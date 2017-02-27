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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8982898389848985

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 233
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:42

  Xenon написав:с мая месяца населению начнут приходить платежки с газом по 50-60грн куб
а следом и ел.енергия


Ні. Максимум 9 грн куб
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:50

  Evgeny_74 написав:wolf1 Добрый вечер , дайте пожалуйста ссылку на его пост или статью. Спасибо.
Забейте в гугле"Адам Смит твиттер",и общайтесь.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:53

  Первый написав:
  Xenon написав:с мая месяца населению начнут приходить платежки с газом по 50-60грн куб
а следом и ел.енергия


Ні. Максимум 9 грн куб

МВФ будет против
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:56

Покупка выросла до 28.7
Учебные заведения минируют чтобы газ секономить?
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:58

  vitaliian написав:
  Искатель написав:
  vitaliian написав:Политика не при чем, вся американская фонда красная, так же все криптовалюты падают и многие валюты к доллару тоже, возможно началось.. но это не точно. Политику мы отыграли на прошлой неделе, за выходные ничего нового не произошло.

Вы страшно далеки от темы. Европейский и американский фондовый рынки падают как раз на новостях из Киева. Не стоит недооценивать нашу тему. Да, верится с трудом, но это так.

Особенно американская фонда знает где находится Украина. И новостей кстати никаких нет, войска под границей ещё в 2021 году стояли. ищите ошибки в себе, а не в других :D

хотел вам написать, как в Карточном домике акции "реагировали" на разборки в Сирии, хотя врядли кто-то сможет ткнуть правильно пальцем в карту. Но думаю, практики закидают меня тапками, что фильмов насмотрелся. Промолчал.

Как тут меня американский коллега с волнением спрашивает "How about the Russia vs Ukraine tension, so scary of the war "
Так что волнуются наши братья :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=c-KN7OvJFiI
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ромасик написав:Карточном домике

Это что за сленг?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:06

  Kate0000 написав:
  Ромасик написав:Карточном домике

Это что за сленг?

это сериал об американских стереотипах
Полезен к просмотру.
Ромасик
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