальших закупівель кошти потрібно буде шукати.
Раніше керівництво НАК планувало залучити ресурс, розмістивши цінні папери. Глава "Нафтогазу" Юрій Віренко говорив, що це планувалося на осінь 2021 року. Однак випуск облігацій тоді не провели, а в нинішніх умовах військової загрози і високих ставок для України на зовнішніх ринках це буде зробити складно.
Переговори з ЄБРР про залучення кредиту на закупівлю газу, як це було в колишні роки, не ведуться – це виданню підтвердили і в банку, і в уряді. Єдино можливим варіантом отримання коштів на сьогоднішній день залишається держбюджет. Але поки в ньому не передбачені кошти на ці цілі. https://www.rbc.ua/ukr/news/vremya-poku ... 18104.html
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:25

  zzzzzz написав:
  asti написав:Кстати, украинские бонды сегодня не теряли в цене практически как и ОВГЗ//)

Теряли, но до минимумов прошлой недели пока не свалились.
Но глядя что сейчас происходит на Америке, завтра они дальше полетят

Ну, на данный момент отскочили и подрастаем SP500,
но, как говориться, ещё не вечер (в Америке).
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:27

  kluychkooleg написав:
  Kate0000 написав:Дивна річ. При цьому П24 готовий по 28.57 перевернути всіх бажаючих в долар.


Это не надолго. Кое-кто вообще по 28.49 наливает до сих пор. Но Приват вроде не тормоз.

Приват упомянут в контексте доступности 24*7 пэрэсичному. И залить бумагу в банк в любое время, и открыть виртуальную валютку. Ну и сам П24 есть не только лишь у всех.
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:35

  Kate0000 написав:
  kluychkooleg написав:
  Kate0000 написав:Дивна річ. При цьому П24 готовий по 28.57 перевернути всіх бажаючих в долар.


Это не надолго. Кое-кто вообще по 28.49 наливает до сих пор. Но Приват вроде не тормоз.

Приват упомянут в контексте доступности 24*7 пэрэсичному. И залить бумагу в банк в любое время, и открыть виртуальную валютку. Ну и сам П24 есть не только лишь у всех.


Надо, чтобы не только Приват был доступен, а и банк, в котором деньги лежат. К примеру Укрсиб в нерабочее время платежи по СЭП не выпускает. Ощад платежи позже 15 проводит на следующий день. И так далее.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:46

  холява написав:
  Игорь Алексеевич написав:что за паника?
Надо сливать валюту и покупать вермишель????)))


Сколько .......выпили на ночь грядущую ?

а сколько вам годиков??? )))
Если вы не понимаете, что такое вермишель (лапша и уши) и смайлики))) :P
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:52

  zРадио написав:Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями

Bloomberg
Markets
Economics
Goldman Sees Risk Fed Will Tighten at Every Meeting From March
Economists’ current baseline is four 2022 interest-rate hikes
BySimon Kennedy
23 января 2022 г., 09:16 GMT+2
Goldman Sachs Group Inc. economists said they see a risk the Federal Reserve will tighten monetary policy at every policy meeting from March, a more aggressive approach than the Wall Street bank currently anticipates

На соседней ветке человек дал ссылочку. Интересная.
Вы, я уверен, и сами все понимаете. Это я для впечатлительных (мнительных) так сказать. Остудить пыл.
https://www.youtube.com/watch?v=06-eKk-Icjs
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 24 січ, 2022 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:54

  GDV29 написав:
  Zebra написав: курс взлетит выше 30 в этот раз, примерно 34 должны потрогать, 55 в случае первых провокаций рашистов.
меряйте девал гривнами.

Записал прогноз, вернемся к нему позже.
Думаю даже 30грн/дол не достигнем на Межбанке в 2022 г., (конечно же если не будет форс-мажора)

Хто зна, хто зна.. Не все так однозначно!
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