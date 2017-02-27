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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:22
Qwerty написав: Яша написав:
Как-то всё забыли с какимтрудом пробивали 27,5.нынешний 28,50 ещё более бетонированный.*Відправлено з Чату
Якийсь слабкий бетон виявився!
Согласен. Ахметову никто дешевле продавать не хочет. Подождем 1.2млрд из Европы,думаю часть их сразу пойдет на мб
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Яша
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:28
холява написав:
Добрый вечер , коллега .
Первая таможенная очистка в этом году .
У таможни новая фишка , транспортные расходы .
В буквальном смысле ...
Есть таблица транспортных услуг , согласно которой ,импортер имеет определенную цену за доставку .
Причем доставка из Италии кардинально отличается от доставки из Германии .....или Чехии .
Если у вас фигурирует транспортная доставка дешевле установленного предела , на вас испытают новую систему презервативов .
Будет больно .
Если вы показываете последние 3-4 поездки по одной цене , подтвержденные проплатами , вас не трогают , а только просят показать договор между вами и экспедитором и экспедитором и исполнителем .
Если показываете , то на вас не испытывают новую систему презиков .
...... было ТЯЖЕЛО .
Меня минула тяжелая доля
Николаевская таможня давно просила , договор подрядчик + договор субподрядчик ..
таможня Кропивницкого просила счет с разбивкой до границы +справку ...некоторые киевские для ЕА просят счет заранее..все по разному,кому что вздумается..транспортировка растет по сумме от января к декабрю с поправкой на курс валюты времени перевозки...ничего нового.. стоимость доставки еще очень отличается ближняя Германия от Мюнхена..ближняя Италия от Наполи..Страсбург от Тулузы...возможно кто то еще занижает , но мне кажется в такие игры давно никто не играет..по памяти таможня на глаз прикидывала 1 дол за 1 км до границы из ЕС..если меньше , то задавали вопросы..как по раше , не в курсе..раньше экспорт туда стоил в 2 раза дороже импорта ,сейчас хз..
Востаннє редагувалось lincoln2
в Пон 24 січ, 2022 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:29
с мая месяца населению начнут приходить платежки с газом по 50-60грн куб
а следом и ел.енергия
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:30
Qwerty написав: Realist написав: Сибарит написав:
Можно начинать обвинять НБУ в растранжиривании резервов, из-за того, что налили больше, чем требовалось для разворота
І тут НБУ виноватий. Та що ж це таке?!
Підтримав трохи тенденцію МБ, але без фанатизму. Обмін проводив вже після 16 години (перестраховувався), щоб не потрапити в ситуацію яка була кілька днів тому. В середньому вийшло десь по 28,33. Надіюсь завтра ми на цьому не зупинимось. Хотілось би повернутись назад, нижче 28 фігури. Цікаво, як вирішить ринок?
Поки, що ринок вирішив по іншому!
Я теж. Ринок головний, а я тільки слідую за ним.
Точка входу 28,35 та 28,38. Сьогодні зранку.
28,45 в Алли і в КредіАгріколь мені було дорого (Я не вірив, що аж так "попре") і 30% гривні залишились. Завтра зранку буду "думати" як із ними поступити в залежності від пропозицій та настроїв ринку. Мінімально на що очікую - 28,60, але треба думати чи вартує.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:30
Xenon написав:
с мая месяца населению начнут приходить платежки с газом по 50-60грн куб
а следом и ел.енергия
если 1 Июня не приходит такая платежка перманентный бан на форуме.
подходит?
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:35
"На сьогодні один із найвищих рівнів золотовалютних запасів – $30 млрд 100 млн, що дає змогу нам абсолютно чітко, спільно з НБУ управляти ситуацією і стабільністю валютного курсу на валютному ринку", – сказав він під час брифінгу за підсумками засідання РНБО у понеділок.
Він додав, що курс коливається в межах коридору, не уточнивши про який коридор йдеться, і на сьогодні це один із ключових показників здорової економіки й стабільності.
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vitaliian
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:37
Damien написав:
Cтранно, что раньше не включали транспортные расходы по доставке в Украину. При растаможке авто включают уже года два или три
транспортные расходы включали до границы Украины при стандартных поставка EXW , FCA всегда...при поставках СIP и тд , не включают
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lincoln2
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:37
vitaliian написав:
"На сьогодні один із найвищих рівнів золотовалютних запасів – $30 млрд 100 млн, що дає змогу нам абсолютно чітко, спільно з НБУ управляти ситуацією і стабільністю валютного курсу на валютному ринку", – сказав він під час брифінгу за підсумками засідання РНБО у понеділок.
Він додав, що курс коливається в межах коридору, не уточнивши про який коридор йдеться, і на сьогодні це один із ключових показників здорової економіки й стабільності.
йой, піду поперу все біле...
чи як там?
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:40
Zebra написав:
так что все глупцы, которые тут верещали "слился па28.50" - привет вам.
якшо це и про мене, то спецом писал, шо начну сдавать па 28, чтобы купить необходимую вещь и сча сдал, чтобы погасить кредит. пачками сливали умники па 27,2/5...
Востаннє редагувалось чик
в Пон 24 січ, 2022 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 21:41
change_pm написав:
не переймайсі...
ти і російськомовний, і в Харкові... братушка, нє? )))
все будет харашо!!! але не у всіх)))
В том то и проблема, что в Харькове. Наш клоун его уже на словах сдал.
Часть гривни зависла в пути.
Вот почему платежи по СЭП отказываются ходить ночью?
Впечатление, что сидит барышня в рабочее время и жмет кнопку - пропустить или нет.
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