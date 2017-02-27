|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:42
Xenon написав:
с мая месяца населению начнут приходить платежки с газом по 50-60грн куб
а следом и ел.енергия
Ні. Максимум 9 грн куб
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16662
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2354 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:50
Evgeny_74 написав:wolf1
Добрый вечер , дайте пожалуйста ссылку на его пост или статью. Спасибо.
Забейте в гугле"Адам Смит твиттер",и общайтесь.
-
wolf1
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 09.10.11
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:53
Первый написав: Xenon написав:
с мая месяца населению начнут приходить платежки с газом по 50-60грн куб
а следом и ел.енергия
Ні. Максимум 9 грн куб
МВФ будет против
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3935
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:56
Покупка выросла до 28.7
Учебные заведения минируют чтобы газ секономить?
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 917
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 21:58
vitaliian написав: Искатель написав: vitaliian написав:
Политика не при чем, вся американская фонда красная, так же все криптовалюты падают и многие валюты к доллару тоже, возможно началось.. но это не точно. Политику мы отыграли на прошлой неделе, за выходные ничего нового не произошло.
Вы страшно далеки от темы. Европейский и американский фондовый рынки падают как раз на новостях из Киева. Не стоит недооценивать нашу тему. Да, верится с трудом, но это так.
Особенно американская фонда знает где находится Украина. И новостей кстати никаких нет, войска под границей ещё в 2021 году стояли. ищите ошибки в себе, а не в других
хотел вам написать, как в Карточном домике акции "реагировали" на разборки в Сирии, хотя врядли кто-то сможет ткнуть правильно пальцем в карту. Но думаю, практики закидают меня тапками, что фильмов насмотрелся. Промолчал.
Как тут меня американский коллега с волнением спрашивает "How about the Russia vs Ukraine tension, so scary of the war "
Так что волнуются наши братья
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4056
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1044 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:03
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 572
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1162 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:04
Ромасик написав:
Карточном домике
Это что за сленг?
-
Kate0000
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 22.11.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:06
Kate0000 написав: Ромасик написав:
Карточном домике
Это что за сленг?
это сериал об американских стереотипах
Полезен к просмотру.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4056
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1044 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29710
|18735325
|
Пон 24 січ, 2022 20:58
чик
|
|7931
|18076413
|
П'ят 21 січ, 2022 13:41
ЛОБ
|
|1405
|5669791
|
|