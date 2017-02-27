Zebra написав:В любом случае морозы не планируют отступать и придется правительству искать где то 5 млрд долларов, чтоб пополнять закрома в этом году
Не факт, що получиться, але є альтернатива:
"Якщо температура знизиться до мінус 8-10 градусів, споживання зросте до 180-200 млн кубометрів на добу і ресурсу фізично не вистачить. ОГТСУ як ключовий гравець ринку повинен буде застосувати графік відключень спочатку великих споживачів, а в разі недостатності такого заходу піти на обмеження поставок газу теплокомуненерго, і вже в крайньому випадку – населенню", – сказав Землянський. Він нагадав, що в ОГТСУ відповідні графіки відключення вже довели до відома облгазів. Ціна газу навесні дещо знизиться через падіння поточного споживання. Якщо для закупівлі газу в лютому у НАК поки є гроші, що підтвердили виданню співрозмовники в уряді, то для подальших закупівель кошти потрібно буде шукати. Раніше керівництво НАК планувало залучити ресурс, розмістивши цінні папери. Глава "Нафтогазу" Юрій Віренко говорив, що це планувалося на осінь 2021 року. Однак випуск облігацій тоді не провели, а в нинішніх умовах військової загрози і високих ставок для України на зовнішніх ринках це буде зробити складно. Переговори з ЄБРР про залучення кредиту на закупівлю газу, як це було в колишні роки, не ведуться – це виданню підтвердили і в банку, і в уряді. Єдино можливим варіантом отримання коштів на сьогоднішній день залишається держбюджет. Але поки в ньому не передбачені кошти на ці цілі. https://www.rbc.ua/ukr/news/vremya-poku ... 18104.html
Kate0000 написав:Дивна річ. При цьому П24 готовий по 28.57 перевернути всіх бажаючих в долар.
Это не надолго. Кое-кто вообще по 28.49 наливает до сих пор. Но Приват вроде не тормоз.
Приват упомянут в контексте доступности 24*7 пэрэсичному. И залить бумагу в банк в любое время, и открыть виртуальную валютку. Ну и сам П24 есть не только лишь у всех.
Надо, чтобы не только Приват был доступен, а и банк, в котором деньги лежат. К примеру Укрсиб в нерабочее время платежи по СЭП не выпускает. Ощад платежи позже 15 проводит на следующий день. И так далее.
zРадио написав:Голдманы продолжают пугать рынок - видят риски повышения ставки каждое заседание Комиссии по открытым рынкам (FOMC), начиная с марта. До конца года их 8, если что. Рыночный консенсус при этом находится на уровне 4, но имеет тенденцию к увеличению - еще летом ожидания ограничивались 1-2 повышениями
Bloomberg Markets Economics Goldman Sees Risk Fed Will Tighten at Every Meeting From March Economists’ current baseline is four 2022 interest-rate hikes BySimon Kennedy 23 января 2022 г., 09:16 GMT+2 Goldman Sachs Group Inc. economists said they see a risk the Federal Reserve will tighten monetary policy at every policy meeting from March, a more aggressive approach than the Wall Street bank currently anticipates