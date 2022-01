Додано: Пон 24 січ, 2022 21:58

vitaliian написав: Искатель написав: vitaliian написав: Политика не при чем, вся американская фонда красная, так же все криптовалюты падают и многие валюты к доллару тоже, возможно началось.. но это не точно. Политику мы отыграли на прошлой неделе, за выходные ничего нового не произошло. Политика не при чем, вся американская фонда красная, так же все криптовалюты падают и многие валюты к доллару тоже, возможно началось.. но это не точно. Политику мы отыграли на прошлой неделе, за выходные ничего нового не произошло.

Вы страшно далеки от темы. Европейский и американский фондовый рынки падают как раз на новостях из Киева. Не стоит недооценивать нашу тему. Да, верится с трудом, но это так. Вы страшно далеки от темы. Европейский и американский фондовый рынки падают как раз на новостях из Киева. Не стоит недооценивать нашу тему. Да, верится с трудом, но это так.

Особенно американская фонда знает где находится Украина. И новостей кстати никаких нет, войска под границей ещё в 2021 году стояли. ищите ошибки в себе, а не в других Особенно американская фонда знает где находится Украина. И новостей кстати никаких нет, войска под границей ещё в 2021 году стояли. ищите ошибки в себе, а не в других

хотел вам написать, как в Карточном домике акции "реагировали" на разборки в Сирии, хотя врядли кто-то сможет ткнуть правильно пальцем в карту. Но думаю, практики закидают меня тапками, что фильмов насмотрелся. Промолчал.Как тут меня американский коллега с волнением спрашивает "How about the Russia vs Ukraine tension, so scary of the war "Так что волнуются наши братья