"Якщо температура знизиться до мінус 8-10 градусів, споживання зросте до 180-200 млн кубометрів на добу і ресурсу фізично не вистачить. ОГТСУ як ключовий гравець ринку повинен буде застосувати графік відключень спочатку великих споживачів, а в разі недостатності такого заходу піти на обмеження поставок газу теплокомуненерго, і вже в крайньому випадку – населенню", – сказав Землянський. Він нагадав, що в ОГТСУ відповідні графіки відключення вже довели до відома облгазів.Ціна газу навесні дещо знизиться через падіння поточного споживання. Якщо для закупівлі газу в лютому у НАК поки є гроші, що підтвердили виданню співрозмовники в уряді, то для подальших закупівель кошти потрібно буде шукати.Раніше керівництво НАК планувало залучити ресурс, розмістивши цінні папери. Глава "Нафтогазу" Юрій Віренко говорив, що це планувалося на осінь 2021 року. Однак випуск облігацій тоді не провели, а в нинішніх умовах військової загрози і високих ставок для України на зовнішніх ринках це буде зробити складно.Переговори з ЄБРР про залучення кредиту на закупівлю газу, як це було в колишні роки, не ведуться – це виданню підтвердили і в банку, і в уряді. Єдино можливим варіантом отримання коштів на сьогоднішній день залишається держбюджет. Але поки в ньому не передбачені кошти на ці цілі.