orest написав:

orest написав: Shaman написав: Сейчас снова в политику скатимся



Давайте лучше попробуем развеять еще один миф по курсу доллара.



Иногда встречается оборот – время платить налоги, что повлияет на курс – и второй момент – возмещение НДС.



Так вот, по налогам – может быть раньше и был такой фактор, но сейчас нет налогов, которые существенно сосредоточены в одной дате – все более-менее разнесено по времени. Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта? Если не согласны, назовите существенный налог, который по вашему мнению, влияет на курс.



По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше. Этот фактор легко могут перекрыть совсем другие факторы. И второй момент, с чем удачно коррелирует возмещение НДС?.. – с выплатой зп, которая платится раз или два в месяц. Т.е. никакого сокращения расходов, а значит завод денег идет по плану, без привязки к возмещению.



Как-то так



Разве в рамках «если Вы параноик, это не значит, что за Вами не следят» - 40% выручки – это металлургия, из них 70-80% - это одна компания. Т.е. до 30% валютной выручки может продаваться одним продавцом. Пумб реально так много сливает – или эта сумма размыта по разным банкам? Надо Любарева поспрашивать Сейчас снова в политику скатимсяДавайте лучше попробуем развеять еще один миф по курсу доллара.Иногда встречается оборот – время платить налоги, что повлияет на курс – и второй момент – возмещение НДС.Так вот, по налогам – может быть раньше и был такой фактор, но сейчас нет налогов, которые существенно сосредоточены в одной дате – все более-менее разнесено по времени. Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта? Если не согласны, назовите существенный налог, который по вашему мнению, влияет на курс.По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше. Этот фактор легко могут перекрыть совсем другие факторы. И второй момент, с чем удачно коррелирует возмещение НДС?.. – с выплатой зп, которая платится раз или два в месяц. Т.е. никакого сокращения расходов, а значит завод денег идет по плану, без привязки к возмещению.Как-то такРазве в рамках «если Вы параноик, это не значит, что за Вами не следят» - 40% выручки – это металлургия, из них 70-80% - это одна компания. Т.е. до 30% валютной выручки может продаваться одним продавцом. Пумб реально так много сливает – или эта сумма размыта по разным банкам? Надо Любарева поспрашивать

Хочете весь грунт з-під ніг Дениса вибити? Ви жорстокий. Насправді я б не відкидав чинник ПДВ, адже виплати 10-15 млрд відбуваються в короткий період часу в кілька днів. До прикладу, цього місяця почали в четвер, вже виплатили 0,5 і 1,8 млрд. Сума в розмірі 400-600 млн уо це день торгів на МБ чи 15-20% денного обороту. Такі обсяги можуть коректувати курс. Не кожного місяця, але... Особливо зараз, коли, в умовах не визначеності, експортери лишнього долара не заведуть, а імпорт потребує валюту для оплат. Іноземні постачальники, ще трохи такого психозу в світових ЗМІ, знову захочуть від наших компаній 100% передоплати, як в 2014. І тут можуть накластися платежі по відтермінуванню і нові передоплати.

Що стосується податку на прибуток, то з початку сезону 2021-22 аграрії серйозно додали і в фізичних обсягах і в сумах по нових цінах. За 4 квартал металурги будуть значно менше платити податку на прибуток ніж аграрії (в них, по перше, був частково несезон і світові ціни припали). В держкомпаній, підозрюю сума податку впаде, адже курсові різниці за листопад-грудень зїли частину прибутку (всі залізниці-автодори-нафтогази обтяжені валютними кредитами)... Через це, припускаю, що певний ефект між 14 і 18 лютого може бути (якщо імпортери не збільшать обсяги викупу валюти)... Хочете весь грунт з-під ніг Дениса вибити? Ви жорстокий. Насправді я б не відкидав чинник ПДВ, адже виплати 10-15 млрд відбуваються в короткий період часу в кілька днів. До прикладу, цього місяця почали в четвер, вже виплатили 0,5 і 1,8 млрд. Сума в розмірі 400-600 млн уо це день торгів на МБ чи 15-20% денного обороту. Такі обсяги можуть коректувати курс. Не кожного місяця, але...Що стосується податку на прибуток, то з початку сезону 2021-22 аграрії серйозно додали і в фізичних обсягах і в сумах по нових цінах. За 4 квартал металурги будуть значно менше платити податку на прибуток ніж аграрії (в них, по перше, був частково несезон і світові ціни припали). В держкомпаній, підозрюю сума податку впаде, адже курсові різниці за листопад-грудень зїли частину прибутку (всі залізниці-автодори-нафтогази обтяжені валютними кредитами)... Через це, припускаю, що певний ефект між 14 і 18 лютого може бути (якщо імпортери не збільшать обсяги викупу валюти)...

Писав вчора. А сьогодні отримали. Інформаційний фон і повідомлення посольств США, Британії, Австралії, про вивіз сімей дипломатів, спричинили шторм на валютному і борговому ринку України і раші, а може більше. Обсяг торгів на МБ сьогодні може бути рекордним за багато останніх років. Але експортери притримують, і не тому, що буде дорожче, а тому що страшно. А імпортери, енергетики, нерезиденти і, особливо, "нерезиденти" гребуть як не в себе. Через це НБУ сьогодні продав більше 150 млн, але продавали ще й держбанки. І до купи вони могли сьогодні продати й значно більше 250 млн...Очевидно, що ця світова інформаційна спецоперація серйозно впливає на економіку, фінанси, інфляцію запоребрика. Але, на жаль, воно б"є і по нашій економіці і фінансах. Сонцесяйний хотів увійти в історію і він точно увійде як президент, при якому грн була найдешевша. Якщо все продовжиться в такому дусі ще кілька днів, ми побачимо і 29 і може й під 30 за долар. Такий курс, однозначно вплине на ціни в магазинах і торгових центрах. Зелений електорат хоче ніштяків без зусиль, а такі ціни на "жрачку" їм явно не сподобаються...Обтяжені валютними боргами автодори-нафтогази-залізниці будуть нести значні збитки через рекордну девальвацію, інформація про те, що Нафтогаз змушений розпочати закупівлю газу, пролунала як грім серед ясного неба і це вплине на курс. Я підозрюю, що газу в ПГС явно не стільки, як говорять. в 2014-15 роках Яценюк провів інвентаризацію ЗВР і залишків газу. Результатів публічно не озвучили, бо правду суспільство могло сприйняти специфічно. В ЗВР Смолій з МВФ порядок навів, швидше всього. А от в сховищах, мабуть бракує багато, але з3,14здили газ не прості люди - фірташі, бєні і тд. Це ж люди, яким зеля з єрмаком і рештою шиферів винен, багато і надовго.Тому, ситуація з курсом може бути дуже динамічною і не втішною, не зважаючи на всі казки рупорів ОПи, про соняшник, кукурудзу, декарбонізацію і решта електротранспорт...Або ЄС енд ко насиплять нам мільярди уо, під відсотки, які вони й так не знають куди дівати і МБ залиють. Адже навіть якщо істерія довкола бурятів-чеченців з штахетами і кастєтами притихне, то фундамент і торговий баланс все одно, поки, проти гривні...