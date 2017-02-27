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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 89818982898389848985>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 233
Гривня
12%
28
Долар
61%
141
Євро
5%
11
Інші валюти
1%
2
Крипта
5%
11
Нерухомість
6%
13
ОВДП
3%
6
Ваш варіант
9%
21
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:54

  Игорь Алексеевич написав:что за паника?
Надо сливать валюту и покупать вермишель????)))

Знову поголять але вже у валютному контексті, виглядає розважливо, по-господарськи поки що лише на загальному тлі. Нічого нового на жаль.
Приват вже 28.37 - 28.7356
Востаннє редагувалось Прораб в Пон 24 січ, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:57

  Яша написав:Как-то всё забыли с какимтрудом пробивали 27,5.нынешний 28,50 ещё более бетонированный.

*Відправлено з Чату

Якийсь слабкий бетон виявився!
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:58

Прораб

Б .... ТЬ , ВЫГЛЯДИТ как оскорбление .....
Потер бы , А .....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:02

  Игорь написав:На соседней ветке человек дал ссылочку. Интересная.


Спасибо за ссылку. Гляну

  Игорь написав:Вы, я уверен, и сами все понимаете. Это я для впечатлительных (мнительных) так сказать. Остудить пыл.


Я поэтому и использовал глагол "Голдманы пугают" :wink: Знать об этом обязательно, поскольку пугливые на рынке есть и тоже на него влияют, а предпринимать какие-то действия самому, или не предпринимать - только после критического осмысления информации...
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:04

забудьте про гривну вообще. Вы хозяины судьбы :)

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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:05

холява
виглядає як правда, розумію - це не казки про соняшник та кукурудзу з декарбонізацію, за себе і країну не прикро?
далі граємо в манери? ну - ну

гарної вечері
Востаннє редагувалось Прораб в Пон 24 січ, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:11

  холява написав:
  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Появились новая фишка от таможни .
Если будет интересно , напишу .
Первая расстаможка в этом году .

Напишіть будь ласка


Добрый вечер , коллега .

Первая таможенная очистка в этом году .
У таможни новая фишка , транспортные расходы .
В буквальном смысле ...
Есть таблица транспортных услуг , согласно которой ,импортер имеет определенную цену за доставку .
Причем доставка из Италии кардинально отличается от доставки из Германии .....или Чехии .
Если у вас фигурирует транспортная доставка дешевле установленного предела , на вас испытают новую систему презервативов .
Будет больно .
Если вы показываете последние 3-4 поездки по одной цене , подтвержденные проплатами , вас не трогают , а только просят показать договор между вами и экспедитором и экспедитором и исполнителем .
Если показываете , то на вас не испытывают новую систему презиков .

...... было ТЯЖЕЛО .
Меня минула тяжелая доля

Cтранно, что раньше не включали транспортные расходы по доставке в Украину. При растаможке авто включают уже года два или три
Востаннє редагувалось Damien в Пон 24 січ, 2022 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:11

  Realist написав:
  Сибарит написав:Можно начинать обвинять НБУ в растранжиривании резервов, из-за того, что налили больше, чем требовалось для разворота :)

І тут НБУ виноватий. Та що ж це таке?! :-)

Підтримав трохи тенденцію МБ, але без фанатизму. Обмін проводив вже після 16 години (перестраховувався), щоб не потрапити в ситуацію яка була кілька днів тому. В середньому вийшло десь по 28,33. Надіюсь завтра ми на цьому не зупинимось. Хотілось би повернутись назад, нижче 28 фігури. Цікаво, як вирішить ринок?

Поки, що ринок вирішив по іншому!
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:15

  orest написав:
  orest написав:
  Shaman написав:Сейчас снова в политику скатимся :D

Давайте лучше попробуем развеять еще один миф по курсу доллара.

Иногда встречается оборот – время платить налоги, что повлияет на курс – и второй момент – возмещение НДС.

Так вот, по налогам – может быть раньше и был такой фактор, но сейчас нет налогов, которые существенно сосредоточены в одной дате – все более-менее разнесено по времени. Как исключение, налог на прибыль, который платится раз в квартал. НО посмотрите перечень плательщиков – там же в основном госкорпорации Нафтогаз, Укрзализниця и проч. Где они, а где валюта? Если не согласны, назовите существенный налог, который по вашему мнению, влияет на курс.

По НДС – сколько его возмещают? 180 ярдов грн в год? 15 ярдов грнв месяц. Даже в течение недели – это около 100 млн дол в день, а то и меньше. Этот фактор легко могут перекрыть совсем другие факторы. И второй момент, с чем удачно коррелирует возмещение НДС?.. – с выплатой зп, которая платится раз или два в месяц. Т.е. никакого сокращения расходов, а значит завод денег идет по плану, без привязки к возмещению.

Как-то так

Разве в рамках «если Вы параноик, это не значит, что за Вами не следят» - 40% выручки – это металлургия, из них 70-80% - это одна компания. Т.е. до 30% валютной выручки может продаваться одним продавцом. Пумб реально так много сливает – или эта сумма размыта по разным банкам? Надо Любарева поспрашивать ;)

Хочете весь грунт з-під ніг Дениса вибити? Ви жорстокий. Насправді я б не відкидав чинник ПДВ, адже виплати 10-15 млрд відбуваються в короткий період часу в кілька днів. До прикладу, цього місяця почали в четвер, вже виплатили 0,5 і 1,8 млрд. Сума в розмірі 400-600 млн уо це день торгів на МБ чи 15-20% денного обороту. Такі обсяги можуть коректувати курс. Не кожного місяця, але... Особливо зараз, коли, в умовах не визначеності, експортери лишнього долара не заведуть, а імпорт потребує валюту для оплат. Іноземні постачальники, ще трохи такого психозу в світових ЗМІ, знову захочуть від наших компаній 100% передоплати, як в 2014. І тут можуть накластися платежі по відтермінуванню і нові передоплати.
Що стосується податку на прибуток, то з початку сезону 2021-22 аграрії серйозно додали і в фізичних обсягах і в сумах по нових цінах. За 4 квартал металурги будуть значно менше платити податку на прибуток ніж аграрії (в них, по перше, був частково несезон і світові ціни припали). В держкомпаній, підозрюю сума податку впаде, адже курсові різниці за листопад-грудень зїли частину прибутку (всі залізниці-автодори-нафтогази обтяжені валютними кредитами)... Через це, припускаю, що певний ефект між 14 і 18 лютого може бути (якщо імпортери не збільшать обсяги викупу валюти)...

Писав вчора. А сьогодні отримали. Інформаційний фон і повідомлення посольств США, Британії, Австралії, про вивіз сімей дипломатів, спричинили шторм на валютному і борговому ринку України і раші, а може більше. Обсяг торгів на МБ сьогодні може бути рекордним за багато останніх років. Але експортери притримують, і не тому, що буде дорожче, а тому що страшно. А імпортери, енергетики, нерезиденти і, особливо, "нерезиденти" гребуть як не в себе. Через це НБУ сьогодні продав більше 150 млн, але продавали ще й держбанки. І до купи вони могли сьогодні продати й значно більше 250 млн...
Очевидно, що ця світова інформаційна спецоперація серйозно впливає на економіку, фінанси, інфляцію запоребрика. Але, на жаль, воно б"є і по нашій економіці і фінансах. Сонцесяйний хотів увійти в історію і він точно увійде як президент, при якому грн була найдешевша. Якщо все продовжиться в такому дусі ще кілька днів, ми побачимо і 29 і може й під 30 за долар. Такий курс, однозначно вплине на ціни в магазинах і торгових центрах. Зелений електорат хоче ніштяків без зусиль, а такі ціни на "жрачку" їм явно не сподобаються...

Обтяжені валютними боргами автодори-нафтогази-залізниці будуть нести значні збитки через рекордну девальвацію, інформація про те, що Нафтогаз змушений розпочати закупівлю газу, пролунала як грім серед ясного неба і це вплине на курс. Я підозрюю, що газу в ПГС явно не стільки, як говорять. в 2014-15 роках Яценюк провів інвентаризацію ЗВР і залишків газу. Результатів публічно не озвучили, бо правду суспільство могло сприйняти специфічно. В ЗВР Смолій з МВФ порядок навів, швидше всього. А от в сховищах, мабуть бракує багато, але з3,14здили газ не прості люди - фірташі, бєні і тд. Це ж люди, яким зеля з єрмаком і рештою шиферів винен, багато і надовго.
Тому, ситуація з курсом може бути дуже динамічною і не втішною, не зважаючи на всі казки рупорів ОПи, про соняшник, кукурудзу, декарбонізацію і решта електротранспорт...

Або ЄС енд ко насиплять нам мільярди уо, під відсотки, які вони й так не знають куди дівати і МБ залиють. Адже навіть якщо істерія довкола бурятів-чеченців з штахетами і кастєтами притихне, то фундамент і торговий баланс все одно, поки, проти гривні...

нагадати який курс був при шоколадному?
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:19

  Zebra написав:В любом случае морозы не планируют отступать и придется правительству искать где то 5 млрд долларов, чтоб пополнять закрома в этом году, так что все глупцы, которые тут верещали "слился па28.50" - привет вам.


Вряд ли они будут искать их на межбанке.
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